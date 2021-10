- Publicidad-

Hace unos días, en este mismo medio, escribí sobre la incultura y el analfabetismo en relación con la Laguna Salada.

Tengo que decir que la falta de cultura y la carencia de estudios no implica que esas personas no tengan valores humanos en general y que sean personas educadas. Me consta que tienen valores y son educadas más que algunos adolescentes, treintañeros o cuarentones.

¿A qué viene esta aseveración?

Me explico. Desde hace tiempo hemos podido ver todos en televisión la falta de valores humanos en españoles y extranjeros, sobre todo franceses e ingleses cuando por las calles de Madrid y la llamada»libertad» de Ayuso se hacen botellones con borracheras y «comas etílicos» incluidos, así como en Barcelona, Málaga, Zaragoza y hoy 10 de octubre macrobotellón en el Parque del Oeste en Madrid donde ha habido vandalismo, robos y agresiones a la policía y en Cartagena en el Campus Universitario otro botellón y a las 7 de la mañana, se produjo una reyerta entre marroquíes y latinos con varios heridos con puñaladas.

Y en otras ciudades otras formas de diversión sensual y sexual en plena calle, o el «efecto llamada» para que algunos fines de semana vengan franceses e ingleses a lo mismo so pena de hablar de economía turística, o este verano y lo que llevamos de «otoñverano».

!Ojo!, conozco a muchos incultos, jóvenes, treintañeros, cuarentones, tanto españoles como extranjeros y tienen una educación exquisita y valores humanos importantes.

Antes de seguir, para evitar errores de interpretación, decir a quienes me leen que de puritano no tengo nada, al contrario. Aclarado este inciso, sigo con la Educación de los maleducados.

Llevo varios días observando en unos lugares y en otros, una falta de valores humanos hacia las personas por parte de algunos españoles y algunos turistas extranjeros que se pasan de la raya.

Me da la impresión, que aduciendo el tema económico se les deja hacer todo lo que les viene en gana a los turistas extranjeros, y claro los españoles no van a ser menos e imitan, si son las Fiestas de San Fermín aparecen las manadas, allí, y en otras fiestas de ciudades y pueblos. Y ahora el Prenda escribe una carta afirmando la violación y pidiendo perdón para que la justicia, al llevar un cuarto de condena, le conceda permiso penitenciario, y afortunadamente el juez le ha denegado tal permiso.

Y hoy, a plena luz del día, bajando unas escaleras un Sr mayor herido en un brazo, y como en la misma escalera subían y bajaban personas, advirtió a los que subían que eran bastantes que tuvieran cuidado que tenía el brazo herido, se veía claramente el apósito en todo el brazo, y un maleducado le ha contestado «quédate en tu casa». Este es el ejemplo de aquellos a los que les importa un pimiento esté o no herido una persona mayor.

Es decir, mis queridos amigos, si eres mayor no tienes derecho a salir de tu casa. Es TREMEBUNDO.

Para ese tipo de personas, de las que venimos hablando, un MAYOR, con más sabiduría y experiencia y que les puede dar lecciones de derechos humanos y democráticos y de valores a tutiplen; para los maleducados, las personas mayores son un ESTORBO.

Pero hay más detalles de violencia física: el 11 de octubre de 2021, hemos visto y escuchado en las cadenas de televisión los macrobotellones de Madrid y sus consecuencias, como avalanchas donde una joven narraba que le habían pisoteado más de 50 en la estampida, salvando la vida de casualidad.

Batallas campales contra la policía, con unos 70 detenidos, muchos entre 14 y 38 años; también hemos visto como unos veinte policías salían corriendo para no ser agredidos; a su vez en Badalona otro tanto, desmadre completo; reyertas con heridas de arma blanca en Cartagena con cuatro heridos hospitalizados ayer, en el Campus Universitario después de un macrobotellón dos bandas de latinos y magrebíes se agredieron a navajazos.

Como dato: la policía solicita más refuerzos para controlar la violencia soterrada que existe.

La televisión nos dice que los macrobotellones se han dado en todas las ciudades de España con violencia inusitada.

Cabe preguntarse por qué se han desbocado los botellones, la violencia física, las peleas entre los jóvenes y no tan jóvenes? ¿Quiénes o qué están provocando el incremento de la violencia verbal y física? Porque no puede decirse, como hacen algun@s, que todo esto que está ocurriendo se debe a la pandemia; decir esto, es mentir, no es cierto; este estado de tensión en parte de la sociedad española viene de otro sitio.

«Disfrutar Madrid, es disfrutar España», frase de la Sra Ayuso poco afortunada, porque quiénes disfrutan de Madrid? El Madrid de hoy no es el «de Madrid al cielo», es un Madrid crispado, como España es una España crispada, poco tolerante.

Algo se está cociendo que provoca violencia; no hay más que escuchar las parrafadas que se oyen en algunos mítines.

No quiero ser pájaro de mal agüero, pero algo no precisamente bueno huele en el ambiente. Quisiera equivocarme, pero la falta de autoridad y la existencia de una legislación laxa, para algunos, y dura para otros, o la permisividad en algunos gobiernos autonómicos, está creando un caldo de cultivo no precisamente solidario y democrático.

Más empatía es lo que se necesita. Aquí cada uno va por su lado, y a «quien dios se la dé, san pedro se la bendiga». Es el «ande yo caliente y ríase la gente».

Sugiero a quienes tienen el poder político de legislar, que los maleducados vuelvan a hacer, si lo han hecho alguna vez, el bachillerato, o la ESO, en España, y el

«baccalauréat» en Francia y en el Reino Unido el «Sixth Form», y que pongan un mucho de cordura en la sociedad.

Sólo se oyen chillidos, por favor, gobernantes hagan algo para sosegar el ambiente, si no se va a ir todo al garete.

Bueno, padres de las criaturas, pónganse en su sitio y eduquen, eduquen, eduquen, que los hijos se tienen para darles un buen ejemplo y cordura.

Y cuando hay que decir NO al niño, es NO. Desde la más tierna infancia hay que educarlos; si no se hace a tiempo, luego los padres no pueden con ellos, por lo que en la preadolescencia o los padres se ponen en su sitio y hablan y explican lo que son valores humanos , o cuando tengan 14 años ya no podrán con ellos, y vendrán las amenazas de los niñatos: y «si no me das pasta me voy de casa y no vuelvo», y los padres cansados de pelear con ellos, les dan el dinero y a esperar que vuelvan sanos y salvos.

Pero no hay que olvidar que cuando un menor en un botellón o fuera de él, se dedica a romper mobiliario y llevarse las letras de un Hotel en Zaragoza, como ha ocurrido hoy día del Pilar, y en otros sitios los fines de semana, los padres son subsidiarios, responsables de las roturas que hacen sus hijos y tienen que abonar el importe de los desperfectos.

SER EDUCADO ES SER LIBRE, SOLIDARIO, FRATERNO E IGUALITARIO.