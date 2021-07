La desigualdad se dispara porque los activos de las grandes fortunas crecieron un 1.007%

- Publicidad-

Un informe de las 50 familias más ricas de Estados Unidos, al que Diario16 ha tenido acceso, saca a la luz las tácticas utilizadas para proteger la creciente riqueza dinástica y apunta a ideas para frenar y gravar eficazmente la riqueza consolidada.

El Institute for Policy Studies (IPS) investigó a las familias estadounidenses de la lista de Forbes a lo largo de casi cuatro décadas y descubrió que sus activos crecieron en un 1007% desde 1983, superando al estadounidense medio en un factor de 10. La lista de dinastías estadounidenses incluye nombres tan familiares SC Johnson, Rockefeller y Marriott.

IPS, un centro de estudios centrado en la política exterior e interior, los derechos humanos y la economía, observa en su informe numerosas consecuencias negativas de la acumulación de riqueza dinástica.

Poder político

En primer lugar, las dinastías ejercen un poder político y filantrópico serio que puede utilizarse para perseguir sus propias agendas. Esto ocurre en Estados Unidos, pero también en España con, por ejemplo, la familia Botín. Además, el informe de IPS sostiene que estas dinastías hacen más que acumular riqueza a lo largo de generaciones; lo cultivan. Por ejemplo, ISP cita en el informe los casos de las dinastías Mars Candy y Estée Lauder de cosméticos, cuya riqueza se multiplicó por miles de millones entre 1983 y 2020. La asombrosa tasa de crecimiento de la riqueza para las principales familias dinásticas del país ni siquiera se frenó durante la pandemia del Covid19.

Estados Unidos no es una sociedad que tuviera monarquías hereditarias, pero es un reflejo de un sistema roto. Si las personas pagan su parte justa de impuestos, si tienen hijos y el dinero se dispersa a lo largo de las generaciones, si dan algo de dinero a la caridad, entonces no se acelera la riqueza. No es solo que estas familias sigan siendo ricas, su riqueza se está acelerando a lo largo de generaciones. Eso demuestra que encontraron una manera de esconder o secuestrar el dinero.

Las estrategias para aumentar la riqueza

IPS identifica en su informe seis hábitos de dinastías muy arraigadas. Estos incluyen derrotar los intentos de aumentar los impuestos a los ricos, no donar demasiado a la caridad, formar una oficina familiar para secuestrar la riqueza, crear fideicomisos dinámicos y lagunas para evitar los impuestos sobre donaciones o sucesiones, y usar la riqueza para promover políticas públicas egoístas.

El informe de IPS analiza cómo las grandes fortunas a menudo pagan poco o nada en impuestos sobre la renta debido a lagunas sistémicas que son perfectamente legales.

Desde la época de Ronald Reagan, las personas en los tramos impositivos superiores pagan significativamente menos proporcionalmente en impuestos de lo que lo han hecho históricamente.

Una de las principales razones es que estas personas reciben la mayor parte de sus ingresos de las ganancias de capital, como intereses y dividendos de las inversiones, a diferencia de las personas que tienen nómina.

Evitar el pago de impuestos

El impuesto a los beneficios de capital se puede evitar conservando el activo y acumulando intereses, a diferencia del salario neto. En este método, el crecimiento del activo también puede evitar impuestos. IPS dice que a medida que las dinastías evitan impuestos, la carga de financiar los servicios sociales recae en la clase trabajadora.

El informe también destaca las posibles soluciones políticas. IPS sugiere una mayor supervisión y aplicación reforzando del IRS, la Agencia Tributaria de los Estados Unidos, implementando la propuesta de impuesto sobre el patrimonio de la senadora Elizabeth Warren, un impuesto especial sobre el patrimonio para los esfuerzos de alivio de la pandemia, una sobretasa millonaria e impuestos a la herencia más fuertes. Además de las reformas que ya se han propuesto, IPS afirma en su informe que prohibir ciertos tipos de fideicomisos y hacer que el poder ejecutivo instituya regulaciones si el Congreso no actúa sería útil para frenar la riqueza dinástica.

«Si optamos por continuar por este camino, las familias de patrimonio heredado ejercerán cada vez más control sobre las políticas y el dinero público. Pero podemos optar por avanzar en una nueva dirección: promulgar políticas económicas que fortalezcan a la sociedad en su conjunto, garantizando la igualdad de oportunidades y dignidad para todos, no solo para unos pocos», concluye el informe de IPS.