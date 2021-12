La derecha española sigue atacando a Cataluña

- Publicidad-

Pablo Casado sigue con su obsesión de atacar Cataluña. El líder del Partido Popular, se ha inventado este viernes en un acto en Galicia que en Cataluña hay profesores con instrucciones de no dejar ir al lavabo a los niños que hablan en castellano. Además, ha añadido que a los hijos de policías nacionales y guardias civiles se los señala en clase y se llama que no pueden estar integrados o que hay niños a quienes se ha castigado poniendo piedras a la mochila por haber hablado en castellano al sufrido de la escuela. ¿Se puede tolerar que se pida apedrear y aislar en clase a un niño de cinco años?, ha dicho sobre el supuesto acoso que ha recibido el hijo de la familia de Canet de Mar que ha reclamado el 25% de las clases en castellano.

Casado ha cargado contra los partidos independentistas y los socialistas. Esto es lo que están haciendo no solo ERC, JxCat y la CUP, sino también el partido que los hace imprescindibles en el ámbito nacional, que es el PSOE, ha dicho. En este sentido, ha tildado de escandaloso el supuesto acoso al niño de Canet, así como ha recriminado la manifestación de Som Escola de este sábado con los nacionalistas socios de Sánchez.

El odio de la derecha españolista parece no tener freno. Las mentiras del líder del PP llegan después de que el diputado de Ciudadanos Carlos Carrizosa equiparara el caso de la escuela de Canet con Ermua, donde ETA asesinó Miguel Ángel Blanco. Canet es una especie de Ermua, salvo las distancias, dijo el dirigente de la formación naranja en el Parlamento.

PP y Ciudadanos compiten por ver quién la dice más gorda, en pro de una supuesta convivencia que incluso personas nada sospechosas de simpatizar con el independentismo aseguran que no es verdad. Estamos hablando del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, que el miércoles respondió con contundencia a los populares: Es evidente para todo el mundo que la convivencia en Cataluña ha mejorado en los últimos tres años, es decir, desde que ustedes (el PP) salieron del gobierno. El máximo responsable policial reconoce que la actitud de la derecha españolista no hace más que calentar el ambiente.

Las últimas declaraciones de Casado no han gustado en Madrid, donde la portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, ha reprochado el estilo de sus afirmaciones de los últimos días. Aunque Casado crea que todo vale en política y todo suma, no todo vale en política, y a pesar de que hay muchas maneras de criticar, creo sinceramente que Casado no representa sus votantes cuando actúa de este modo, ha asegurado.

Hay que destacar que este viernes las familias de la escuela Cerro del Dragón (Canet de Mar) han dicho basta a las mentiras de la derecha españolista. En un comunicado, han asegurado que se sienten utilizadas, difamadas y tristes por el relato falso que se está generando, que no corresponde con el ambiente que hay en el centro. No existe ningún movimiento de acoso, aislamiento ni ataque en ningún niño o familia, han recordado, pidiendo que no se difundan falsedades que amenacen de romper el clima de convivencia que siempre ha habido en la escuela.

Es una lástima que en el programa La Maratón de TV3, dedicado a las enfermedades mentales, no se expusieran casos como los que nos ocupa, Casado y Carrizosa hubieran sido un buen ejemplo de la enfermedad o síndrome del odio que tanto les afecta, aunque tengo la certeza de que les expertos invitados al programa no sabrían cómo tratarles esta enfermedad.