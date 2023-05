La demagogia de Leonel no faltó ni siquiera en un día significativo como el 1 de mayo

- Publicidad-

Los resultados positivos está logrando la República Dominicana con el gobierno del presidente Luis Abinader son consecuencia, entre otras cosas, de que el mandatario tiene a su alrededor personas efectivas y profesionales en su equipo de comunicación, como, por ejemplo, el Director de Comunicación y Estrategia Gubernamental y portavoz de la presidencia, Homero Figueroa.

Ese equipo local, al igual que el internacional, está representado por una persona leal, trabajadora y honesta, cualidades realmente valiosas que puede poseer un ser humano, pero además que está dotada de una preparación de calidad que pone en práctica a diario en sus funciones.

Se debe tener claro que un problema podría ser el que pueda tener, precisamente, el presidente de la República con la ideología institucional partidaria, donde pudiese haber espacio para reforzar y plantear más apoyo a la Presidencia del Gobierno, más compromiso en la calle, más mensajes, ideas, fuerzas, porque no todo se puede dejar para el último día y a que lo resuelvan las redes sociales. Como consecuencia, alguien puede pensar que una persona es más o menos competente que otra, pero desde luego no en el caso del portavoz de la presidencia que, por el contrario, no solo es competente, sino que cuenta con las mencionadas cualidades.

Si a partir de ahí realmente la afinidad hacia el presidente por parte de algunos medios de comunicación o de algunos comunicadores independientes y libres, con dignidad suficiente como para hablar y opinar, de cualquier caso, que es su profesión, es cierto que si es menos crítico con los compañeros y cualquier punto de vista que tenga se dice mano a mano, sea más productivo para el país y para lo que él realmente representa o quiere representar, quien induce a pensar que está de acuerdo en este caso con el mandatario.

Verdaderamente el 1 de mayo es un día de valor en donde los dirigentes políticos o los ciudadanos pueden convocar marchas, pero esa acción no le corresponde al presidente porque no es quien está “legitimado”, ni siquiera constitucionalmente, para realizar una manifestación justa y por supuesto, reivindicativa, del Primero de Mayo por lo que significa, ya que el mandatario representa a todo el pueblo, no solo a los “trabajadores” porque también hay trabajadores que pueden ser empresarios.

La falta de independencia de algunos comunicadores que son completamente libres de expresar su opinión en ocasiones se evidencia rápidamente, como tal es el caso de quien expresó que el presidente de la República Dominicana no trabaja para los negros y los pobres, porque justamente cuando dice eso, el Jefe de Estado tiene en la inauguración del teleférico los Alcarrizos (municipio del país caribeño que está situado en la provincia de Santo Domingo), a su derecha a una persona negra y al otro lado a una persona blanca que puso él por cumplir el protocolo, poniendo al lado de este al alcalde, que es negro, por lo que a esta altura no se considera que se pueda ni siquiera reflexionar sobre cuáles son las preferencias de igualdad del gobernante dominicano debido a que la tiene absolutamente demostrada.

Considerar que no está con los pobres es una cuestión que no hay que ir muy lejos para desmontar esa percepción que se quiera crear, solo basta observar las miles de viviendas que ha entregado de primera mano a las personas de menos recursos económicos, cuando realmente el expresidente Danilo Medina construyó una parte de la Ciudad Juan Bosch (complejo de vivienda a bajo costo), con la que hizo que ganaran dinero miles de empresarios que, además, no son locales y que en sus países algunos están perseguidos o investigados por corrupción, u otros que presidiendo instituciones deportivas estructuraron en la República Dominicana un negocio de viviendas en la época del exmandatario.

Pero, además, es incompresible y destroza opiniones que desde el gobierno actual se le otorguen becas a quien financió la campaña de Gonzalo Catillo, lo que hace pensar que el presidente no está gobernando descartando a nadie que antes hubiese realizado su trabajo. Por lo tanto, es injusto que se trate a Abinader de esto.

Las acciones del 1 de mayo corresponden a una ideología, un partido, a una institución partidista, pero no a Palacio, lo que demuestra que el presidente del país quisqueyano no trabaja basándose en la demagogia y no buscó rentabilizar un acto que había prometido electoralmente y cumplió.

Ahora, que lo utilice el oportunismo de la autollamada oposición, porque tendrá que demostrarlo en las urnas y que lo acepte el pueblo como tal, sí es demagógico. Utilizar a los trabajadores y un día tan memorable para hacer política en contra de los cumplimientos, de las promesas del presidente del Estado, eso es lo que realmente no es justo y, por seguir diciendo que no es justo o por los menos no es cien por cien aceptable, es que los medios de comunicación en general vendan sus primeras portadas a un solo acto, ya eso no es una cuestión de ser mejor o peor portavoz del presidente, ya eso tiene otro nombre. Más allá, este hecho lo que evidencia es la lealtad de esta persona que no tiene ni ha querido utilizar su teórico poder para coartar las iniciativas de la autollamada oposición en favor de un acto absolutamente digno.

No es el portavoz, es la demagogia de Leonel Fernández y la poca sensibilidad en términos de medios libres e independientes de dejar la posibilidad a un comprador de todas sus portadas.