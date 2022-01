La Defensora del pueblo europeo acusa a la Comisión Europea de una mala administración al ocultar los mensajes con Pfizer de la presidenta

- Publicidad-

El informe que ha publicado la Defensora del Pueblo Europeo deja claro que la denegación de acceso de la Comisión Europea a los mensajes de texto que se intercambiaron la presidenta de la Comisión y el director ejecutivo de Pfizer supone una «mala administración».

Durante la gestión de los contratos de las vacunas de las farmacéuticas con la Comisión Europea, su presidenta habría intercambiado mensajes privados con el directivo de una de las compañías principales. The New York Times informó al respecto de estos mensajes en abril de 2021, información que motivó la presentación de una queja ante la Defensora del Pueblo Emily O’Reilly, quien acaba de hacer público su informe donde subraya la necesidad de que la Comisión Europea busque, de manera «más exhaustiva» esos mensajes.

«La forma limitada en que se trató esta solicitud de acceso público significó que no se intentó identificar si existía algún mensaje de texto. Esto no cumple con las expectativas razonables de transparencia y estándares administrativos de la Comisión», señala el informe.

Cuando se solicitó a la Comisión Europea que hiciera públicos estos mensajes, ésta se limitó a un registro interno de documentos donde no encontraban los mensajes citados. Pero gracias a esta búsqueda salió a la luz que la propia oficina de la presidencia no tenía conocimiento de estas comunicaciones entre Von der Leyen y el directivo de Pfizer, por lo que apuntaría a una conversación que intentó mantenerse de manera privada, algo que no se permite teniendo en cuenta los intereses en juego.

«No es necesario grabar todos los mensajes de texto, pero los mensajes de texto claramente están sujetos a la ley de transparencia de la UE, por lo que los mensajes de texto relevantes deben quedar registrados», señaló la O’Reilly en el informe.

La Comisión Europea tiene de plazo hasta el próximo 26 de abril para presentar los mensajes de texto señalados.