La declaración de inviabilidad del Popular no tenía validez legal

La declaración de inviabilidad del Banco Popular enviada por Emilio Saracho al Banco Central Europeo (BCE) estaba incompleta, lo que sería otra clave de nulidad de la operación, una más que deberá tener en cuenta la Justicia, tanto la española como la europea.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que, tal y como afirmó el exconsejero Jaime Ruiz Sacristán en un acta notarial, la aprobación del envío de la carta estuvo precedida de presuntas amenazas, coacciones y mentiras por parte de Saracho y de los abogados externos que, casualmente, pertenecían al despacho de referencia de Banco Santander.

Declaración FOLTF

Por otro lado, el documento que demuestra que la declaración FOLTF (fail or likely to fail) estaba incompleta es el propio informe pericial del Banco de España entregado a la Audiencia Nacional y se basa en el contenido del acta parcial de la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 6 de junio 2017. En referencia a este asunto los peritos declararon lo siguiente en su informe:

«Las previsiones contenidas en este Plan de Negocio son las que se mencionan en el informe sobre situación de solvencia anexa al acta del Consejo de Administración de 6 de junio de 2017. A diferencia del Plan de Negocio, este documento únicamente incorpora las pérdidas, de las que como hemos dicho no hay evidencia suficiente al ser estimaciones del resultado de revisiones en curso. Igualmente, no incorpora ni la posible ampliación de capital, ni los incrementos de solvencia previstos por ventas de sociedades, ya tratadas, en especial Wizink y Totalbank que se esperaba que generasen 2,25 puntos de capital en el ejercicio, mejorando por tanto la situación de solvencia del Banco […] No podemos dejar de señalar que, a pesar de que aparentemente el BCE conocía el carácter de estimaciones de las provisiones necesarias, nos llama la atención que en la declaración de posible insolvencia del 6 de junio de 2017 no se señalara el carácter provisional de estos importes o que los ratios de solvencia mejorarían por las operaciones de ventas de sociedades en curso o, incluso, por una posible ampliación de capital».

Por tanto, según el Banco de España, se declaró al Popular inviable sin tener en cuenta factores que hubieran sido fundamentales para cualquier banquero, salvo para Emilio Saracho.

Connivencia del BCE

Diario16 lleva años mostrando documentos que demuestran cómo el presidente que llevó a la sexta entidad financiera de España a la resolución no hizo nada para ampliar capital —ya fuera por las ofertas recibidas de Barclays o de Deutsche Bank, ya fuera por la de Antonio del Valle (en la que, presumiblemente, hubiera entrado también el chileno Luksic)— ni para vender los activos no estratégicos (WiZink y TotalBank), cuando tenía propuestas firmes para ello.

En consecuencia, si el BCE aceptó la inviabilidad presentada por Saracho a sabiendas de que estaba incompleta o de que, como dice el Banco de España, tenía conocimiento del «carácter de estimaciones de las provisiones necesarias», además de que la entidad estaba monitorizada, esto quiere decir que, presuntamente, el supervisor europeo fue connivente con la operación diabólica que arruinó a más de 305.000 familias.

Resultados del primer trimestre de 2017

A lo anterior hay que unir que en el primer trimestre de 2017 se produjo un incremento del margen de explotación del 19%, lo que tuvo como consecuencia un ROTE del 17%.

Por tanto, esta ratio se encontraba en doble dígito antes de que se iniciara la crisis liquidez en el segundo trimestre. Además, los márgenes de intereses tuvieron una recuperación y mejoraron las comisiones «a un nivel cercano al trimestre más fuerte de 2016», afirma un documento interno publicado por Diario16.

Respecto al balance del Popular, ese primer trimestre tuvo como principales hitos una reducción de los activos improductivos (NPAs, por sus siglas en inglés) en 569 millones de euros y una mejora de la cobertura de provisiones.

Por otro lado, la ratio de capital se encontraba 50 puntos básicos por encima del mínimo regulatorio. En referencia a la actividad comercial, el Popular tuvo unas tendencias mensuales que mejoraron durante ese primer trimestre de 2017, sobre todo gracias a la contratación de préstamos, depósitos a plazo y por la indicada reducción de NPAs. El margen de clientes tuvo un incremento de cinco puntos básicos y los tipos de contratación mantuvieron un buen comportamiento.

Todos los movimientos de Saracho iban orientados hacia el escenario de resolución, sobre todo después de que el día 3 de junio la JUR y el FROB activaran el mecanismo de resolución de una entidad que, en base a estos datos y a estos hechos, era solvente y viable.