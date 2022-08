La DECISIÓN de ALONSO no le ha hecho TILÍN a Antonio LOBATO

- Publicidad-

Le faltó el tiempo al afortunado gran narrador y glosador de la vida y gestas de su paisano y amigo Fernando Alonso cuando por fin se hizo oficial, él ya lo sabía y nos lo deja claro en el vídeo que voy a comentar a continuación, para ponerse delante de una cámara y contarle al mundo su opinión sobre la decisión de DON FERNANDO.

Lobato se marca un speech de 10 minutos en un vídeo que ya tiene más de seiscientas mil visualizaciones. Fernando Alonso para Antonio Lobato es una auténtica mina, ha sabido convertirse en su narrador oficial y exclusivo, y lo ha hecho fantásticamente, pero el rédito que logran es también indiscutiblemente magnífico.

En suma, y si alguien quiere ahorrarse ver el vídeo, que por otra parte está muy bien porque Lobato siempre lo hace muy bien, lo que Lobato nos cuenta es que la decisión no le mola nada, no le hace ningún TILÍN. Y lo que dice Lobato es lo que pensamos más o menos todos, que Alfa Romeo no está en posición de luchar por el título y necesitará muchos años -normalmente- para estarlo, y Alonso ya tiene sus añitos.

Pero lo que no nos cuenta Lobato, y sí que contamos siempre nosotros en LAS ALMAS Y LA FÓRMULA 1, es que Alonso tiene el oscuro deseo, casi secreto deseo, de ser el piloto más viejo en la historia de la Fórmula 1 en ganar el mundial y superar a FANGIO.

Así que desde aquí creemos que quizá, incluso muy probablemente, a Alonso no va a faltarle el tiempo y que no es en absoluto imposible que en el 2026 o el 2027 o incluso en el 2028, lo imagino corriendo hasta los 48 años como mínimo, gane un mundial con Aston Martin.

Inch’allá…. y ojalá.

Esa es nuestra opinión. Quizás somos demasiado optimistas, pero siempre se ha dicho, y a nosotros nos encanta la frase y creemos en ella, que LA FE MUEVE MONTAÑAS.

Y no sería la primera vez que la fe de Fernando Alonso mueve montañas, grandes montañas Ya lleva muchas montañas movidas.

Tigre Tigre