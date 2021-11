La Dama Oscura, inspirada por Hékate

- Publicidad-

Las fuentes que hemos consultado no revelan una historia concreta sobre el origen de la misteriosa diosa Hékate (adorada por los griegos el 13 de agosto y el 30 de noviembre, y los romanos el 29 de cada mes) quien supuestamente recorría la tierra por las noches acompañada de espíritus y fantasmas, Hékate era llamada también la diosa de la hechicería y lo arcano, era venerada especialmente por magos y es conocida también como la diosa de los encantamientos, se le solía observar con tres caras completamente diferentes unas con otras representativas de un caballo, un perro y una mujer.

Ha llegado a mis manos la obra dedicada a la diosa Hékate con el nombre “Cuando Hékate me inspiro” o “Libro de las sombras”, lleno de magia, de esa magia que todos llevamos en nuestro interior y que solo tenemos que buscarla, demostrando que a través de las palabras inspiradas en poemas podemos hechizar a quien nos lee.

La Dama Oscura, o como bien la conocéis, M. Beatriz Muñoz Ruiz, después de haber consultado todo tipo de información y leído varios libros sobre ella, nos incita a que nos aventuremos a seguir a esta diosa oscura llamada Hékate, conocida en Grecia como protectora del hogar.

Este libro está cargado de magia, y fue escrito para que conozcan realmente la historia de esta diosa que según la autora “Hékate me ha enseñado el camino a seguir en muchas ocasiones. No quiere decir que el camino siempre sea de nuestro agrado, pero es el que debemos seguir si deseamos alcanzar nuestro objetivo. Hékate me ha mostrado la cara oculta de las personas, esas que creía conocer. Me ha alumbrado cuando estaba perdida, y ha cerrado puertas que llevaban tiempo abiertas bloqueando otras salidas.”

“…Si pido justicia, va a concederme justicia, pero eso implica que, si yo no soy justa, va a impartirme a mí también esa justicia que yo he pedido para los demás. El rostro de la diosa es protector, poderoso, hermoso, libre de cualquier hipocresía. “

Continúa relatando la Dama Oscura que “Hékate es la madre furiosa que te protege de los que desean dañarte. La amiga justa que nunca te dice lo que quieres oír, sino lo que debes oír.” Y que te muestra el camino que andabas buscando, pero te dice que será duro, pues a veces deseamos salir de una situación, pero tenemos miedo a hacerlo porque sabemos que será difícil…”

Además, nos sorprende diciendo que la magia y el poder se complementan cuando este último sale de nuestro interior y que “…esa energía que nos compone y se modifica con nuestros sentimientos, y nuestra forma de ser o pensar.”

Pero también, habla de la protección que debe llevar cada persona para que las energías se unan y respondan ante su portador, ya que al tenerlo en nuestras manos transmitimos energía… pero para que esto haga efecto hay que recitar las palabras mágicas que corresponden y se encuentran al final de este libro.

Apegada a la filosofía Wicca que se basa en no hacer daño a nadie ni a nada, a La Dama Oscura no le gustan las ataduras enfatizando que hay que vivir agradecido con el universo y respetando el libre albedrío y conectarnos con la naturaleza, aprender, valorar y utilizar todos los elementos que nos brinda la madre tierra.

“…El caso es, que no sólo es magia lo que se hace en un caldero, no sólo es magia lo que se recita en forma de hechizo… La magia también está en disfrutar de esos instantes, envolvernos en la sensación de cualquiera de los elementos, y sentirnos afortunados por detenernos a dar gracias por lo que nos rodea.

Esta obra nos instruye a conocer que “…el éxito sólo llega si lo buscamos, pero la suerte, muchas veces comprende factores complicados que se unen para hacernos la vida imposible y facilitársela a otros, o por lo menos, así lo percibimos”. Nos habla de amor hacia la vida, la naturaleza, a los seres humanos…etc.

Finaliza expresando que este “Libro de sombras” no es tétrico ni prohibido, que sencillamente es una pequeña e insignificante guía para comprender que la magia es una flor en manos de personas buenas y lo compara con un cuaderno donde “cada cual anota lo que cree necesario acerca de la magia”. Pero, principalmente que “la magia es una filosofía de vida, una visión muy distinta de las cosas, porque todos llevamos magia en nuestro ser y todos podemos sentir la fuerza que el universo ejerce sobre nosotros.”