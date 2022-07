La cultura como acto sexual

- Publicidad-

Tras experimentar un poco de todo, creo que no se puede decir que la cultura sea una actividad solidaria. Amén de que está destinada para un público no se hace como una donación (cuesta dinero y por lo tanto se busca rentabilizarla, incluso cuando viene de un ente público es así: la gratuidad lleva un interés electoral).

Tampoco surge como un acto de amor porque normalmente no hay más persona que el artista en el momento creativo. Casi siempre es un acto individual que no sobrepasa el nivel de la exteriorización de la frustración o del ego. Además no existe la ética artística, ni la solidaridad de unos con otros, en la vorágine de los premios y las subvenciones, etc (no cuenta las fotos y abrazos en las redes sociales).

La ausencia de ética es palpable y notable ante las fluctuaciones de elites culturales que bien podrían llamarse aristocracias. Pero todo esto no hace de la cultura y el arte algo malo. Todo lo contrario. Hay aceptar su morfología y sus formas de manifestación. El fenómeno cultural es un deseo puro que surge como energía arrolladora e imparable y que consigue que el artista o el receptor –podríamos decir cultureta en ambos casos- pueda llegar a trascender de sí mismo y migrar hacia otro estado.

Como todo lo bueno surge del placer, del goce, y eso hace que se den estadios como la pasión, el enamoramiento, el odio, y hasta el orgasmo. La cultura es un acto sexual porque surge como anhelo y se termina trasformando en emoción, en una forma esencial para la vida de quién la experimenta. Y como todos los actos sexuales son egoístas, injustos, naturales, animales, desprovistos de consideración y llenos de depredación.

Dicho así la cultura es una relación sexual no satisfecha con el entorno que persuade al cultureta a seguir ansiando más aún el objeto de su deseo, que es el objetivo y razón de su existencia y por el cual –si hay que decirlo todo- daría todo lo que fuese necesario. Ser capaz de experimentar placer es la finalidad de la cultura, ya sea en circuitos pequeños o grandes.

La cultura ajena al goce se convierte en otra cosa con el tiempo. Lo único que hace que sigamos enganchados a la cultura es la capacidad que tiene para que nos sintamos mejor con nosotros mismos a través de nuestras pasiones. Por muy depravadas que sean nos conducen hacia una forma de trascendencia que nos seduce hasta lo incalculable. Eso creo.