Que la situación de emergencia sanitaria a la que nos hemos tenido que enfrentar durante los últimos meses nos ha obligado a modificar una gran cantidad de rutinas y de comportamientos que teníamos interiorizadas en nuestro día a día no es ningún secreto para nadie.

La COVID 19 ha impactado de lleno en una gran cantidad de sectores. En algunos de ellos, desde una perspectiva negativa. Como consecuencia de la gran interrupción que ha supuesto en el ámbito económico. No obstante, también han existido industrias que se han visto fortalecidas gracias a las oportunidades que se desprenden de la digitalización.

Las donaciones entre padres e hijos, disparadas tras la COVID 19

Durante los últimos meses, la donación de padres a hijos ha experimentado un fuerte crecimiento. Siendo uno de los elementos en los que la COVID 19 ha mostrado una mayor influencia. Este tipo de comportamientos permite entregar en vida diferentes bienes a nuestros hijos. Con respecto a la herencia, cobra un gran peso la diferencia de poder ser testigos de lujo de cómo nuestros hijos disfrutan de los bienes donados.

Históricamente, las donaciones siempre han estado relacionadas con aquellos momentos que han cobrado un especial protagonismo en la vida de nuestros hijos. No obstante, la irrupción de la pandemia a nivel global ha obligado a tener que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y, ante esta nueva situación, la crisis sanitaria y económica en la que estamos sumergidos ha convertido a las donaciones entre padres e hijos como uno de los comportamientos más recurrentes con los que hemos podido toparnos durante los últimos meses.

Donaciones en vida, su definición

A través de la donación en vida, es posible que la persona pueda transmitir un bien sin recibir nada a cambio. Según la definición que encontramos en el artículo 618 del Código Civil, «La donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta».

Por lo tanto, y guiándonos de esta definición, una donación es la entrega de cualquier bien de un sujeto hacia otro sujeto. En esta transacción, no es necesario tener que aportar nada a cambio. Además, una de las particularidades con las que cuenta es que hasta que no existe una aceptación por parte del donatario, la donación no tiene ningún efecto.

Por lo que nos encontramos ante uno de los requisitos más importantes a la hora de donar cualquier bien entre generaciones.

Los requisitos que se deben alcanzar para que la donación pueda ser tenida en cuenta como tal son los siguientes:

El empobrecimiento del donante a la hora de efectuar la donación

El enriquecimiento del donatario

La no existencia de una contraprestación a cambio de la donación

La aceptación de la donación por parte del donatario

Por norma general, conviene saber que las donaciones se consideran como un acto que se adelanta a la posterior herencia. Una situación que durante la COVID 19 ha experimentado un fuerte crecimiento.

Los bienes que más se han donado durante la COVID 19

Dinero

Desde que emergió la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, el dinero ha sido una de las donaciones más populares durante los últimos meses. Además, conviene tener en cuenta que para la donación de dinero de padres a hijos no hay que otorgar escritura pública de donación.

No obstante, conviene saber que la donación de dinero se tributa. Por lo que llevar a cabo una escritura nos permite beneficiarnos de posibles bonificaciones. Siendo recomendable decantarse por esta opción.

Bienes inmuebles

En segundo lugar, una de las donaciones que siempre han alcanzado un gran protagonismo son los bienes inmuebles. Es decir, las viviendas, fincas urbanas o locales comerciales, entre muchos otros. No obstante, durante la época del coronavirus, su frecuencia ha aumentado de manera considerable. Siendo uno de los tipos de donaciones más habituales a los que nos podemos enfrentar.

Bienes muebles

Por último, es conveniente destacar lo relacionado con los bienes muebles. Este tipo de bienes hace referencia a los vehículos, las joyas o los relojes, por ejemplo. Así como cualquier otro elemento que pueda englobarse dentro de esta categoría.

Durante los últimos meses, han sido las obras de arte y las joyas dos de los elementos que han destacado especialmente. No obstante, son muchos los bienes muebles que pueden ser donados en base a diferentes motivos y situaciones.

Además, conviene saber que no es necesario acudir a un notario para poder llevar a cabo esta transacción. Sino que es suficiente con redactar un documento privado en el que se detallen todos los elementos que conviene destacar.

La crisis de la COVID 19 ha demostrado la importancia de saber hacer frente a los nuevos escenarios a las que tenemos que enfrentarnos. El aumento de las donaciones entre padres e hijos, el mayor ejemplo de adaptación.