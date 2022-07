La contaminación, problema de salud pública

- Publicidad-

En varios artículos sobre el Mar Menor en este medio, hemos hecho siempre referencia a los problemas de salud pública de las áreas de estudio por contaminación con metales pesados, entre ellos arsénico, cadmio, y otros, en el arco sur del Mar Menor a través de la tristemente famosa balsa Yeni que los metales pesados circulan por ramblas y ramblizos a la cubeta Sur del la Albufera marmeronenses, afectan a los habitantes, sobre todo niños del Llano del Beal, la arena de las playas del Gorguel están repletas de metales pesados, bahía de Portman igual, el Mar Menor no solo con metales pesados si no también con purines, nitratos, sulfatos, antibióticos, medicamentos,cocaína y otras drogas, vacunas, lodos, fangos, el Hondón en Cartagena (recordemos los estudios realizados por el doctor en edafologia y especialidad de suelos contaminados , investigador de metales pesados José Matías Peña, en esta y otras áreas como consecuencia de los vertidos de la antigua Española del Zinc, posteriormente Zincsa, fábrica de ácido sulfúrico, Potasas y Derivados, es decir, la antigua Explosivos Río Tinto, contaminaron desde el cabezo Beaza hasta el Tanatorio y al otro lado de la Autovía hasta el Hospital Universitario, ya citado, existe un millón de metros cúbicos de contaminación letal, donde en las balsas que aún quedan restos han muerto aves de distinto tipo y en los días polvorientos llevan esa contaminación hacia los barrios periféricos de Cartagena como San Ginés y otros en los que han aparecido más casos de lo normal de cánceres y enfermedades pulmonares), o la zona de la chimenea de Peñarroya en las laderas de las montañas próximas al barrio de Santa Lucía y Los Mateos, cerca del Hospital Universitario de Santa Lucía se han encontrado trazas de radiactividad.

Todo ésto y más, en distintas áreas de los Municipios de Cartagena, San Javier-Santiago de la Ribera, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, y playas como las de Los Urrutias, Los Nietos, Mar de Cristal, Playa Honda, etc, o en áreas del Parque Nacional de Doñana, zonas de los ríos Tinto y Odiel en Huelva, por citar sólo unas pocas.

Pero en España existen otros lugares de contaminación como Avilés, zonas industriales de Euskadi, Teruel(Andorra, su actividad ha propiciado una importante degradación ambiental en las zonas limítrofes debido a sus emisiones de gases contaminantes, siendo considerada una de las más contaminantes dentro de su categoría en Europa.​ El cierre de la central se produjo el 30 de junio de 2020). Catalunya. Citar todas sería muy prolijo y nosotros queremos centrarnos en los problemas de Salud Pública que trae consigo la contaminación.

La exposición a altos niveles de contaminación del aire y del agua marina o fluvial puede causar una variedad de resultados adversos para la salud: aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer de pulmón, entre otras, las cuales afectan en mayor proporción a población vulnerable, niños, adultos mayores y mujeres.

- Publicidad-

Según carlessuria.com,

«los metales pesados son aquellos cuya densidad es como mínimo cinco veces superior al agua.

Resultan tóxicos y provocan daños en la salud cuando su concentración es excesiva en el ambiente.

En algunas ocasiones se detectan en el polvo de viviendas y oficinas.

En general, los metales pesados pueden causar los más diversos síntomas de enfermedad: daños hepáticos y renales, trastornos nerviosos, infecciones, alergias, anemia, deformaciones óseas y cáncer. No se degradan en el cuerpo, sino que se depositan y acumulan en los riñones, por ejemplo, los huesos o la piel.

En caso de sospecha de enfermedad medioambiental, como sensibilidad química múltiple o fibromialgia, por ejemplo, o detección previa de metales pesados en análisis de sangre, se aconseja su medición en el polvo del hogar y/o la oficina.

A continuación, se debe buscar las posibles fuentes de los elementos medidos. Si es necesario, pueden tomarse muestras de la superficie del material sospechoso y analizarlo.

Localizadas las fuentes deben eliminarse. Cada metal tiene su procedimiento».

De acuerdo con Francisco Otero Rivas en Facebook:

«OS PENSÁIS QUE ESTO ES UNA BROMA MACABRA? SON ATENTADOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, VERTIDOS A ESPACIOS PÚBLICO TERRESTRES Y MARÍTIMOS.

Pero tela la losa salina de arsénicos que llega a cubrir mar adentro toda la zona, llega como la de Portman 2 km mar adentro, estudio realizado por el barco oceanográfico de Barcelona.

Os lo tomáis a broma y no lo es. Afectan a la salud por eso hay un 40% más de enfermedades cancerígenas en toda la zona.

José Matías Peñas viene denunciando muchos años contra los contaminantes y las administraciones.

Luego dirán que somos unos locos alarmantes, pues que sepáis que eso penetra por la piel también, actualmente en minas de países civilizados los trabajadores van con buzos que parecen astronautas y los vehículos son como drones que transportan esos metales pesados, aquí en Murcia no pasa nada .

La gente muere de enfermedades cancerígenas por arsénicos respirables en sus cuerpos diluidos a sangre de todas estas poblaciones cercanas .

Niños jugando con estos materiales en la costa sur.

Con concentraciones de más de 200 veces los valores permitidos por la ley de vertidos al mar de estos materiales. ESTO ES UNA ABERRACIÓN, un abandono de la función pública por parte de administraciones y poder judicial descarado y flagrante.

Esto si nos vamos a toda la ribera sur y hacemos catas con tubos y mar adentro es para flipar , una tesis doctoral de una francesa en la UPCT llegó a cuantificar de 5/6 veces los 60 Millones de toneladas vertidos en Portman, pero en la cubeta sur del Mar Menor. Dicha tesis fue pagada por Peñarroya para saber lo que había caracterizado ahí y poder recuperarlo en un futuro cuando existiera tecnología para ello».

Como conclusiones de este artículo, hemos de indicar que desde los poderes públicos de la Región de Murcia han hecho muy poco, por no decir nada, para solucionar la contaminación en general, y la de los metales pesados en las zonas indicadas, en particular, a pesar de que Sanidad ha observado en niños y vulnerables parámetros tóxicos en sangre de niños y mayores respecto a arsénicos y otros metales pesados que provocan enfermedades cancerígenas, pulmonares, neurológicas, etc.

Por todo ello, apelamos a las autoridades del Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a no hacer oídos sordos a los análisis sanitarios que han estudiado, y a su vez, exigimos que tomen las medidas oportunas para solucionar los graves problemas de SALUD PÚBLICA, si no lo hacen los padres de los niños afectados les pedirán responsabilidades legales.