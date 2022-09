La Constitución avala que los salarios suban según el IPC

- Publicidad-

España vive una anomalía democrática, económica y social que es inconcebible en la cuarta economía de la Unión Europea: la pensión media es muy superior al salario más repetido de las personas que están trabajando. Los sueldos miserables que se pagan en España son absolutamente desproporcionado con los beneficios que obtienen las empresas, beneficios obtenidos, precisamente, de la precariedad salarial.

En España la ley ha permitido que las grandes empresas, sobre todo los bancos, hayan dejado en la calle a cientos de miles de trabajadores para mantener sus beneficios futuros y poder seguir pagando dividendos a sus grandes accionistas.

En la situación actual de inflación desbocada, millones de familias no pueden hacer frente a la compra de productos básicos porque, en muchos casos, el precio se ha disparado más allá del 500%.

La inflación no es responsabilidad de Pedro Sánchez y su gobierno. Sin embargo, las medidas para que las familias de clase media y trabajadora puedan luchar contra el incremento de los precios sí que lo son. Hasta ahora, por más que se hayan aprobado diferentes decretos de protección y ahorro, no son suficientes, sobre todo porque el gobierno de Pedro Sánchez parece que no quiere abrir el melón de los salarios. Al menos, en la parte socialista.

Ante esta inacción, uno de los socios parlamentarios del Ejecutivo, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha reclamado, a través de una proposición no de ley (PNL), la revalorización con el IPC de los salarios de todos los trabajadores con un sueldo inferior a 3 veces el salario mínimo interprofesional (SMI): 3.150 euros en 14 pagas. Los empleados públicos también están incluidos en la reclamación de Esquerra, que pide la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de las correspondientes partidas.

ERC exige la «intervención extraordinaria por parte de los poderes públicos» para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de la clase trabajadora y su capacidad de consumo en la crisis de precios.

Esquerra justifica esta actuación al amparo de la propia Constitución, la legislación internacional y comunitaria para asegurar una remuneración equitativa y suficiente de los trabajadores y de los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, cuyo logotipo lleva Pedro Sánchez en la solapa de su chaqueta.

La PNL de ERC también reclama incrementar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) un índice que es utilizado como referencia para la concesión de ayudas o subvenciones, «hasta la cantidad equivalente al umbral de pobreza propio de cada comunidad» .