La consejera de Familia de Madrid habla de personas «con LGTBI» como si la homosexualidad fuese un virus

Cómo es posible que ustedes nos echen en cara a nosotros que no apoyamos a las personas con LGTBI?». Son las palabras de la nueva consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, este jueves en la Asamblea. Ademas, no es la única vez que Dancausa habló en su discurso sobre personas «con» LGTBI.

Un curioso detalle sobre el que se hicieron eco en Twitter la líder de Más Madrid, Mónica García, y el presidente del grupo parlamentario de ese partido, Eduardo Rubiño. «Las personas no tienen LGTBI, lo son. Lo que sí se tiene es LGTBIfobia», aseguró García. Rubiño añadió: «Debe pensar que se pega como el sarampión».

Vinculada al sector más conservador del Partido Popular, Dancausa se ha declarado públicamente contraria al aborto y a la reserva de puestos a las mujeres en los partidos políticos mediante el sistema de cuotas porcentuales, aduciendo que en democracia es más efectivo educar que obligar o prohibir. Es partidaria de la regulación jurídica de las parejas de hecho, pero no de su definición como matrimonio.

La polémica se produce después de que Ayuso se haya mostrado dispuesta a negociar la revisión de las leyes LGTBI. El Gobierno de la presidenta se abre a modificar las normas aprobadas durante el mandato de Cristina Cifuentes, una de las exigencias que puso Vox encima de la mesa durante la sesión de investidura de la nueva presidenta madrileña, ya que opina que contienen artículos que podrían ser «revisables».

En rueda de prensa el portavoz de Gobierno madrileño y consejero de Educación, Universidades y Ciencia, Enrique Ossorio, aseguró que la redacción de estas leyes «no es la más apropiada», puesto que se incluyeron en ellas las enmiendas de los grupos parlamentarios de la oposición en comisión y que «podrían ser revisables».

Leyes LGTBI

Ossorio ha explicado que en 2015 él participó como portavoz del PP en la Asamblea de Madrid en la defensa de estas leyes –la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual y la Ley de Transexualidad–, con las que, ha dicho, coincide «total y absolutamente» y cree que se han aplicado «con sentido común» en la región.

Pero, en su opinión, ciertos de sus contenidos pueden ser «revisables», ya que «muchos de los artículos de esa ley no son realmente artículos, son declaraciones que no tiene contenido legislativo».

Durante el debate de investidura, Vox volvió a exigir a Ayuso que derogue las leyes LGTBI que se aprobaron, según su portavoz, Rocío Monasterio, «a espaldas de los madrileños» y con el único propósito de «contentar» a los «lobbies ideológicos» de la izquierda.

También reclamó a Ayuso que cierre del canal autonómico Telemadrid porque, a su juicio, «no es un servicio público» sino «un pozo sin fondo», y precisamente este lunes el grupo del PP en la Asamblea de Madrid ha registrado una proposición de ley para modificar la norma que regula Radio Televisión Madrid desde el año 2015.