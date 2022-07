La Comunidad de Madrid reconoce la torpeza de Ayuso con las becas para los que ganan más de 100.000 euros

- Publicidad-

El Consejo de Gobierno madrileño ha sacado una nota para intentar hacer un lavado de cara y pasar página sobre un tema que ha hecho mucho daño al PP, también en Génova. La Comunidad de Madrid intenta con esta nota de prensa, sobre las becas de bachillerato, intenta pasar página a la torpeza de Ayuso al anunciar y apoyar las ayudas para los que ganan más de 100.000 euros.

La torpeza de Ayuso

Según la nota de prensa del Consejo de Gobierno madrileño, concedieron “hasta el 94,2% de las Becas de Bachillerato a familias con rentas por debajo de 20.000 euros”, sin aclarar si se trata de una renta ‘per cápita’ o no. Si no lo fuera, no sería creíble, pues una unidad familiar que gana menos de 20.000 euros al año, no se puede permitir enviar a sus hijos a un centro concertado.

Aumento del límite máximo de renta

Ayuso aumentó el límite máximo de renta, casi un 260% en bachillerato y un 80% en FP. Familias con una renta per cápita de 35.913 € puedan obtener una ayuda al estudio es, cuanto menos, una indecencia, mientras miles de alumnos y alumnas no pueden acceder a estudios de FP por falta de plazas sostenidas con fondos públicos.

¿Qué es la Renta per cápita familiar?

Este término se aplica a las unidades familiares, y significa los ingresos que le corresponden a cada uno de los que forman dicha unidad familiar, es decir, los ingresos familiares se dividen entre los miembros computables de una familia.

Lo que quiere decir es que, si Ayuso da una beca a una renta per cápita de 35.913 € con un hijo/a, habría que multiplicarlo por el número de miembros de la unidad familiar, en este caso por tres.

No se tendrán en cuenta los hijos o hermanos emancipados de la unidad familiar.

Es un indicador usado por las Administraciones Públicas, como requisito económico, para poder acceder a ayudas o becas públicas, dicho Organismo establecerá una cantidad de Renta per cápita familiar como límite máximo, para poder acceder a este tipo de subvenciones.

Becas de Ayuso, para familias con tres hijos y unos ingresos en el hogar de 179.565 euros

Se flexibilizan las ayudas, elevando hasta 35.913 euros en educación infantil, bachillerato y formación profesional, lo que quiere decir que ahora podrán optar a recibir la ayuda aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros, o aquellas parejas con dos niños que tengan unos ingresos globales de 143.652 euros. Pero si no es suficiente, también las que tengan tres hijos y unos ingresos en el hogar de 179.565 euros.

Con el nuevo criterio, los límites máximos de renta en el curso 2022-2023 han aumentado un 259% en Bachillerato, un 80% en Formación Profesional de grado superior y un 44% en Educación Infantil.

Las becas

En relación con las cuantías, para el próximo curso se van a destinar:

50,6 millones para primer ciclo de educación infantil

43,4 millones para bachillerato

2,4 millones para formación profesional de grado medio

30,5 millones para formación profesional de grado superior

La nota de prensa de las becas y la torpeza de Ayuso

Según los datos aportados por la Comunidad de Madrid, está concederá hasta el 94,2% de sus Becas de Bachillerato para el próximo curso escolar a familias con rentas inferiores a los 20.000 euros.

Esto significa que de los 34,37 millones invertidos en este programa, 33,17 son para aquellos que tienen estos ingresos, principalmente a las de menos de 10.000 y que apenas 100.000 euros han recaído en las ganancias más altas.

Pero según indican desde UGT Madrid, los datos de renta aportados por el Gobierno de Ayuso no se pueden verificar. La cifra del 94,2% no se puede comprobar. Los datos son de carácter sensible y por lo tanto no accesible para los agentes sociales, solo para hacienda.

Las becas para los ricos se mantienen

El Ejecutivo regional ha establecido dos cantidades diferenciadas según los ingresos. En primer lugar, con una renta per cápita de hasta 10.000 euros se recibirá una beca anual de 3.750 frente a los 3.000 actuales, (+25%). Por otro lado, aquellas de entre 10.000 y 35.913 euros optarán a las ayudas por valor de

2.000. Asimismo, los receptores no podrán haber repetido curso y tendrán que estar matriculados o con reserva de plaza en cualquiera de los centros con Bachillerato privado de la Comunidad de Madrid.