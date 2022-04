La Comunidad de Madrid investiga tres casos de hepatitis aguda de origen desconocido en niños

- Publicidad-

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está investigando tres casos aislados de niños infectados por hepatitis aguda severa de origen desconocido. Los pacientes, de edades comprendidas entre los dos y siete años, proceden de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha, y han requerido ingreso en un hospital madrileño. Uno de ellos ha precisado trasplante hepático y los tres han evolucionado favorablemente.

El pasado lunes, el Ministerio de Sanidad envió a las comunidades autónomas una alerta sanitaria internacional decretada por la Organización Mundial de la Salud a raíz de los casos detectados en población infantil del Reino Unido. En virtud del Reglamento Sanitario Internacional, la Dirección General de Salud Pública ha trasladado este aviso al sistema sanitario madrileño, en especial a las unidades de cuidados intensivos pediátricas, con objeto de identificar posibles casos -también con carácter retrospectivo- desde el pasado mes de enero.

No está relacionada con el COVID

Las primeras investigaciones en el ámbito internacional indican que esta enfermedad no está relacionada con la vacunación del COVID-19 ni con casos de infección. Los síntomas son dolor abdominal, vómitos o ictericia (coloración amarilla en la piel). La mayor parte de los afectados (según la alerta internacional) evoluciona de forma favorable, pero en un porcentaje menor de los casos han precisado trasplante hepático. Las pruebas de laboratorio han excluido los virus de la hepatitis (A, B, C, D y E) y se han descartado las causas habituales, como antecedentes de viajes.

Sanidad aconseja como principal medida preventiva el lavado frecuente de las manos, cubrirse al toser con la parte interior del codo y emplear pañuelos desechables. Además, recomienda consultar con el pediatra si el menor comienza con síntomas que se agravan en pocos días. Además, estos solo deben recibir los medicamentos prescritos por su médico o pediatra.

Alerta OMS

Los diagnósticos llegan tras sendas alertas sanitarias lanzadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) cuyo origen está en el Reino Unido.

El síndrome clínico en los casos identificados es de hepatitis aguda grave con transaminasas marcadamente elevadas, que a menudo se presenta con ictericia, a veces precedida de síntomas gastrointestinales que incluyen vómitos como característica destacada, en niños de hasta 16 años.

Se alienta a los médicos a informar los casos de hepatitis aguda en niños de hasta 16 años con una transaminasa sérica >500 UI/L, en los que se ha excluido la hepatitis A a E, a los Institutos Nacionales de Salud Pública. Los Estados miembros de la UE/EEE pueden compartir información sobre cualquier caso sospechoso en la plataforma ECDC EpiPulse para facilitar la investigación.

Casos en Inglaterra

En Inglaterra, hay aproximadamente 60 casos bajo investigación, con la mayoría de los casos en niños de entre 2 y 5 años. Algunos casos progresaron a insuficiencia hepática aguda y han requerido traslado a unidades especializadas en hígado infantil. Un pequeño número de niños se han sometido a un trasplante de hígado.

En Escocia, 10 casos que requirieron ingreso hospitalario fueron en niños de entre 1 y 5 años y están bajo investigación. La mayoría de los casos en Escocia se presentaron a partir de marzo de 2022.

En Gales, actualmente no hay casos conocidos bajo investigación, pero un número muy pequeño de principios de 2022 tuvieron presentaciones clínicas similares.

Irlanda del Norte, no ha comunicado minguna caso.

Se desconoce la causa de la hepatitis en estos casos. Los virus comunes que pueden causar hepatitis (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de los casos. Algunos de los niños hospitalizados en Inglaterra dieron positivo por SARS-CoV-2 y otros por adenovirus. Actualmente no existe una conexión clara entre los casos reportados. No se conoce ninguna asociación con los viajes.

Se están realizando investigaciones en todo el Reino Unido para investigar la posible causa y se ha distribuido información a los profesionales de la salud y al público para crear conciencia.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha publicado una guía para médicos que incluye consejos sobre cómo se debe investigar a los niños.