- Publicidad-

La Comisión Europea representa el Poder Ejecutivo de la UE. Teóricamente, tendría dos papeles fundamentales: servir de «motor de la integración» (legislativo) y de «guardián de los Tratados» (ejecutivo). Como motor, la Comisión actúa como responsable de la elaboración de políticas supranacionales a través de su autoridad prácticamente exclusiva para proponer nueva legislación de la UE9. Como guardián, la Comisión es responsable de garantizar que la legislación de la UE sea aplicada por los Estados miembros. Estas funciones la convierten en, quizá, la institución internacional más poderosa del mundo.

Desde un punto de vista democrático, el hecho de que la Comisión no sea elegida por el libre sufragio de la ciudadanía supone un lastre y sus decisiones no cuentan, según los más críticos, con el aval que da la libre elección de sus miembros. Sin embargo, este aspecto político ha dejado siempre de lado el otro aspecto clave: ser el guardián de que los Estados miembros de la UE cumplan con la legislación europea que, no se puede olvidar es prevalente respecto a los ordenamientos jurídicos nacionales.

La Comisión es el único organismo de la UE con capacidad para poner en marcha procedimientos por incumplimiento contra los Estados miembros que no cumplen con sus obligaciones legales. Estos procesos pueden culminar con la remisión de asuntos al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) y la imposición de sanciones económicas.

El incumplimiento

El incumplimiento del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros fue concebido con el único propósito de hacer cumplir la legislación europea y la Comisión a menudo ha hecho uso de estos poderes.

- Publicidad-

Desde la década de 1970 hasta principios de la década de 2000, la Comisión puso en marcha un número creciente de incumplimientos. Más recientemente, ha afirmado que se debe dar prioridad a la «intensificación de la aplicación de la ley» frente a la propuesta de nuevas políticas. Esto lo que ha llevado a algunos expertos a concluir que Bruselas no está «escatimando esfuerzos en la aplicación de la ley».

Se podría afirmar que, a pesar de las reacciones antiglobalización y el «nuevo intergubernamentalismo» que han cercado los regímenes internacionales en los últimos años, el principal organismo supranacional encargado de la aplicación de la ley ha permanecido indomable.

Sin embargo, las apariencias pueden ser engañosas, ya que en las dos últimas décadas ha ocurrido algo sorprendente y desconcertante: el número de incumplimientos iniciados por la Comisión cayó en picado. Entre 2004 y 2018, los incumplimientos abiertos por la Comisión se redujeron en un 673%, y las infracciones remitidas al TJUE cayeron en un 873%, a pesar de prácticamente se dobló el número de estados.

¿Por qué un actor supranacional, la UE, se abstendría de repente de ejercer sus poderes de ejecución? ¿Dónde ha ido a parar el guardián de los Tratados de la UE?

La «Transigencia»

Según un informe de la Asociación Mediterránea de Peritos de las TIC (ASPERTIC), al que Diario16 ha tenido acceso, la Comisión redujo drásticamente su uso de las infracciones a través de lo que Alisha Hollandllama, «tolerancia», aunque sería más correcto denominarlo «transigencia»: la sub-aplicación deliberada y revocable de la ley.

En concreto, Holland señala que cuando las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley no están perfectamente aisladas de la influencia política, los responsables políticos pueden restringirlas y bloquearlas para reforzarse frente a un grupo de votantes para los que la aplicación de la ley es impopular.

En la política nacional, esa «transigencia» suele implicar un intercambio público y partidista nacido de las presiones cruzadas entre la política fiscal y la política electoral: los responsables políticos se abstienen de aplicar la ley para beneficiar visiblemente a los miembros poderosos de su circunscripción electoral objetiva. Sin embargo, esta lógica no se traslada sin problemas al ámbito internacional donde los actores, los motivos y el alcance de la «transigencia» son diferentes.

Para un actor supranacional, como la Comisión, el electorado relevante no es un bloque de votantes necesario para la reelección, sino que lo son los gobiernos miembros cuyo apoyo es necesario para que se implemente su agenda política.

A partir de mediados de la década de 2000, la Comisión percibió un importante problema político: una creciente reacción euroescéptica, patrocinada por los políticos de nuevo cuño, y la disminución del apoyo de los gobiernos miembros a las prioridades políticas de la Comisión.

Este fenómeno provocó una creciente preocupación, principalmente por la creciente tensión entre sus funciones de persecución de infracciones y de formulación de políticas comunes, ya que la aplicación estricta de la ley estaba poniendo en peligro el ya precario apoyo de los Estados miembros a su programa.

La Comisión trató de apaciguar a los gobiernos mediante la «transigencia», privilegiando los diálogos políticos conciliadores por encima de la aplicación rigurosa de la ley. Esencialmente, la Comisión salvaguardó su papel de motor de la integración sacrificando su función de guardián de los Tratados.

Esta estrategia fue posible porque los burócratas que gestionaban el cumplimiento no estaban suficientemente aislados de la presión política externa. A diferencia de los funcionarios de carrera y los juristas de la Comisión, sus dirigentes políticos no estaban predispuestos a hacer un uso expansivo de sus poderes de ejecución.

A medida que la Comisión se politizaba y centralizaba cada vez más, su presidencia puso freno a los burócratas que se ocupaban de los incumplimientos, con la esperanza de ganarse el aplauso de los gobiernos nacionales.

Cuando un ejecutivo se desdobla como fiscal y, a la vez, promotor de la agenda política, la aplicación de la ley no puede modelarse únicamente como evaluaciones caso por caso de los costes de cumplimiento a la sombra de un tribunal. Por el contrario, las tensiones entre las funciones de formulación de políticas y de acusación del ejecutivo pueden motivar cambios en la política de aplicación de la ley que afecten a todos los casos.

Es decir, el ejecutivo relaja la aplicación de la ley a la sombra de un órgano de formulación de políticas cuyo apoyo busca.