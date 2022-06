La Comisión Europea inicia un procedimiento de infracción contra Reino Unido por infringir el derecho internacional

La Comisión Europea ha iniciado hoy procedimientos de infracción contra el Reino Unido por no cumplir con partes significativas del Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte. A pesar de los repetidos llamamientos al Gobierno de Reino Unido para implementar el Protocolo, no lo ha hecho.

Clara violación del derecho internacional

Esto es una clara violación del derecho internacional. El objetivo de estos procedimientos de infracción es restaurar el cumplimiento del Protocolo en una serie de áreas clave en las que el Reino Unido no lo ha estado implementando correctamente, en última instancia, con el objetivo de proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos de la UE.

Al mismo tiempo, la Comisión proporciona hoy detalles adicionales sobre las posibles soluciones que presentó en octubre de 2021 para facilitar la circulación de mercancías entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los documentos de posición, publicados hoy, explican cómo se puede facilitar significativamente el movimiento de mercancías entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La Comisión pide al gobierno del Reino Unido que se comprometa de manera seria y constructiva con estas soluciones sugeridas. Como de costumbre, la Comisión procederá en estrecha colaboración y diálogo constante con el Parlamento Europeo y el Consejo.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič , dijo: “La confianza se genera cumpliendo las obligaciones internacionales. Actuar unilateralmente no es constructivo. La violación de los acuerdos internacionales no es aceptable. El Reino Unido no está respetando el Protocolo. Por eso estamos iniciando estos procedimientos de infracción hoy. La UE y el Reino Unido deben trabajar juntos para abordar los problemas prácticos que el Protocolo crea en Irlanda del Norte debido al Brexit. Todavía estoy convencido de que con una voluntad política genuina para hacer que el Protocolo funcione, podemos alcanzar nuestros objetivos. Hago un llamado a mis homólogos del Reino Unido para que participen de buena fe y exploren todo el potencial de las soluciones que hemos propuesto. Solo las soluciones conjuntas crearán la seguridad jurídica que merecen las personas y las empresas de Irlanda del Norte”.

Infracciones

En primer lugar, la Comisión ha decidido llevar la infracción iniciada el 15 de marzo de 2021 a su segunda fase mediante la emisión de un dictamen motivado. Este procedimiento de infracción se inició como resultado de que el Reino Unido no implementó correctamente el Protocolo, en particular con respecto a los requisitos de certificación para el movimiento de productos agroalimentarios. Se suspendió el año pasado en un espíritu de cooperación constructiva para crear el espacio para buscar soluciones conjuntas con el Reino Unido. Sin embargo, la falta de voluntad del Reino Unido para participar en una discusión significativa desde febrero, y la acción unilateral de esta semana, va directamente en contra de este espíritu.

Dos meses de plazo

Si el gobierno del Reino Unido no responde en un plazo de dos meses, la Comisión considerará llevar al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De conformidad con el artículo 12, apartado 4, del Protocolo, el Tribunal de Justicia dispone de todos los poderes previstos en los Tratados, incluida la posibilidad de imponer una suma a tanto alzado o una multa coercitiva.

Dos nuevas sanciones a Reino Unido

En segundo lugar, la Comisión también ha decidido iniciar dos nuevos procedimientos de infracción contra el Reino Unido por:

Incumplimiento de sus obligaciones en virtud de las normas sanitarias y fitosanitarias (MSF) de la UE. En particular, el Reino Unido no está llevando a cabo los controles necesarios y no garantiza la infraestructura y el personal adecuados en los puestos de control fronterizo de Irlanda del Norte. También ha emitido una guía que tiene el efecto de inaplicar la ley de la UE.

No proporcionar a la UE determinados datos estadísticos comerciales con respecto a Irlanda del Norte, como exige el Protocolo.

Esto marca el comienzo de procesos formales de infracción, tal como se establece en el artículo 12, apartado 4, del Protocolo, en conjunción con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las cartas de hoy solicitan al Reino Unido que tome medidas correctivas rápidas para restablecer el cumplimiento de los términos del Protocolo. El Reino Unido tiene dos meses para responder a las cartas.

La Comisión está dispuesta a tomar nuevas medidas

Más detalles para implementar arreglos para facilitar el movimiento de mercancías entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte:

El objetivo general de la Comisión sigue siendo encontrar soluciones conjuntas con el Reino Unido en el marco del Protocolo. Así es como se puede garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad para las personas y las empresas en Irlanda del Norte.

En dos documentos de posición, la Comisión ha desarrollado las disposiciones que presentó en octubre de 2021 en el ámbito de las normas aduaneras y sanitarias y fitosanitarias (MSF). El objetivo de publicar estos textos es mostrar que se pueden encontrar soluciones dentro del Protocolo. La Comisión sigue dispuesta a explorar estas soluciones con el gobierno del Reino Unido.

Como se señaló en octubre de 2021, la UE presenta un modelo simplificado para la implementación del Protocolo, en el que el flujo de mercancías entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con respecto a las mercancías destinadas a permanecer en Irlanda del Norte, se facilita en gran medida. . Esta facilitación está habilitada por una serie de salvaguardias para garantizar que las mercancías no entren en el mercado único de la UE.

La Comisión cree que estas sugerencias abren el camino para una resolución de los problemas de implementación relacionados con las aduanas y las MSF.

Fondo

La Unión Europea desea tener una relación positiva y estable con el Reino Unido. Esta relación debe basarse en el pleno respeto de los compromisos jurídicamente vinculantes que las dos partes han adquirido entre sí, sobre la base de la implementación del Acuerdo de Retiro y el Acuerdo de Comercio y Cooperación. Ambas partes negociaron, acordaron y ratificaron estos acuerdos.

Después de largas e intensas discusiones entre la UE y el Reino Unido, el Protocolo es la solución encontrada para conciliar los desafíos creados por Brexit y por el tipo de Brexit elegido por el gobierno del Reino Unido. El Protocolo es parte integrante del Acuerdo de Retirada. Evita una frontera dura en la isla de Irlanda, protege el Acuerdo de Viernes Santo (Belfast) de 1998 en todas sus dimensiones y garantiza la integridad del Mercado Único de la UE.

La UE ha mostrado comprensión por las dificultades prácticas de implementar el Protocolo, demostrando que se pueden encontrar soluciones dentro de su marco.