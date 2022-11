La colisión entre barcos y cetáceos urge medidas en el Mediterráneo y el Mar Negro

Es urgente reducir las colisiones de barcos, que es la principal causa directa de muerte de estos gigantes marinos. Sin embargo, existen tres medidas básicas para proteger a estos animales, según la organización OceanCare. Una de las soluciones propuestas consistiría en desviar las rutas de navegación fuera de los hábitats principales de las ballenas cuando sea posible. También se ha demostrado que reducir la velocidad es la forma más eficaz de evitar colisiones en caso de que no sea posible cambiar la ruta. Y en tercer lugar, la tecnología inteligente puede ser una medida complementaria en zonas de alto riesgo alertando a los capitanes sobre la presencia de ballenas.

«Se sabe lo que hay que hacer. Ahora hay que tomar medidas. El cambio de ruta, la desaceleración y las nuevas tecnologías en áreas de alto riesgo donde no es posible cambiar la ruta, pueden ser la receta para una historia de éxito. Los responsables políticos y el sector del transporte marítimo deben entender: juntos podemos lograr la recuperación de las poblaciones de ballenas en el mar Mediterráneo», dice Nicolas Entrup, Director de Relaciones Internacionales de OceanCare.

En el Mediterráneo

El mar Mediterráneo es una de las regiones con mayor actividad de la marina mercante, así como una gran cantidad de ferries rápidos. Se estima que más de 220.000 grandes barcos transitan por el Mediterráneo cada año. Las dos grandes especies de ballenas del Mediterráneo, el rorcual común y el cachalote, están clasificadas como en peligro de extinción. Si bien la población de rorcuales comunes en el Mediterráneo puede haberse reducido hasta en un 50% en las últimas dos décadas, la situación de los cachalotes en el Mediterráneo oriental es especialmente grave: según estimaciones científicas, solo alrededor de 200 de estos gigantes marinos quedan en la Fosa Helénica. Por esa región pasan alrededor de 30.000 grandes barcos cada año. El riesgo de colisiones letales está relacionado con el tamaño y la velocidad de la embarcación.

Puntos críticos de alto riesgo

Los Estados están obligados, según los requisitos internacionales, regionales y nacionales, a proteger estas especies. Las zonas de alto riesgo de colisión de barcos con ballenas en el Mar Mediterráneo son: la Fosa Helénica para los cachalotes del Mediterráneo oriental, el Mediterráneo noroccidental, incluido el Santuario de Pelagos y el Corredor de Migración de Ballenas, así como el Mar de Alborán Oriental y el Estrecho de Gibraltar para los rorcuales comunes y cachalotes.

Cambio de ruta para proteger a las ballenas

La medida preferida para proteger a las ballenas de los choques con barcos es mover las rutas de navegación fuera de su hábitat principal. En los últimos meses, una coalición formada por IFAW, OceanCare, el Instituto de Investigación de Cetáceos de Pelagos y WWF Grecia ha logrado convencer a los principales actores del sector del transporte marítimo sobre el cambio de rutas al cruzar la Fosa Helénica frente a Grecia. MSC, la compañía naviera más grande del mundo, ajustó sus rutas de acuerdo con el asesoramiento científico, la Asociación de Armadores Alemanes (VDR) instó a sus miembros a seguir su ejemplo.A mediados de octubre de 2022, la Cámara Naviera Internacional (ICS) se refirió a esos ejemplos como modelo a seguir en una comunicación a su membresía global.

Disminución de la velocidad: acción inmediata efectiva

La reducción de la velocidad de los barcos es una medida efectiva para proteger a las ballenas en áreas donde el cambio de ruta no es una opción. Si los barcos reducen su velocidad solo una décima parte, el riesgo de una colisión fatal con las ballenas se reduce en un 50%. Para áreas protegidas, se recomienda un límite de velocidad de alrededor de 10 nudos. Reducir la velocidad es una medida recomendada también para reducir otros contaminantes, incluido el CO2 y el ruido del océano. De hecho, en noviembre de 2021, el Comité Científico de ACCOBAMS adoptó una recomendación destacando que «cuando no es posible establecer rutas para mantener a las ballenas separadas de los barcos, la única medida probada para reducir las colisiones fatales con la mayoría de las grandes ballenas es reducir la velocidad».

«SAVE WHALES»: tecnología inteligente para ayudar a proteger a los cachalotes

El estado de algunas poblaciones, como la de los cachalotes del Mediterráneo oriental, requiere medidas adicionales para evitar su extinción, en particular cuando el cambio de ruta no es una opción. En ese contexto, OceanCare ha financiado el desarrollo del sistema SAVE Whales por parte de un equipo internacional y multidisciplinario, dirigido por investigadores griegos del Instituto de Investigación de Cetáceos Pelagos y el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Computacionales – FORTH. «Save Whales» utiliza boyas de alta tecnología que funcionan con energía solar y están equipadas con hidrófonos para localizar cachalotes mediante sus chasquidos y transmite su posición en tiempo real al tráfico marítimo pertinente. Si un barco está en curso de colisión con una ballena, se puede advertir al capitán del barco a tiempo para que cambie de rumbo o reduzca la velocidad.

«Save Whales», que ha sido probado con éxito en un proyecto piloto de tres años, es el primer sistema a nivel mundial para la localización integrada de cachalotes. OceanCare trabaja en asociación con el Instituto de Investigación de Cetáceos de Pelagos, FORTH y el grupo de expertos ambientales griego, The Green Tank, que promueve la implementación del sistema por parte del gobierno griego

Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, Mar Mediterráneo y Área Atlántica Contigua

La 8ª Reunión de las Partes del Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, Mar Mediterráneo y Área Atlántica Contigua (ACCOBAMS) se lleva a cabo entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre en Malta. El propósito de este Tratado regional es la conservación de ballenas y delfines en el área del acuerdo y reducir las amenazas que enfrentan estos mamíferos marinos. En la etapa actual, 24 Estados del área de distribución son parte del Acuerdo. Desde 2003, OceanCare es un socio reconocido de ACCOBAMS que aborda las amenazas y apoya la investigación de conservación en el área. En la reunión de este año (MOP8), los representantes estatales discutirán medidas para mitigar amenazas como el ruido del océano y la contaminación plástica, redes de deriva ilegales, colisiones con barcos, así como el desarrollo de planes de conservación específicos para evitar que las especies en peligro de extinción desaparezcan de la región.