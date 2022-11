La «ciencia» que insulta

- Publicidad-

Escribo estas líneas para mostrar lo que sucede cuando se comparte una información interesante que, lejos de ser analizada o debatida, recibe como respuesta el acoso más brutal, cargado de insultos, difamaciones que llegan incluso a suponer ataques a miembros de tu familia (por el hecho de serlo).

No se trata de un artículo victimista. En absoluto. Tengo la conciencia absolutamente tranquila y considero que la información que estamos dando es necesario darla. A pesar de los insultos, de las acusaciones falsas, del acoso y deseo de derribo por un grupo determinado y concreto de personas que viven de manera directa o indirecta de los ingresos de las grandes industrias farmacéuticas.

Sabíamos desde el primer momento a quiénes teníamos en frente. Sabíamos perfectamente hasta dónde y de qué manera pueden extender sus tentáculos para hacer que otros, probablemente movidos por el rebaño, se sientan en sintonía con «los científicos» y se sumen a los insultos y actitudes que rozan lo delictivo sin percatarse de ello.

Todo pasa y todo queda. Sobre todo escrito. Y cada cual sabrá en algún momento de su vida dónde estuvo en estos tiempos tan oscuros, donde la mentira, la propaganda, el interés económico pasaron por encima de la información contrastada, de la salud e incluso de las vidas de tanta gente. Evidentemente, para que la conciencia te pese has de tenerla. Pero ese es otro debate que sin duda no abriré hoy.

Hace unos días recibí un mensaje de una amiga que es médico, experta en salud pública, que además se dedica a la investigación. Es rigurosa y metódica y jamás comparte nada que no haya revisado por ella misma y por sus colegas. Evitaré dar nombres, aunque ella también, como hice yo, lo compartió en sus redes sociales ante la importancia de la información que se presentaba en el estudio.

El documento de investigación venía acompañado por una reflexión del Dr. José Eizayaga que decía así: «Investigación catalana publicada recientemente. Haber recibido la vacuna contra la influenza (gripe) en años previos, aumentó un 32% el riesgo de morir de covid durante la primera ola de 2020.» Y añade: «Los autores, sorprendidos, esperaban poder demostrar lo contrario, que la vacuna contra la influenza era protectora. Por supuesto, la comparación entre los grupos vacunado y no vacunado se hizo corrigiendo estadísticamente todas las variables de riesgo conocidas».

Compartí el estudio, citando al Dr. Eizayaga, que a su vez había sido quien lo había difundido en sus redes sociales.

Los insultos como respuesta a mi publicación no tardaron en llegar. Un grupo que suele operar en redes de forma coordinada, que tiene como objetivo atacar de todas las maneras posibles a las cuentas que “osen” plantearse algún tipo de pregunta, compartir información como esta, o sencillamente denunciar efectos adversos sufridos por las vacunas, salió a la palestra. La mayoría de los perfiles son «anónimos», se esconden en cuentas que funcionan realmente como auténticos «matones» de las redes sociales, profiriendo insultos y ataques sin ningún tipo de reparo. Desde que comenzó la pandemia esto suele ser habitual. Y en los últimos tiempos, un perfil específico, el de Guillermo Martín, con nombre y apellidos, suele estar especialmente interesado en la difamación y el acoso público, actuando de manera reiterada de forma contraria a la legalidad.

Repito que lo único que se había compartido era un estudio y la valoración pública de un médico al respecto. Una valoración que, adelanto, es perfectamente deducible del análisis del estudio.

El ruido generado con los insultos y ataques fue de tal calibre, que alguien acudió a buscar a una de las coautoras del artículo para que hiciera presencia. Y así lo hizo: María Giner Soriano aparece en la conversación para dedicarme el siguiente comentario:

«Me veo obligada a responder como autora del artículo, ya que veo que no lo ha leído: – No podemos afirmar que la vacuna contra la gripe protegiera de las complicaciones (neumonía, ingreso o muerte) por COVID19 – Nuestros datos son de la 1ª ola (marzo/junio 2020).»

1/n. Me veo obligada a responder como autora del artículo, ya que veo que no lo ha leído:

– No podemos afirmar que la vacuna contra la gripe protegiera de las complicaciones (neumonía, ingreso o muerte) por COVID19

– Nuestros datos son de la 1ª ola (marzo/junio 2020), — mariaginersoriano (@una_tal_maria) October 28, 2022 Y continúa: 2/n. en que hubo más complicaciones y mortalidad por COVID19. – No se puede extrapolar información de la 1ª ola al resto de olas o a momentos en que la población está ampliamente vacunada frente a la COVID19 – Nuestros pacientes son una cohorte de Atención Primaria.

3/n. – Nuestro estudio está planteado ante la controversia sobre la protección o no protección que podía conferir la vacuna de la gripe frente a la COVID, como muestran varios estudios con resultados dispares. Decidimos testarlo en nuestra población

4/n. – Como estudio observacional, no és útil para demostrar causalidad. Dicho de otra manera, se mueren más los más frágiles (que a la vez son los que más se vacunan de la gripe).

5/n. – Así, nuestro estudio añade mayor evidencia al análisis de una posible (hipotética) relación entre la «calidad» inmunitaria y las complicaciones por COVID, en el ámbito concreto de la Atención Primaria de salud en Catalunya, pero no pretende demostrar causalidad

6/6. ¿Quizás deberíamos recordar que correlación no implica causalidad? Gracias a todas las personas que comentáis el artículo habiéndolo leído.»

Lo que dice María Giner Soriano son dos obviedades: que con el estudio en la mano, no se puede afirmar que la vacuna contra la gripe protegiera de las complicaciones por COVID19. Y que los datos del estudio fueron recabados durante la primera ola, en los meses de marzo a junio de 2020.

Efectivamente, esto es lo que dice su estudio: que la vacuna contra la gripe no protege contra el COVID-19.

Hasta aquí el comentario de la coautora. Como puede comprobar el lector, ella subraya el objetivo del estudio y su resultado inicial: que la vacuna de la gripe no ayudaba en el cuadro de infección por Covid. Sin más. No se puede confirmar causalidad.

Siendo algo tan obvio y evidente, ha habido quien, repitiendo como un auténtico loro sin otro criterio que el de insultarme, ha llegado a afirmar que la autora «me da una lección«. En mi opinión, lo que hace la autora es escurrir el bulto, evitando el asunto fundamental del que nos ocupábamos: si las vacunas de la gripe podían tener algo que ver en los cuadros graves y muertes por COVID-19. Esa era la cuestión que nos preocupaba. Ella señala que no se puede afirmar que exista causalidad. Pero obviamente, existiendo estudios sobre la cuestión, es lógico que se abra este interesante punto de vista como apunta el Dr.

Eso era de lo que hablaba el Dr. Eizayaga, de algo más, mucho más preocupante: la relación entre la vacuna de la gripe y los cuadros graves e incluso mortales de las personas que contrajeron Covid-19. Obviamente, el doctor advertía en su comentario que según su opinión, este estudio pretendía buscar la utilidad de la vacuna contra la gripe en la infección por SARS-COV2, y resultó que lo que se encontraron, no sólo era que no ayudaba en nada a la infección, sino que además, las personas vacunadas de gripe pudieran hallar más probabilidad de tener complicaciones por COVID-19.

De eso no dice absolutamente nada la autora del artículo, obvia absolutamente alusión alguna a lo único que el Dr Eizayaga señala.

Y aunque la coautora asevere que no habíamos leído el artículo, lo habíamos hecho. Y no solamente lo habíamos leído, sino que consultamos con otros investigadores que habían llegado a conclusiones muy similares en otro estudio, el realizado en el Hospital de Barbastro.

Obviamente, no hace falta que María Giner lo señale, pues ya está el artículo para decirlo. Literalmente, las conclusiones del artículo dicen así: «No pudimos encontrar un papel protector de la inmunidad conferida por la vacuna antigripal sobre los desenlaces de la infección por COVID-19, ya que el riesgo de complicaciones por COVID-19 fue mayor en los vacunados que en los no vacunados. Nuestros resultados corresponden a la primera ola de la pandemia, donde se presentaron más complicaciones y mortalidad por COVID-19.»

El debate pasó a otro nivel, puesto que era imposible negar lo que el artículo afirma: que «el riesgo de complicaciones por COVID-19 fue mayor en las personas vacunadas (de gripe) que en las no vacunadas».

La siguiente carga de insultos y menosprecios venía acompañada de: «correlación no implica causalidad». De acuerdo. Pero considero que la difamación, el ataque y la brutalidad de algunos comentarios, a los que María Giner Soriano apoyó, no deberían haber tenido lugar.

Aquí una muestra de los comentarios que la Sra. Giner se dedicó a «aplaudir en las redes sociales».

¿Debo consentir este tipo de comentarios, de un perfil evidentemente hecho para insultar y acosar, aplaudidos por la autora del artículo? Evidentemente, este comportamiento no es ético ni va en línea con un debate respetuoso en el que en ningún momento se atacó a la autora del artículo por mi parte.

Nadie había faltado el respeto de esta autora. Desde luego que yo no. Se compartió un artículo, con la valoración de un profesional médico, que desde luego no dijo nada que el artículo no dijese. ¿Cómo interpretar entonces el comentario de la coatora, que no contradice al Sr. Eizayaga, y cómo valorar su aplauso a insultos y agresiones hechos desde otras cuentas? Repito: no tiene justificación alguna y mucho menos cuando lo lógico y razonable es que un estudio así suscite interés (y en su caso preocupación) ante lo que apunta.

Informe de Barbastro

Buena parte de los insultos y ataques coincidían en el hecho de que las personas que no provenimos del ámbito científico no deberíamos hacer comentarios, ni valoraciones ni interpretaciones de un estudio como este. Un comentario que podría tener sentido en este caso si no fuera porque la cita señalada era del Dr. Eizayaga, no mía. Y partiendo de ese punto, lo que se presenta es una valoraciónde un científico, médico, que sí tiene criterio para hacer el comentario que hace.

Pero el Dr. Eizayaga no es el único que ha abordado esta cuestión.

Juan Gastón, responsable de Farmacia del Hospital de Barbastro, también investigó sobre esta cuestión y publicó un estudio en el que se apuntaba que una sustancia de la antigripal (de la vacuna contra la gripe) «puede provocar la muerte por coronavirus«.

Tuve el honor de que el autor se sumase a los comentarios en mi perfil. El propio Gastón ha comentado abiertamente desde su cuenta y compartió el resultado de su estudio, que puede consultarse aquí y aquí (la segunda parte).

El autor de este artículo también ha tenido que soportar insultos y ataques, menosprecios durante estos días. Sencillamente él presentó su estudio, planteó unas hipótesis y como él ha señalado, esperaba más investigación al respecto. «Simplemente estábamos revisando los tratamientos previos de todos los pacientes fallecidos por COVID (48), y nos encontramos con que 45 de los 48 fallecidos habían recibido la vacuna antigripal, y todos la misma, la adyuvada. No había muertos con vacuna sin adyuvante», le explica a una usuaria en las redes. En este sentido, apunta que «Por eso pedíamos que se hicieran estudios más amplios, como el que se ha hecho en Atención Primaria de Cataluña por

@una_tal_maria, cuyos resultados, a mi entender, corroboran nuestras sospechas, aunque creo que ha sido muy tímida en las conclusiones.»

Gastón le da además las gracias a la autora del estudio: «Yo le doy las gracias a la autora por publicarlo, porque además creo que ella no es consciente de su gran importancia: un estudio de cohortes enorme que hace tambalear el dogma de la vacunación antigripal, como ya antes hicieron las revisiones Cochrane.»

Este investigador ha explicado también las dificultades que ha tenido para poder abrir una línea específica de análisis y estudio en esta materia: «Contacté después con una empresa que se dedica a ayudar a publicar trabajos, a ver cuánto me cobraban, y me dijeron que no me atendían porque no estaban de acuerdo con los RESULTADOS. Hasta allí llegó mi confianza en el sistema.»

Pero Gastón no ha sido el único investigador que ha hecho comentarios al respecto del estudio en cuestión.

Análisis del estudio por parte de la Dra. Karina Acevedo

La Doctora Karina Acevedo ha tenido a bien analizarlo y compartir sus valoraciones al respecto. Karina Acevedo es Doctora en Zoología: Ecología Molecular, Profesora de la Universidad de Querétaro, Miembro de la Comisión de Investigación Nacional. El análisis sobre el estudio de la Dra. Acevedo es el siguiente:

Se trata de un estudio, titulado (traducido del inglés) «Desenlace de la infección COVID-19 en personas previamente inoculadas contra influenza: un estudio de cohorte poblacional con registros electrónicos de salud primaria». No conocía dicho estudio, y le agradezco a M por haberlo compartido. Los resultados del estudio son relevantes a mucho de lo que he explicado aquí, así que me doy a la tarea de explicar aquí lo más importante.

El estudio (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36265160/) realizado por Giner-Soriano y colaboradores fue publicado hace poco en la revista Health Surveillance, luego de un arbitraje por pares.

Los autores pusieron a prueba la hipótesis de que aquellos quienes fueron inoculados contra el virus de la Influenza, tendrían menos complicaciones si les daba COVID. Hicieron esto porque se había anunciado que la gente se beneficiaría de recibir la vacuna de influenza, porque podría ‘estimular a su sistema inmune, dando más protección contra COVID-19′. En realidad, como con muchas cosas durante esta pandemia, no había evidencia contundente que respaldara esta ‘recomendación’ de los servidores de salud pública. De hecho, los pocos estudios que comenzaron a hacerse mostraron resultados contradictorios entre sí.

Los autores que menciono realizaron un estudio epidemiológico de cohorte que incluyó a todos los pacientes con COVID-19 que estaban registrados en el sistema electrónico de salud (SIDIAP) en Cataluña, entre marzo 2020 y junio 2020. Lamentablemente, su estudio fue publicado hasta ahora, dos años después, y hubiera sido bueno que se conocieran los resultados antes, dado que mucha gente ha de haber ido a aplicarse la vacuna de Influenza pensando que estarían más protegidos contra COVID cuando no es así. Pero, veamos el estudio:

Compararon a dos grupos: 1) los que habían recibido la vacuna de Influenza previo a qué se enfermaran de COVID y 2) los que no recibieron la vacuna de Influenza y se enfermaron de COVID.

No fue un estudio pequeño; contaban con información acerca de 5.8 millones de personas de Cataluña. No todas las personas cumplían con los criterios del estudio, pero tuvieron más de 300,000 individuos que sí cumplieron y fueron incluidos en el estudio. Recuerden que entre más personas se incluyan en los grupos de un estudio, más certeza se tiene en los resultados que se obtengan.

Los desenlaces a estudiar fueron neumonía, ingreso hospitalario y muerte.

De los 309,039 pacientes COVID-19, 114,181 (36.9%) habían sido vacunados contra Influenza, y 194,858, el (63.1%), no sé habían vacunado contra Influenza (ninguno estaba vacunado contra COVID ya que fue durante el 2020).

21,721 (19%) de los vacunados contra Influenza y 11,000 (5.7%) de los no-vacunados contra Influenza tuvieron al menos uno de los desenlaces arriba mencionados. Es decir que las personas inoculadas contra Influenza en cualquier momento antes de haberse enfermado de COVID, tuvieron mayor riesgo de un mal desenlace (Razón de momios: 1.14, 95% IC95% 1.10-1.19). Los resultados fueron semejantes sin importar si la vacuna de Influenza se recibió poco o mucho tiempo antes de enfermarse de COVID-19; en todos los casos los vacunados tuvieron mayor riesgo de ese mal desenlace que los no vacunados. Además, incluso cuando excluyeron del análisis a los pacientes de alto riesgo al COVID, los resultados fueron semejantes. La muerte por COVID no fue excepción (vean el Cuadro 3): murió el 0.97% de la gente no vacunada contra Influenza y el 13.2% de la gente vacunada contra Influenza.

La conclusión de los autores: «No fueron capaces de encontrar [evidencia de] un papel protector de la vacuna contra la Influenza para COVID-19, ya que el riesgo de las complicaciones de COVID-19 fueron mayores en los vacunados que en los no vacunados«.

Me parece que es muy importante este estudio por varias cosas:

1) Demuestra (una vez más) cómo mucho de lo que se ha dicho durante la pandemia, en cuanto a recomendar acciones de salud pública determinadas a la gente, carece de sustento científico.

2) Se recomendó y se sigue recomendando la vacunación contra la Influenza para ‘proteger’ contra COVID. Esto no tiene sentido si se conoce de inmunología porque la inmunidad que se genera es específica y no se parecen en nada las proteínas de SARS-CoV-2 que las de Influenza, así que esos anticuerpos y esos linfocitos T citotóxicos generados con la vacunación contra Influenza no le harían n-a-d-a a cualquier virión de SARS-CoV-2 que anduviese rondando en el cuerpo de alguien infectado.

3) Si la lógica era ‘estimular’ el sistema inmune innato al aplicarle una vacuna contra «I» que indujera inflamación de forma que entonces estuviera más ‘despierto’ el sistema inmune contra «S», entonces significa que quienes propusieron la vacunación contra Influenza para tener una ventaja contra COVID, no comprenden ni de inmunología ni de la patofisiología de COVID, que se caracteriza, precisamente, por una inflamación desmedida y desregulada. Claro que esto explicaría los resultados observados. No es que no se obtenga protección contra COVID severo si uno se vacuna contra Influenza. Eso sería un resultado ‘neutral’, donde no hubo mayor o menor riesgo. ¡El asunto es que encontraron que hay mayor riesgo de complicaciones de COVID si la gente se vacuna contra Influenza!

En otras palabras, los resultados del estudio no son una sorpresa en realidad. Era completamente predecible ese resultado, aunque aplaudo el que hayan hecho el estudio y, sobre todo, que lo hayan publicado incluso cuando va ‘en contra’ de las narrativas oficiales. En estos tiempos de censura desmedida en la ciencia eso casi es un hecho heroico.

Me parece particularmente importante recordar los resultados de este estudio, nada despreciable dada la cantidad de gente que se incluyó en el análisis, porque ahora muchos médicos están volviendo a recomendar, desde las profundidades de su cavernosa (chillona o gangosa en algunos) voz-billetera, la vacunación contra Influenza, una vacuna que en buenos años tiene una efectividad de 50% (es decir, un ‘volado’ como decimos en México), y estoy siendo generosa con lo del 50% (por ejemplo: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33211809/) como una forma de ‘incrementar las posibilidades de estar protegido contra COVID’ (por ejemplo: https://www.mayoclinic.org/es-es/coronavirus-covid-19/flu-season-during-coronavirus).

El sistema inmune de la gente que ha recibido varias dosis de estos productos ya deja mucho que desear. Está fatigado y sobre estimulado (he compartido muchas publicaciones sobre esto) ¿Consideran que este estudio y los conocimientos de hace décadas sobre inmunología avalan el uso de las vacunas contra Influenza? ¿Tal vez sería recomendable trabajar sobre el ‘terreno’ de la gente (comer bien, asegurar su suministro de micronutrientes, dormir bien, asolearse de forma racional, tener relaciones interpersonales sanas, hacer ejercicio, etc.) para disminuir el riesgo de enfermar de Influenza o de Virus Sincitial Respiratorio, o de COVID o de cualquier otra cosa? «

¿Es necesario el insulto?

Presentada esta información, informes de personas que sí se dedican a investigar, y que además se toman la molestia de explicar sus conclusiones de manera comprensible: reitero mi pregunta inicial: ¿a qué vienen los insultos proferidos por distintos perfiles y aplaudidos incluso por la autora? ¿Cómo se puede afirmar que no se ha leído un artículo con semejante falta de respeto?

¿Cómo es posible que hoy, en prensa, me haya encontrado artículos absolutamente insultantes donde lejos de analizar lo sucedido, presentando los documentos comentados, los distintos puntos de vista, se haya dedicado alguno como Alex Gutierrez, de Ara a escribir semejante barbaridad? Y lo que es peor aún, hacer referencia a familiares que han señalado la inaceptable actitud de la autora comportándose como un trol al aplaudir insultos injustificados.

¿Hay alquien ahí? ¿Se dan cuenta de la atrocidad que cometen algunos cuando, sencillamente nos estamos ocupando y preocupando en informarnos e informar sobre las opiniones y valoraciones de expertos, que advierten sobre cuestiones peligrosas que pudieran comprometer nuestra salud?

El estudio deja la duda abierta, más que razonable, a la interacción de algunos medicamentos con la infección de SARS-COV2. Un hecho que no ha sido investigado, tal y como denunció el Catedrático en Farmacovigilancia, Joan Ramón Laporte. Otro experto al que insultaron, persiguieron y pretendieron difamar por decir, sencillamente la verdad desde su experiencia (como pocas).

Un llamamiento a la decencia, a la ética y a comportarse con respeto, tanto en las redes sociales como desde los medios de comunicación.

No es de recibo acusar a alguien, como en mi caso de ser «antivacunas», cuando la realidad que estamos viviendo demuestra sobradamente que se ha puesto en peligro la salud de muchísimas personas al introducir, con prisas, nocturnidad y mediante información engañosa un producto experimental en el cuerpo de millones de personas. La información que facilitamos, las dudas más que razonables y las denuncias de hechos probados son sin duda elementos fundamentales para tantísimas personas que se ven absolutamente solas y desprotegidas.

Desde luego no habríamos llegado a esta situación sin científicos vendidos a los intereses de quienes financian algunos estudios, sin periodistas que escriben difamatorias líneas al dictado de quienes les financian, y loros que repiten sin criterio lo que sea con tal de no exponerse al odio que toda la jauría lanza ante la más mínima pregunta, valoración, opinión o comentario.