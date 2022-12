La CEOE se posiciona al lado del PP y rechaza la negociación del salario mínimo (SMI) que arranca hoy

- Publicidad-

Antonio Garamendi ha decidido posicionarse en el lado duro del PP y está dificultando su relación con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y con los sindicatos UGT y CCOO. Con esta aptitud está boicoteando la negociación del SMI.

No se prevé que esta mañana la patronal acuda a reunión en el Ministerio de Trabajo en la mesa de diálogo sobre el salario mínimo interprofesional (SMI). Las últimas declaraciones de su presidente, Antonio Garamendi, cuando afirmó que “esto no es diálogo social, es un acuerdo del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales. Tenemos un papel. Mañana contestaremos por escrito a lo que nos han enviado por escrito. Pero me parece gravísimo que se cambie el acuerdo”, lo queja claro.

La CEOE boicotea la negociación de la subida del SMI

Aunque no este boicoteando la reunión, si la está dificultando. Por qué el paso a tras de la patronal no es una buena noticia para los trabajadores españoles. Que no asista a la reunión convocada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como es habitual, y lo reemplace por un documento, es algo que ha disgustado a todos los actores.

Un ardid que no ha sentado bien a Yolanda Díaz que, además, lo califica de “muy grave”. Considera que Garamendi “ha pedido seriedad y compromiso”. La vicepresidenta, no está dispuesta es a “llevar a cabo una negociación en diferido” en la que la patronal CEOE envíe papeles, en lugar de sentarse a la mesa.

El cabreo de la CEOE viene por el refuerzo del papel de la inspección de Trabajo en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Pero esto no es más que una excusa para escorarse del lado de Feijóo. Y cualquier avance en las negociaciones con el Gobierno, la patronal lo considera “contrario a la buena fe”. Según el parecer de Garamendi, el papel de la inspección de Trabajo es un tema que se aparcó en el diálogo social. Desde entonces ha interrumpido la interlocución con el ministerio y con los sindicatos.

Comité de expertos

El pasado lunes, Yolanda Díaz pidió a la CEOE que asistiera, durante la presentación del informe de los expertos sobre la evolución del SMI. La vicepresidenta ya avisó que “si alguien no va a la mesa, se lo tendrá que explicar a los españoles golpeados por la inflación”.

La patronal ha decidido finalmente por no asistir y enviar su documento. Un modo de actuar que ha disgustado a todo el mundo y que les deja solos ante los trabajadores y trabajadoras. Llegar a un consenso para aumentar el SMI se exterioriza aún más difícil.

La patronal solo apoyo el consenso en uno de los incrementos del SMI, y en esta ocasión, no le parecía el momento propicio.

En la reunión de esta semana, se debatirá el informe de los expertos, que se presentó este lunes. Prevé un aumento de entre 1.046 y 1.082 euros (en catorce pagas) para el próximo año.

Los expertos recomiendan también apuntar a la franja alta de la horquilla, algo que gusta a los sindicatos. UGT pide llegar a los 1.100 euros, mientras que la CCOO, ya ha indicado que los 1.080 les parecen una opción posible.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha exigido el pasado viernes al Gobierno la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023 desde los 1.000 euros brutos actuales hasta los 1.100 para hacer frente al incremento de los precios.

Ante la evolución de la inflación, ha incidido en la necesidad de evitar pérdidas de poder adquisitivo mediante la revalorización del SMI, que en 2022 subió a 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Y ha precisado que el incremento del salario mínimo por parte del Ejecutivo debe venir acompañado también de una subida de los salarios por parte de la patronal. Así lo pedirán a la CEOE en las negociaciones de los convenios colectivos.

«Si no se corrige nos va a llevar a más movilizaciones el año que viene. Salario o conflicto», ha advertido.

Unai Sordo el SMI: “Debe situarse entre los 1.082 y 1.100 euros por catorce pagas”

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dicho este lunes, después de conocerse el informe de los expertos sobre el SMI, que dicha cuantía debe situarse entre los 1.082 y los 1.100 euros por catorce pagas.

“Hoy hemos conocido el resultado del informe de expertos que el Gobierno de España encargó para analizar cuánto es el 60% de la media salarial en nuestro país. Según este informe esa media salarial se sitúa entre los 1.046 y 1.080 euros por catorce pagas. Este informe solo vincula en todo caso al Gobierno, ya que la posición de CCOO es autónoma”, ha diferenciado Sordo.

Para CCOO, el salario mínimo interprofesional en 2023 tiene que subir al menos lo mismo que la inflación media en 2022, es decir, el 8,46%. “En un momento en el que los alimentos básicos han subido un 15%, en nuestra opinión, los casi 2 millones de trabajadores y trabajadoras que cobran ese salario mínimo no pueden tener ninguna merma en el poder adquisitivo de su salario”, ha recordado.

“Por tanto, la propuesta que CCOO va a llevar a la mesa de diálogo que hoy ha hecho pública la ministra y vicepresidenta va a ser que el SMI se tiene que situar entre los 1.082 y los 1.100 euros para el año 2023 por catorce pagas”, ha concluido.

Esta mañana, Garamendi ha reunido a su junta directiva para analizar estos temas y también para plantear su nuevo equipo después de ser reelegido como presidente de la CEOE.