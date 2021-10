La CEOE ficha a Ábalos e Iglesias para un curso sobre liderazgo público

- Publicidad-

El ex ministro José Luis Ábalos y el ex vipresidente Pablo Iglesias participarán en un curso sobre liderazgo público organizado por la CEOE. Llama la atención que para esta iniciativa se haya contado con políticos y, sobre todo, ex políticos hasta de la extrema derecha. El ex presidente Zapatero también participará para la clausura con una clase magistral.

Además, la patronal de empresarios también ha incluido para este curso a ex políticos como quien fuera del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y a la ex ministra de Empleo de Rajoy, Fátima Bañez o Josep Piqué.

La mayor novedad son Ábalos e Iglesias porque ambos han formado parte del primer gobierno de coalición de la Democracia.

También estará el ex ministro Miguel Sebastián y, entre otros, el también ex ministro de Aznar, Manuel Pimentel.

Tras la presentación, la sesión inaugural tendrá lugar el 26 de noviembre en la sede de la CEOE.

Hasta a Vox

La organización ha incluido, aunque sin confirmar, también al ex presidente Mariano Rajoy. Y sin confirmar está también la diputada de Vox Macarena Olona.

El Curso de Liderazgo Público está dirigido directivos y altos cargos, así como diputados, senadores y parlamentarios autonómicos que estén interesados en desarrollar las habilidades necesarias para aplicar los conocimientos adquiridos en sus respectivas áreas de responsabilidad y liderar así los cambios dentro de la propia administración.

Queda por ver si entre el alumnado hay parlamentarios que estén dispuestos a escuchar con el mismo interés a Zapatero, Ábalos, Iglesias que a la diputada de Vox.