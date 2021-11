La CEOE abandona la negociación de la reforma de las pensiones en desacuerdo con el mecanismo de equidad

- Publicidad-

Las patronales han rechazado la propuesta del Ejecutivo para aumentar las cotizaciones durante una década, para con estos ingresos asegurar la jubilación de la generación del ‘baby boom’. La Seguridad Social se ha quedado solo con los sindicatos. Este lunes finaliza el pacto para un acuerdo. Esta mañana en TV Aragón, Pepe Álvarez, afirmó que veía cerca un acuerdo pero sin alargar el tiempo de cálculo.

Hoy era el último día para cerrar un acuerdo entre Gobierno, empresarios y sindicatos. Por ahora, ese acuerdo no va a poder ser, aunque fuentes de esa negociación afirman que se puede alargar más allá del día de hoy.

Mecanismo de equidad

Con el nuevo mecanismo de equidad se pretende sustituirá el factor de sostenibilidad de las pensiones del PP, que provocaba elevados recortes en las pensiones futuras.

La patronal dice no

“El Comité Ejecutivo de CEOE ha rechazado hoy la propuesta del Gobierno en relación con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional de las pensiones, que debe sustituir al Factor de Sostenibilidad, al considerar que es insuficiente, que no garantiza el equilibrio del sistema y que necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad”, explica la patronal en un comunicado difundido poco antes de las 14 horas.

Tanto CEOE como Cepyme subrayan que “aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones. El crecimiento del empleo es la principal garantía de sostenimiento del sistema de pensiones”.

Cotizar más

La última oferta del ministro Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, residía en aumentar la durante la próxima década, a partir de 2023 en 0,6 puntos porcentuales.

“Qué cada uno pague la parte que paga ahora. Los trabajadores y trabajadoras que paguen el 20% y las empresas el 80%, que no deja de ser salario diferido a las personas empleadas de este país. Es una buena solución, nos va a permitir rebajar pensiones, no tener que ampliar años para acceder a la jubilación, ni los años cotizados”, ha señalado el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez.

Para el líder de UGT, “es un éxito haber conseguido esta propuesta y ayudar a sostener el sistema sin tener que recortarlo. La cantidad a aumentar es relativamente baja. Desde el año 1982, las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social han bajado 4 puntos. En un momento de dificultad como el actual, me parece que el 0,4% es una cantidad perfectamente asumible por las empresas”.L

Los sindicatos piden alargar el mecanismo de equidad

Para Pepe Álvarez, “el Gobierno debería haber dejado abierta la duración de esta medida, en lugar de poner la fecha tope de 10 años. Hay que ver cómo funciona la medida y en 2032 veremos si hay que mantenerla o no. Los estudios nunca han acertado a lo largo de la historia en relación a la viabilidad de la Seguridad Social. Hay que tomar medidas sin hacer cálculos estructurales que recorten las pensiones o sin fomentar los sistemas privados, sino dar pasos para que el sistema público sea viable y garantice pensiones decentes para las personas de nuestro país”.

Además, en relación a las voces que pretenden aumentar los años cotizados para hacer el cálculo de la pensión, ha afirmado que “en ningún caso va a estar sobre la mesa del acuerdo. Los que lo quieren poner en marcha son los que menos quieren alcanzar un consenso. No vamos ni a discutirlo ni a situarlo en el orden del día. Además, en el Parlamento no hay mayoría para llevar esto adelante, y Europa no es la que decide en esta materia”.