“La caza del zorro en Galicia existe por la connivencia entre la Xunta, los cazadores y la Guardia Civil”

La temporada de caza en Galicia se extiende desde septiembre hasta febrero. Es justo, en estas fechas, cuando se celebran los campeonatos de caza del zorro común o raposo, Vulpes vulpes. Se trata de eventos en los que pueden participar entre 10 y 30 cazadores acompañados por 30 perros, y que cada año se saldan con miles de zorros muertos. Aunque la pandemia por la Covid-19 interrumpió la agenda anual, “lo que dio un respiro a la especie”, ahora todos los rumores apuntan que el próximo campeonato se celebrará en febrero. “Pero es tal el oscurantismo que rodea esta actividad que se desconoce el lugar donde está previsto. No avisan a nadie. Es un verdadero peligro”.

800 granjas cinegéticas

Ante esta y otras irregularidades, Nery Díaz, portavoz de Ecologistas en Acción-Lugo, denuncia el submundo de la caza en Galicia. Comienza explicando que “es increíble que uno de los objetivos de la emergencia climática sea la protección de la biodiversidad y las instituciones no hagan nada. Todo lo contrario, se fomenta una caza sin sentido, porque no es una caza como pudo existir en la época de nuestros abuelos de necesidad por comer o por equilibrar en ese momento el exceso de alguna población. Ahora es todo falso. ¿Quién puede decir hoy que hay exceso de población cuando existen 800 granjas cinegéticas produciendo millones de jabalíes, de corzos, de liebres, de conejos…? ¿Cómo no va a haber plagas si son los cazadores quienes las introducen? No se puede hablar de plagas si hay sueltas de animales de granjas cinegéticas”.

Peligro para la seguridad ciudadana

Cuando se refiere al “funcionamiento mafioso” de la caza en Galicia señala como primer responsable a la Xunta, pues “las autorizaciones las tienen que conceder las jefaturas territoriales de Medio Ambiente y es que además, se les da subvenciones para que promuevan la caza.” A su vez, critica que lo vendan como deporte. “Esa es una de las cosas más groseras: considerar deporte el hecho de ir a asesinar a animales, muchos de ellos, criados en granjas. ¿Qué hay de deporte? Lo que sí tiene es riesgos para las personas por la cantidad de muertos que hay todos los años por disparos de arma. Casi no hay día o semana que no haya algún herido o muerto. Un ciclista al que confunden y acaba con la espalda llena de perdigones, niños que han muerto por estar en las proximidades, personas que están en su finca a las que le llega una bala perdida cuando cazan jabalí…”

En cuanto a los ayuntamientos, “por aquí la mayoría de alcaldes son del PP y del PSOE, y cazadores”, comenta, y la tendencia es idéntica a la Xunta de Galicia. “Los privilegios de un 2% limitan la libertad del 98% restante. A los cazadores aquí les dicen sí a todo. Es casi como si fueran una oficina a su disposición y mientras hay gente que sale de casa a pasear con los niños y al escuchar los tiros se vuelven por miedo. Eso te lo dicen en cualquier aldea”.

Comités de caza

Otro de los asuntos del desmadre que denuncia la portavoz de Ecologistas en Acción-Lugo es el funcionamiento de los Comités de Caza, unos órganos consultivos en los que los colectivos ecologistas tienen derecho a un representante con voz y voto. “Pero ahí tampoco se podemos conseguir nada, porque luego les dan voz y voto a los dueños de los tecores (terrenos cinegéticamente ordenados), a los cazadores, a los de la Federación Galega de Caza, a un montón de representantes de la caza. Si estuviera bien hecho, sería un órgano consultivo importante, tendría que haber un equilibrio”.

Está hecho todo de tal forma -continúa- “que es muy difícil cambiar algo. Para que lo entienda, el representante de la Universidad en el Comité de Caza de Lugo, ¿sabe quién es? Es un profesor del Departamento de Anatomía, Producción Animal y Ciencias Clínicas Veterinarias de la Universidad de Santiago de Compostela. Es el Sr. Luis Eusebio Fidalgo, que a su vez es el vicepresidente del Área Cinexética de la Federación Galega de Caza a nivel autonómico y vicepresidente de la Federación Galega de Caza en Lugo. ¡El representante de la Universidad que está ahí como experto! ¿Se da cuenta a qué nivel está todo atado y bien atado?”

Una niña junto a un adulto durante una competición. Ecologistas en Acción

Francotiradores contra jabalíes

En 2019, una serie de vecinos, crearon la plataforma Convivencia Ética, tras el avistamiento de cinco jabalíes en plena ciudad de Lugo. “Jabalíes que eran los mismos de todos los años”, afirma Nery Díaz. “Empezó a decirse que era una plaga y que nos iban a poner a unos francotiradores en la ciudad a disparar de noche. Imagínese. Era una noticia falsa. Una alarma inflada. No había ningún daño. Nunca aquí un jabalí ha matado a una persona, pero ha habido muerte de cazadores o de personas no cazadoras por parte de cazadores. Nosotros en aquellos momentos hicimos un trabajo tremendo pero vimos que no nos dejaban. Hubo una reunión entre la Xunta y el Ayuntamiento de Lugo en total secretismo. No nos daban datos. Y al final acabaron trayendo a unos arqueros”.

Defensores amenazados

Las vicisitudes de los activistas en defensa del zorro son diversas en los últimos años. En algunos campeonatos los activistas se han dirigido a los guardias civiles para indicarles que los remolques de transporte de los perros de caza no iban señalizados, a lo que éstos les han respondido: “ah, no pasa nada, les conocemos”. Y en muchas ocasiones terminaban parando a los activistas, registrándoles, pididiéndoles la documentación…vamos, entreteniéndoles para que no puedan avanzar espantando a los zorros. Ahí es donde ves que detrás de todo esto hay una mafia”, confiesa Nery Díaz. Asimismo, las amenazas e insultos a los defensores del zorro son continuas por parte de los cazadores.

Más accidentes de tráfico cuando hay campeonatos

Señala también que “a menudo escuchamos que por culpa de un jabalí hubo un accidente. Y la culpa la tienen los cazadores, porque cuando hay mucha presión en los campeonatos o cacerías, los jabalíes huyen espantados. Y claro, salen a las carreteras. Según un estudio que hicimos desde Ecologistas en Acción, en esos días es precisamente cuando se dobla el número de accidentes de tráfico”. Y es que la ausencia de pasos de fauna es el otro problema. «Mientras en toda Europa existen estos corredodres ecológicos, aquí sólo hay carteles de peligro de fauna silvestre, pero ni un paso para que esos animales puedan desplazarse sin ser víctimas”.

La tarea ecológica del zorro

El zorro cumple una tarea ecológica porque controla a los pequeños invertebrados como los insectos, lombrices, cangrejos y moluscos, en especial a aquellos pueden resultar perjudiciales, elimina carroñas o roedores, en ocasiones enfermos. Aunque está clasificado entre los carnívoros, el zorro es un omnívoro. Puede cazar presas de una gran variedad de tamaños y su dieta además consta de pequeños mamíferos, aves, huevos, anfibios y reptiles, principalmente. Entre los vegetales que consume, destacan las bayas y otro tipo de frutas. El declive de la especie viene provocado por la caza, la agricultura intensiva o enfermedades como la hemorragia vírica. Recientemente, en la provincia de Lugo, ha saltado la alarma sobre el aumento de la población de ratas topo, situación que ha sido denunciada por varios colectivos agrarios que consideran que si se permite la caza del zorro, podría aumentar el número de roedores, y los zorros son el mejor sistema de control biológico de las ratas topo.

Posible solución

Desde Ecologistas en Acción-Lugo la solución que ven ante esta cuestión es que «organizarnos para ayudar a cualquier persona que no sepa sacar las tierras del TECOR. Usted tiene unas tierras, va allí y dice: quiero sacar las tierras del TECOR. Entonces, por esas tierras ya no pueden pasar los cazadores. Y cuando disminuyen bastantes hectáreas, aunque hablamos de miles, ya no existe el TECOR». Otras soluciones pasa por el cierre de granjas cinegéticas y no adjudicar permisos para que el zorro no sea especie cazable.