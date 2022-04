LA CASTELAO fotografiada por DANIELA BUTINI

- Publicidad-

Es una fuerza de la naturaleza: Ana Laura Castelao. LA CASTELAO.

La conocí a través de una de mis alumnas en los cursos de guión de cine que impartía en la universidad de Alcalá: Virginia. Fue ella quién la trajo a mi pequeño taller literario: 3ESTACIONES, y ya allí logró interesarme muchísimo con un libro lleno de magia, UMA, en el que contaba y un modo absolutamente personal la historia de su familia.

Luego dejé de verla, pero siempre sabía de ella a través de Virginia, y sobre todo de sus continuos destellos en las redes sociales.

LA CASTELAO está en todas las redes sociales, por supuesto, pero donde más ilusión me hace encontrármela siempre es en los ESTADOS de GUASAP.

Se utiliza a sí misma como protagonista y modelo, y consigue continuamente auténticas maravillas, que me obligan a responderla aplaudiendo, extrañándome, flipando, con ganas de enseñarle lo que acaba de mostrar, de hacer, al mundo entero.

En la estela de lo anterior está la magnífica foto en blanco y negro que le hizo DANIELA BUTINI (en breve escribiré también sobre ella).

Qué buen gusto, que encuadre, qué bien posa Ana Laura Castelao, QUÉ MARAVILLA DE FOTO. Me Encanta.

Le dije a La Castelao que quería escribir un artículo sobre ella, a partir de esa foto, y que me contase algo sobre su forma de ver la vida, y me envió un texto.

En este punto acabo yo de escribir, dictar, este artículo y dejo Ana Laura Castelao, Ana Lau, la Castelao, que se exprese y dibuje a sí misma. Vas a disfrutar lector, te lo prometo.

LA CASTELAO POR SÍ MISMA

Profesión: Actriz, vocalista y soñadora a tiempo parcial.

La música lleva en mi desde que recuerdo, mejor dicho, vino después de la escritura que es lo primero que recuerdo hacer en mi vida: escribir, escribir, escribir… Poemas, cuentos, poesías, canciones sin música, novelas sin terminar, seriales… Llegué a tener una época en la que mi frase identificativa era ”escribir es respirar” (y tenía las manos eternamente pringadas de tinta). Le hacía ilusión infinita a mi abuela que decía que yo era la “esperanza” para no perder la tradición familiar (los Castelao, los Bóveda y Eduardo Blanco-Amor son parte de mi background artístico).

Después llegó la música, y después el Arte Dramático. He intentado tocar más palos artísticos, pero reconozco que no se me dan bien (soy nula para otras artes plásticas, como la pintura, escultura, y la fotografía es una cosa que va a ratos…, las intenté en su momento pero la vida no me llamó por ese camino).

Siempre me he sentido un poco intrusa en el arte, sobre todo en la música, tengo formación en Arte Dramático, pero no en música ni en escritura (excepto un taller maravilloso con un maestro maravilloso de nombre Javier Puebla).

Actualmente estoy en una banda madrileña de rock (en inglés) llamada ”The Hightowers”, donde soy la vocalista principal y letrista de gran parte del nuevo repertorio. Aunque nuestra intención es introducir también canciones en castellano (mi intención, al menos) de manera puntual. Y en música mi formación ha sido más la experiencia de haber estado en proyectos musicales de todo tipo.

No es mi primera banda de temas propios, pero sí la primera en la que realmente me siento totalmente a gusto, libre y aprendiendo cada día. Me uní a ellos en medio de la pandemia, cuando su vocalista anterior dejó la formación para emprender su andadura en solitario, y en estos momentos estamos en proceso de componer nuevos temas que hablen de nuestra etapa actual: renacer, retomar, resurgir.

Todas las RRSS en las que consta la banda (Spotify, Instagram,

Facebook…) están con su vocalista anterior, lo que actualizaremos en breve, para poder presentar nuestro proyecto en firme, y que al fin llegará el sábado 18 de junio en la sala Moe de Madrid.

La vida me ha ido llevando por distintos ríos, y ya no me paso tardes escribiendo sin parar como antes… Pero he podido redirigirlo al componer letras, ha significado volver a escribir poesía (volviendo a mi niña otra vez) y fusionarla con música. Es una sensación maravillosa, porque la música ha sido siempre un hilo conductor de más artes que significan el mundo para mi: el arte dramático y la escritura.

Me siento muy orgullosa de todo lo que he conseguido, de seguir experimentando sin parar, de seguir amando lo que hago sin haber perdido un ápice de ilusión. De no haberme vencido y que ello me haya llevado a un camino en el que me siento afortunada por sentirme querida, y tener en mi entorno a “suertes” como tú, Javier Puebla, siempre con una palabra amable, dándome tanto cariño y ánimo.

Una amiga mía me dijo una vez que yo “VIVO”, con mayúsculas. Siento que eso me define, soy una emocionada de las vivencias. Soy así con todo: en mayúsculas, en grande, negrita y subrayado… Y no entendería existir sin la locurilla del entusiasmo.

VIVAMOS, joder, ¡VIVAMOS!