La Casa de América se queda pequeña en apoyo a Lula da Silva en su vuelta a la política

El anfiteatro de la Casa de América de Madrid se ha quedado pequeño este sábado para recibir entre gritos de “presidente, presidente” al expresidente y futuro candidato a la presidencia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Como si no hubiera un mañana, el público que llenaba la sala ha coreado “Oé, oa, Lula, Lula”, acompañado por representante de los principales sindicatos y partidos políticos de izquierdas.

El acto fue presentado por el exvicepresidente segundo y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias y su sucesora y actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Lo que pretendía ser una conversación sobre cómo modular la izquierda a ambos lados del Atlántico, pero resultó ser un desagravio a las injusticias legales de Lula, tras pasar 580 días encarcelado por unas acusaciones de corrupción de las que fue finalmente liberado por el Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula da Silva, expresidente de Brasil

El lawfare en España

«El lawfare es el nuevo golpismo, en el que un conjunto de dispositivos entre los poderes mediáticos y políticos se alían con autoridades judiciales para ganar de manera ilegítima en los juzgados lo que no pudieron ganar en las urnas. Esto constituye una amenaza contra la democracia», ha resaltado Pablo iglesias

Y ha recordado la figura de Lula da Silva como una víctima más de este lawfare. Y se ha hecho una pregunta “¿Este fenómeno es exclusivo de América Latina?”.

Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno

El exvicepresidente, Pablo Iglesias ha querido hacer un símil entre la justicia brasileña y la española y, al igual que el exmandatario brasileño, también hay líderes de Podemos “que han sido víctimas de montajes judiciales y policiales perpetrados por la derecha para tratar de rectificar en los tribunales y en los medios lo que habían dicho las urnas”, poniendo como ejemplo a la coportavoz nacional Isabel Serra o al exdiputado Alberto Rodríguez.

Los derechos se conquistan con las luchas de la clase trabajadora

Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030 y secretario general del PCE, afirmó que “el poder judicial dice no haber tenido recursos para acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo, ni para combatir la corrupción del exjefe de Estado, pero parece que le sobran para perseguir a Unidas Podemos y en especial a Podemos”.

Enrique Santiago secretario de Estado 2030 y secretario general del PCE

Impunidad del franquismo

“Hay que acabar con la impunidad del franquismo. Tenemos las leyes para ello. No es aceptable decir que hubo impunidad a cambio de amnistía. La amnistía fue una conquista democrática contra el búnker franquista”, ha recordado Santiago.

Hay que acabar con la impunidad el franquismo. Tenemos las leyes para ello.



No es aceptable decir que hubo impunidad a cambio de amnistía. La amnistía fue una conquista democrática contra el búnker franquista. pic.twitter.com/jyWXgnAA2N — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) November 20, 2021

“Nadie nos regaló los derechos que disfrutamos. Siempre fueron conquistados con las luchas de la clase trabajadora, gracias a personas como Lula y gracias a los compañeros y compañeras de Cádiz que están peleando por un futuro mejor”.

Persecución judicial

Han perseguido a Lula por ser el mejor presidente de Brasil y un líder de toda América Latina. También sufrieron el persecución judicial o instrumentalización de la Justicia, Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa y Jorge Glas en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay o Evo Morales en Bolivia. Los jueces hacen ahora lo que antes hacían los militares”.

Acto en apoyo de la candidatura de Lula da Silva a la presidencia de Brasil en 2022

Lula exonerado

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que quiere volver a ser candidato a presidir su país, pero que lo va a decidir entre febrero y marzo “porque hay mucho que decidir”. El expresidente Lula, de 76 años recuperó este año sus derechos políticos después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil(STF) es el más alto tribunal del Poder Judicial de Brasil anulara todas las sentencias dictadas en su contra, dentro de la operación anticorrupción Lava Jato.

Lula da Silva, expresidente de Brasil

La decisión del juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin atañe a cuatro procesos en los que el exmandatario fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del entonces juez Sergio Moro que no tenía en su momento la competencia jurídica requerida para analizar esos casos.

Volver para hacer un mejor Brasil

Lula da Silva recayó en España, tras una gira por Alemania, Bélgica y Francia, donde anunció su candidatura y recabó el apoyo del Gobierno de Coalición. También fue recibido por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y economía Social, Yolanda Díaz o los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.

Lula da Silva, expresidente de Brasil

Ante las más de cien personas que han llenado el anfiteatro al grito de “residente, presidente” ha señalado que el Partido dos Trabalhadores tendrá “candidato y que él lo decidiría en febrero o marzo, pero este sábado ha ido más allá, al expresar su deseo de serlo”.



“Si me transformaran en oro, no tendría cómo pagar la gratitud que tengo por ustedes, que me hizo volver a querer ser el candidato a la presidencia de mi país otra vez” ha exclamado en un abarrotado escenario. “Tengo 76 años, estoy enamorado, me voy a casar y debiera decir lo siguiente: ya luché mucho, debiera cuidar de mi vida, pero el que nace para la lucha ya no es dueño de sí”, ha agregado el expresidente brasileño.

Hana Jalloul, secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE

Con su viaje quiere probar al pueblo brasileño que Brasil es querido, que la gente quiere a Brasil. “Yo no puedo hacer menos de lo que ya he hecho, si tengo que volver y hacer menos, es mejor no volver”, ha agregado.

El proceso Lava Jato

Sobre el proceso “Lava Jato” que le llevó a estar 580 días encarcelado ha señalado que “como no tenían nada para atacarme construyeron a través de los medios la idea de una trama de corrupción para después condenarme sin pruebas”. Además ha desvelado que si se entregó fue “para que no hubiese una foto suya como un corrupto fugitivo. Un día me soltaron, me fui a mi casa sin tobillera, con la cabeza erguida”. Y ahora está aquí.

Lula ha hecho un llamado a la izquierda para que haga de la lucha contra la desigualdad en el mundo su bandera. Además ha querido acordarse de la lucha contra del hambre.

Joana Mortágua, diputada del Bloco de Esquerda en el parlamento de Portugal

La pobreza incomoda

“La pobreza incomoda”, ha afirmadoante el rechazo de la derecha a la inmigración. Tampoco se ha olvidado de la lucha contra el cambio climático y por la cuestión ambiental, que es “un tema que no es ya ni de partidos verdes, ni de capas medias sofisticadas, si no del planeta tierra”, y ha advertido cerca de la industria “de datos o del empleo digital, que puede generar rehenes de industrias que no se conocen realmente quienes son”.



Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha señalado que “la pandemia ha mostrado las falacias del neoliberalismo” y ha defendido “una reforma fiscal para decirle a los superricos que se quieran independizar y montar una colonia en Marte, que tienen que pagar lo que les toca”.

Lula participa do ato “Construir Futuro” com lideranças progressistas em Madrid https://t.co/uqjLXgcYmU — Lula (@LulaOficial) November 20, 2021

“Lo que pasó en Brasil podría pasar en España. La derecha y la extrema derecha sólo apuestan por la democracia cuando ganan”. Y ha acusado al PP de saltarse la ley para no renovar el poder judicial y seguir controlándolo por la puerta de atrás.

Los sindicatos

El Secretario de Relaciones Internacionales de UGT, Jesús Gallego, ha participado en el acto ‘Construir futuro: retos y alianzas populares’.

Jesús Gallego ha manifestado la importancia “de la reorganización de la izquierda, porque es el único camino. Es necesario reformular la estrategia y ver la manera de atraer otra vez a todas las personas que queremos y que ansiamos un mundo más justo, democrático y mejor.”

Jesús Gallego, responsable internacional de UGT

Gallego ha asegurado que “debemos trabajar en lo teórico y lo práctico para acabar con ese modelo injusto que genera desigualdades y guerras”, haciendo referencia a la consolidación del liberalismo económico y social, que está llevando a cabo “dinámicas comunes en todo el mundo que representan una gran amenaza para la clase trabajadora y la sociedad en general. Un liberalismo que basa su estrategia en la erosión del Estado del Bienestar en algunos países, así como la imposibilidad de construirlo donde no lo tienen.”

Gallego ha asegurado que es clave “avanzar en un desarrollo económico que avance en la igualdad entre mujeres y hombres, entre razas y entre personas distintas, y que consolide La Paz y la libertad.”

Félix Ovejero, responsable América Latina de Comisiones Obreras (CCOO), ha incidido en “los dos grandes retos que afronta la izquierda a nivel mundial: el trabajo decente para todas las personas y las reformas fiscales que puedan financiar las políticas públicas necesarias. Hablamos de alianzas, así que tenemos que trasladar esa visión fuera de sectarismos e intereses concretos debido a los ataques que sufrimos y vamos a sufrir. Ahora que hemos gritado ‘Lula libre’, tendremos que gritar ‘Lula presidente’”.