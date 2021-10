La carta que el Capitán del Cuerpo Jurídico del Ministerio de Defensa envió al Ministro de Interior haciéndose pasar por un Coronel: «No dudaremos en tomar las armas»

- Publicidad-

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Capitán del Cuerpo Jurídico del Ministerio de Defensa destinado en la Asesoría Jurídica de la Zona de la Guardia Civil de Canarias que se dedicó a falsificar la firma de un Coronel de la Guardia Civil en distintas cartas remitidas en el año 2015 tanto al ministro del Interior como a distintos diputados.

Carta enviada al Ministro de Interior:

El 23 de febrero de 2015 se remitió la carta, falsificando la firma del Coronel de la Guardia Civil V.C.S., que contenía el siguiente texto:

«Tiene el honor y el deber de comunicar la novedad que sigue: El ascenso del partido político PODEMOS se ha revelado como un foco peligrosamente activo que pone en peligro la cohesión social y la unidad de la patria. Este partido es sin ningún género de dudas un partido comunista como otros que han exisitdo en España pero que por primera vez tiene opciones reales de gobernar.

Yo que he sido criado en el culto a la disciplina y al honor, a España, a su bandera y al recuerdo de los que murieron por ella, cómo voy a pasar al servicio de un gobierno comunista traidor. Nuestros mártires demandan el honor que ganaron en justa contienda y que hace ya más de setenta años consiguieron expulsar a los comunistas y anarquistas del suelo patrio.

En este orden de cosas, ni nuestro gobierno ni en particular el Ministro de Defensa están adoptando ninguna clase de medida efectiva para evitar el inmininente peligro que amenaza a la Patria. Por qué no hace nada. Va a entregar nuestro país al comunista Pablo Iglesias Turrión.

Poco tiempo me queda ya de actividad y solo pensaba en un retiro tranquilo dedicado a la vela pero mucho me temo que todo esto se verá interrumpido si llega al poder PODEMOS. Los Oficiales, como ya hemos puesto en conocimiento de nuestro Director Adjunto Operativo, no sólo pedimos sino que le exigimos que adopte medidas contundentes para paliarlo. Nosotros no dudaremos en tomar las armas de nuevo si fuera necesario: contra PODEMOS o contra quienes entreguen el gobierno de mi país incluyendo la Jefatura de Estado. Sr. Ministro, no incurra en negligencia y adopte adecuadamente medidas urgentes.

Desde la impunidad que me da mi pase próximo a la situación de reserva no recelo en advertirle de las consecuencias terribles de una victoria electoral de la organización terrorista PODEMOS ni de llevar a efecto mi primer deber como soldado tal cual es reconducir «manu militari» la dirección del actual gobierno de España que se ha revelado desde todo punto de vista inepto e incapaz de hacer frente al momento histórico por el que pasa la Patria. Apelo en última instancia a su reflexión.»

En una segunda carta dirigida al ministro, escribió lo siguiente:

«Con fecha 23 de febrero de 2015 emití una carta dirigida a su Autoridad, a otras administraciones así como a diversos medios de comunicación. Siendo desconocedor hasta tiempo reciente de la grave situación e incomodidad que ha oocasionado a mis mandos superiores por la divulgación dada en diferentes medios y en el propiop seno de la Dirección General de la Guardia Civil.

Pido por ello disculpas al Sr. Ministro rogando tenga por no realizadas dichas manifestaciones al tiempo que me he dirigido a los medios de prensa escrita rectificándome de mis declaraciones lo que pongo en conocimiento al objeto de que no se adopten medidas legales entiendo en cuenta que ya he sido reprobado por mis superiores descargando a mis superiores de cualquier responsabilidad sobre este hecho y en particular al Director Adjunto Operativo. Lo que comunico a los efectos oportunos».