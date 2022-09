La cantante francesa ZAZ cancela su gira en Canadá, al no poder entrar en el país por no estar vacunada

- Publicidad-

La conocida cantante francesa Zaz acaba de anunciar la cancelación de sus conciertos en Canadá, donde estaba previsto que actuase el día 23 y 24 de septiembre.

«Soy una persona íntegra, no puedo ser quien soy y cantar lo que canto si hago lo contrario de lo que siente mi cuerpo, mi corazón y mi alma. Estas fueron sus declaraciones cuando se conoció que la cantante, al no estar vacunada, no puede acceder a Canadá.

A través de sus redes sociales, la cantante explica que ha contraído varias veces el Covid-19 y que no se ha vacunado. A pesar de ello, había logrado hacer todos los conciertos que tenía previstos desde marzo de este año. Mostró siempre el resultado del test PCR.

«No puedo decir que sí cuando siento que no. Sería burlarme de lo que soy, no respetarme a mí misma. Respeto la elección de todos y también tengo mi libertad en este tema».

La publicación completa que ha escrito la cantante dice así: «Con mucho pesar, escribo estas palabras:

Mis queridos primos de Quebec, anuncio con gran tristeza que desafortunadamente no podré ir a los conciertos programados para septiembre debido a las medidas sanitarias que siguen en vigor en Canadá.

Soy una persona íntegra, no puedo ser quien soy y cantar lo que canto si estoy haciendo lo contrario de lo que mi cuerpo, corazón y alma sienten.

He elegido no vacunarme.

No me he posicionado porque después de haber contraído Covid varias veces, no necesitaba escribir y sobre todo, sentí que no era el momento adecuado para expresarme.

También logré cumplir con todas las fechas desde marzo pasado a nivel internacional, mostrando mis pruebas de PCR.

Hoy reaparece la pregunta y no tengo otra solución salvo decirles: No puedo decir que sí cuando siento que no. Sería contrario a quien soy, no me respetaría a mí misma…

Respeto la elección de todos y también tengo mi libre albedrío. Puede que decepcione a algunos pero sé que muchos me entenderán.

Esto es muy difícil para mí y hemos hecho todo lo posible para obtener el permiso para entrar en su país, tan cercano al nuestro.

Espero que la situación de salud mejore rápidamente y pueda finalmente ir a acompartir toda la alegría que siento cuando estoy con vosotros.

Estamos trabajando activamente con nuestro equipo para anunciar las fechas de los próximos conciertos en septiembre de 2023.

Envío todo mi amor, sé que esto es sólo un pequeño capítulo.

Muy pronto volveremos a estar juntos, estoy segura. Cuídense, amigos míos.

Amabilidad, amor y cuidado».