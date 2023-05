La Cámara de diputados de Chile solicita al ejecutivo un fondo público para compensar a los afectados por las vacunas Covid-19, como el de Canadá y Argentina

- Publicidad-

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó la resolución 377, por la que se solicita al ejecutivo la creación de un fondo de compensación para todas las personas que hayan sufrido efectos secundarios dañinos para la salud, como consecuencia de la vacunación contra el Covid-19.

El texto señala que, a pesar de que no se ha hecho difusión pública, «existen casos de personas que, luego de su vacunación, han presentado efectos secundarios no deseados u otros casos en que, podrían vinculares a sus causas de muerte. Riesgos de los que además, se ha dado cuenta desde la Subsecretaría de Salud Pública mediante las Resoluciones número 291, 437 y 442, todas del 10 de marzo de 2022″. Continúa la resolución indicando que «los síntomas que presentan estas personas, en ocasiones carecen de diagnósticos médicos certeros, por lo que no pueden ser debidamente tratados». «Pero además, estas personas, al carecer de un diagnóstico oportuno, adecuado o preciso, no logran obtener cobertura en sus respectivos sistemas de salud, como tampoco las compensaciones o reembolsos por los gastos efectuados; lo que conlleva, además, para estas personas y sus familias, un costo emocional y económico, lejos de poder ser costeado por la gran mayoría de personas, siendo esto el equivalente a lo que acontece con las enfermedades catastróficas».

Subraya la resolución que «es un deber ineludible del Estado apoyar y dar solución a la población que se encuentra afectada por las vacunas, en tanto, la seguridad y efectividad de estas, son su responsabilidad desde que es quien las provee de manera exclusiva a la población. Asimismo, llamando a las personas a vacunarse con la seguridad de ser la única solución eficiente y eficaz».

Se hace referencia al artículo 38 de la Carta Fundamental, donde se recoge el principio de responsabilidad de la Administración, de tal manera que se reconoce que «cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiera causado el daño».

El fondo, señalan en la resolución, «es un instrumento que se utiliza en diversos países y también fue establecido en el marco del Mecanismo COVAX, como también ha sido el caso de la medida tomada en Argentina y Canadá en nuestra región».

Argentina habilitó un mecanismo de indemnización en 2022

Mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud y la Superinetendencia de Riesgos del Trabajo quedaron fijados los requisitos y los pasos que se tienen que dar en Argentina para solicitar la indemnización por daños causados por las Vacunas Covid-19. La Resolución Conjunta 7/2022 regula este fondo de indemnización.

La compensación parte del Fondo de Reparación Covid-19, creado por decreto y destinado a indemnizar a aquellas personas que, eventualmente, han sufrido daños en su salud física como consecuencia directa de la vacuna contra el Covid-19. «Este fondo es un instrumento que se utiliza en diversos países y que también fue establecido en el marco del Mecanismo COVAX«, señalaron desde el ejecutivo de Argentina.

La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud, mientras que la Superintendencia, a través de las Comisiones Médicas, tendrá que tramitar las reclamaciones.

Canadá cuenta con el VISP: Programa de apoyo para lesiones por vacunas

El propósito de este programa es «garantizar que todas las personas en Canadá que hayan sufrido una lesión grave y permanente como resultado de recibir una vacuna autorizada por Helath Canada, administrada en Canadá a partir del 8 de diciembre de 2020, tengan acceso justo y oportuno a recursos financieros y apoyo». Puede consultar todos los detalles de este programa pulsando aquí.