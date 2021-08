La búsqueda de un nuevo “hombre”

- Publicidad-

Hace escasos días, el ayuntamiento de Barcelona anunció que en octubre comenzará su andadura el Centro de Nuevas Masculinidades con el objetivo de combatir el machismo y la LGTBIfobia. “Es una propuesta que como toda propuesta que intente erradicar la LGTBIfobia pues es bienvenida, pero nosotros como observatorio creemos que el foco, la atención y los recursos tienen que estar en las víctimas”, explica a Diario16 Eugeni Rodríguez, presidente de l’Observatori contra l’Homofòbia.

Sorpresa

“A nosotros lo del centro de las Masculinidades nos ha sorprendido porque nos enteramos cuando lo anunció la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y la teniente de alcalde, Nora Pérez”, así de sorprendido se muestra el presidente de l’Observatori contra l’Homofòbia y explica como el tema de las nuevas masculinidades no es algo nuevo: “Es algo que en Barcelona ya se lleva trabajando desde hace tiempo”, señala.

Desde el Observatori tienen claro que se trata de trabajar unidos: “El centro empezará en octubre o noviembre, nosotros esperamos trabajar y cooperar con ellos”. Y es que el tema de las masculinidades es ineludible, porque los agresores son siempre los mismos: “está claro que los que nos agreden son hombres y está claro que lo hacen desde una concepción homofóbica de la sociedad”.

Violencia estructural

Resulta desalentador que mientras más iniciativas se llevan a cabo para luchar contra la LGTBIfobia más casos parecen salir a la luz “Tiene un paralelismo con el movimiento feminista, que cada vez tiene más asociaciones, propuestas, entidades, organismos y consejerías”, añade Eugeni Rodríguez y continúa explicando el porqué de la necesidad de organizarse para luchar contra el odio y el rechazo: “Nos tenemos que ir dotando de instrumentos y de proyectos para hacer frente a una violencia que es estructural en el sistema en el que vivimos; que nunca desapareció”

Perseguidos

Otra cosa a tener en cuenta es la mirada internacional y como el colectivo es perseguido en todo el mundo, algo que acaba legitimando, en cierto sentido, la LGTBIfobia en todos los rincones del globo: “A nivel internacional, hemos llegado a episodios muy tristes, como hemos visto con las amonestaciones en el deporte por llevar simbología LGTBI o países como Rusia o Hungría que tienen leyes contra el colectivo”. En nuestro país, otro de los problemas graves es la falta de recursos de algunas víctimas: “En el caso de la agresión homófoba del Somorrostro a una pareja LGTBI tenemos que facilitar a la acusación particular fondos, ya que muchas víctimas no pueden ejercer acusaciones en condiciones por sus propios medios”, denuncia Eugeni.

Educar

Queda mucho por hacer para evitar que agresiones multitudinarias como la del la del joven Samuel sucedan de manera espontánea. La educación es primordial incluso dentro del colectivo LGTBI: “Ser gay no te exime de ser homófobo como ser mujer no te exime de ser machista”, continúa Eugeni Rodríguez y concluye señalando que el odio es un problema que nos afecta a todos: “La homofobia se puede ejercer sobre una persona que no pertenezca al colectivo LGTBI porque el agresor no sabe si tú eres homosexual o no”.