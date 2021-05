La batalla contra el alma

- Publicidad-

La Democracia está dando nuevos pasos, con modelos superiores a las formas de gobierno que la historia registra, desde la Grecia Aristotélica, el socialismo marxista-leninista y las que se vienen instalando en tiempos de pandemia que obligan a respuestas conjuntas frente al Cambio Climático y la pobreza extrema.

Algunos referentes. La Pontificia Universidad Católica del Perú recibió al presidente de los EU Barack Obama, quien estaba esperando terminar su gestión luego de ocho años. Se reunió con más de mil jóvenes emprendedores de América Latina y el Caribe quienes son parte de Young Leaders of the Americas Initiative, un programa del gobierno estadounidense que busca generar una red de contactos y apoyo entre los innovadores y emprendedores del continente.

En su mensaje inicial, resaltó que era su última parada en su último viaje internacional como presidente de su país: “Quería que este último momento fuera con jóvenes (…) me pone optimista que el futuro esté a cargo de ustedes”, comentó.

La red Young Leaders… ya tiene más de 200 mil jóvenes y su propósito es incentivar el trabajo entre naciones, tarea alentada por l el Departamento dee Estado, la empresa de energía Sempra y el Banco Interamericano de Desarrollo para que peruanos y estadounidenses intercambien experiencias y estudios en cambio climático y ciencias del medio ambiente.

En la segunda parte de la visita presidencial, recibió la pregunta de ocho jóvenes. A partir de sus interrogantes pudo hablar sobre temas como lo que se esperaba con el nuevo gobierno estadounidense con Donald Trump a la cabeza, sobre la importancia de la democracia en América Latina y en el mundo, sobre el papel de la mujer y de la diversidad en el desarrollo global y cómo debemos aprender de nuestra historia para poder avanzar hacia un mejor futuro.

Sobre la democracia, resaltó el trabajo que se realiza en países como Perú, Colombia y Chile para perseguirla y mantener una transparencia. “Aquellos países que no respetan democracias, retroceden y tienen problemas en su economía”. Agregó que el desarrollo está basado en conocimiento, innovación y el compartir ideas, y que la democracia no solo significa tener elecciones, sino también una prensa libre.

Sobre la vocación y el camino a seguir para conseguir el éxito, sugirió que los jóvenes deben preocuparse más en lo que quieren hacer que en lo que quieren ser…

EL PODER DE LA DEMOCRACIA

Un relato cautivador y personal de la historia es el primer volumen de las memorias presidenciales. Barack Obama narra la historia de su evolución de un joven en busca de su identidad a convertirse en líder del mundo occidental, describiendo su formación política como los momentos cumbre del primer período de su histórica presidencia, una época de una gran conmoción y de profunda transformación.

El autor ofrece un análisis tanto del alcance como de los límites que tiene el poder presidencial, y brinda una visión singular sobre el funcionamiento de la política bipartidista de los Estados Unidos y la diplomacia internacional.

Mientras componía su gabinete, lidiaba con una crisis financiera global, venció obstáculos aparentemente insuperables para lograr la aprobación del Affordable Care Act. Enfrentó a generales sobre la estrategia de EU en Afganistán, abordó la reforma de Wall Street, respondió al devastador derrame de petróleo de Deepwater Horizon, y autorizaba la Operación Neptune Spear que termina con la muerte de Osama bin Laden.

Este libro refleja la convicción de Barack Obama de que la democracia no es un regalo divino, sino algo cimentado en la empatía y el común acuerdo, que construimos juntos día a día.

El demócrata tuvo precaución en cómo se refería al republicano, para no afectar al ahora presidente Joe Biden, pero un nuevo libro narra que en los eventos con donantes y asesores, Obama se expresaba libremente.

El libro Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Donald Trump (Batalla por el alma: dentro de las campañas demócratas para vencer a Donald Trump), escrito por Edward-Isaac Dovere, periodista de The Atlantic..

La BBC, remarcaa que según los expertos, la presencia de Obama en la Casa Blanca normalizó el papel de los negros en posiciones de poder en EE.UU. Su llegada pareció marcar el inicio de una nueva era en su país y el resto del mundo.

En enero de 2009 se convirtió en el primer afroestadounidense en asumir la presidencia de EU, una posibilidad legalmente posible pero impensable pocas décadas antes. Ganó las elecciones con un discurso que buscaban inculcar esperanza en un momento en el que el país atravesaba su peor crisis.

El proyecto social de mayor alcance fue: Un seguro de salud para el paciente y cuidado de salud Asequible, conquista considerada por muchos como un elemento central del legado histórico del presidente Obama y por ello se identifica como Obamacare. La norma, entró en vigencia en enero de 2014, permitió acceder a cobertura sanitaria a unos 20 millones de personas que hasta entonces no disponían de ella.

También destaca que tras la crisis Obama inició un proceso de regulación de Wall Street. «La crisis financiera ocurrió porque a los bancos se les permitió incurrir en ciertas prácticas crediticias. Ahora mucho de esto fue cambiado y los bancos tienen que demostrar que tienen mucho más capital, gracias al sistema regulatorio impulsado por Obama»

Respecto a los Derechos de las minorías sexuales, como la legalización del matrimonio homosexual fue uno de los cambios más evidentes ocurridos en la sociedad estadounidense durante los ocho años del régimen de Obama. Y las decisiones de la Corte Suprema.

CAMBIO CLIMATICO

Obama fue el primer presidente estadounidense en insistir en que el calentamiento global es una amenaza existencial para el planeta y en negociar en el marco de la ONU un acuerdo con China que busca reducir la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Sus ocho años de presidencia también marcaron un cambio dentro del Partido Demócrata. «Él movió al Partido Demócrata hacia la izquierda y legitimó lo que se conocen como políticas progresistas, a diferencia de los Clinton que fueron centristas.

En su condición de exmandatario de Estados Unidos, le toca una renta anual vitalicia de alrededor de US$200.000, más seguro de salud y protección del servicio secreto durante las 24 horas del día.

BIDEN EN EL PODER

La administración del presidente Biden tiene en marcha una ambiciosa reforma migratoria que daría opción de ciudadanía a más de 10 millones de indocumentados en EE.UU.

La propuesta de ley debe ser aprobada por ambas cámaras en el Congreso. El proyecto no solo debe contar con el respaldo de la Cámara de Representantes sino que en el Senado requiere al menos 60 de 100 votos.

La promesa de Joe Biden, desde los inicios de su campaña, es dar prioridad a una reforma migratoria. En junio último, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de proteger de la deportación a los jóvenes luego de que el expresidente Donald Trump rescindiera el programa en 2017.

El proyecto de ley contempla un aumento anual de emisión de visados de empleo de 140.000 a 170.000, y aumenta de 55.000 a 80.000 el número de visados de diversidad (que se sortean entre personas de países cuya tasa de migración a EE.UU. es baja).

CUMBRE EN GINEBRA

Biden y Putin en Ginebra el 16 de junio. El tema central será “cuestiones de estabilidad estratégica”, así como “la resolución de conflictos regionales” y la pandemia covid19. Ambos celebrarán su primera cumbre preparando el escenario para un nuevo capítulo en su tensa relación, revela un comunicado del Kremlin.

Biden, después de su encuentro con Putin, irá a Ginebra para dialogar con sus aliados occidentales clave en el G7, la OTAN y la Unión Europea.

Ambas partes están trabajando para calmar las aguas antes de la cumbre de Ginebra, y la Casa Blanca enfatiza las esperanzas de trabajar junto a Rusia en temas estratégicos bien definidos como el control de armas nucleares y las negociaciones nucleares de Irán.