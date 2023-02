“La autoridad moral de Jerónimo Saavedra”

- Publicidad-

Una vez más Jerónimo Saavedra salió a la palestra en esta ocasión, como presidente de honor de la Asociación Canaria de Amigos de Marruecos. Aprovechó para hacer suyo propio y repetir el planteamiento del presidente Pedro Sánchez que, propone como salida “razonable y realista” al conflicto del Sahara, que este sea un territorio autónomo pero anexionado por el Reino Alauí.

Ya la brújula de la coherencia la había perdido desde su etapa como presidente del Gobierno de Canarias, con ocasión de un viaje oficial que hizo en 1992 a Marruecos y en el cual abogaba por un entendimiento con este país, carente de libertad y transgresor de los derechos humanos, con sus propios ciudadanos y mucho mas con el pueblo soberano saharaui.

Que pronto se olvidó de las buenas acogidas que, desde el PSOE y la UGT, merecidamente le dispensábamos a las delegaciones del Frente Polisario que, en calidad de invitados asistían a nuestros congresos. ¿Qué ha cambiado para que esto ya no sea así?. Pues nada, la situación del Pueblo Saharaui sigue siendo la misma, reclamando muy dignamente su autodeterminación e independencia. Le avala varias resoluciones de las Naciones Unidas y fundamentalmente, su sacrificio como pueblo aguantando durante mucho tiempo penurias y calamidades, en zonas bastantes inhóspitas en medio del desierto.

Es un pueblo admirable y es que salvo unos muy pocos desertores, la inmensa mayoría permanece unido tanto los que sobreviven en los campamentos de las referidas zonas desérticas, como los que se encuentran en la diáspora, en diferentes puntos de la geografía española como, muy especialmente la canaria y de otros países de Europa y Latino América. Allí donde quieran que están, defienden todos los mismos intereses de su querido pueblo.

Al margen de cualquier otra consideración, Jerónimo Saavedra en su alocución sólo planteó los intereses económicos de las empresas canarias con las marroquíes, con lo que eso significa de ser participes y cómplices del expolio que se le viene haciendo a las riquezas y bienes pertenecientes al Pueblo Saharaui. En este sentido, él no se querrá quedar atrás y pretenderá participar del festín.

Lo mejor que le podría ocurrir a Canarias es tener como vecino al Pueblo Saharaui, constituido en la RASD (República Árabe Saharaui Democrática). Es un pueblo noble, culto y democrático, condiciones que avalan la buena vecindad y el ejemplo que se le puede dar a muchos de los países africanos, Con toda seguridad, no estaríamos sufriendo las amenazas y extorsiones a las que estamos siendo sometidos por el sátrapa Mohamed VI y sus gobiernos títeres.

El caso es que Jerónimo Saavedra tuvo la oportunidad de plantearle a Pedro Sánchez en su reciente visita a Canarias, que cumpliera de una dichosa vez con su promesa de empoderar a la militancia, haciéndole consultas de gran importancia y relevancia y esta sobre el Sahara, perfectamente podría haber sido una de ellas. Sin embargo, ha venido haciendo justo lo contrario y ha secuestrado al PSOE, en beneficio personal y de sus homólogos territoriales como nunca lo había estado anteriormente.

Precisamente, Pedro Sánchez en el mitin celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, puso a Chano Franquis, Jerónimo Saavedra y Juan Rodríguez Doreste, como referentes veteranos socialistas. De éste último el ejemplo era más que evidente, pues como socialista republicano sufrió represión y presidio durante la dictadura del fascista y genocida Franco. Pero Chano Franquis a sus 61 años lleva viviendo más de 30 como político profesional, lo mismo, pero más aún Jerónimo Saavedra, pues empezó como diputado por la provincia de Las Palmas en las elecciones generales de 1977 y termino como Diputado del Común de Canarias en 2018.

Jerónimo Saavedra fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria con mayoría absoluta (15 concejales de 29), entre los años 2007 y 2011, cuando estrepitosamente perdió la alcaldía obteniendo solamente 9 concejales. De inmediato manifestó que iba a ejercer la oposición, pero nada más lejos de la realidad y es que sobre la marcha empezó a buscar un nuevo puesto institucional, yendo a parar al referido Diputado del Común de Canarias. Significa que, de las tantas indecencias cometidas esta fue una más: faltarle el respeto y la consideración al pronunciamiento del electorado, lo mismo que hizo Chano Franquis que estaba de concejal con él y paso a ocupar el cargo de diputado, entre las legislaturas del 2011 al 2019 y desde esta hasta la actualidad, es parlamentario autonómico y miembro del Gobierno de Canarias.

Por lo visto Pedro Sánchez no se ha enterado de que Juan Negrín, nació precisamente en Las Palmas de Gran Canaria y no tuvo la deferencia, de nombrarle como históricamente nuestro mejor referente, no en vano fue presidente del Gobierno de la II República, que con mucha gallardía defendió siendo su lema: “resistir es vencer” y en caso de haberlo logrado sin duda alguna, hubiera sido reconocido como uno de los mejores estadistas de la Historia. Igualmente fue un prestigioso científico que, con toda probabilidad hubiera ganado el premio Nobel, logrado por uno de sus discípulos como fue Severo Ochoa. A los catorce años se desplazó desde Canarias a Alemania a estudiar en la Universidad de Leipzig en aquel entonces una de las más prestigiosas a nivel internacional y con tan solo 20 años obtuvo el doctorado en fisiología. Dominaba cuatro idiomas: ingles, alemán, francés e italiano y bastante el ruso.

Por sus contactos al principio científicos y posteriormente políticos al más alto nivel, tenia una amplia visión de la deriva que se estaba originando con el ascenso de la ultraderecha a nivel internacional y en nuestro país. Intentó combatir esa situación, pero debido a las muchas adversidades con las que se encontró le fue imposible. Tuvo que apoyarse en los comunistas como consecuencia de que eran los mas leales a la II República, más aún que sus propios compañeros socialistas y por supuesto, que los independentistas catalanes que, en plena contienda más que defender a la Republica, se dedicaron a reivindicar y luchar por su independencia y los anarquistas, que en cuanto tomaban posesión de los municipios, al margen de cualquier consideración, pretendían implantar en los mismos su modelo de sociedad.