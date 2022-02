La autopsia de la joven Esther López confirma que fue una muerte violenta

- Publicidad-

El informe preliminar de la autopsia a Esther López ha encontrado signos de violencia interna en el cuerpo, confirmando confirmado la muerte violenta de Esther López de la Rosa, la mujer de 35 años cuyo cadáver fue hallado a primera hora de la mañana del sábado en Traspinedo, localidad vallisoletana de la que era vecina y donde despareció el 12 de enero.

Según han confirmado a los medios fuentes próximas a la investigación, en esta primera autopsia, los forenses han hallado signos de violencia internos en el cuerpo de la mujer de 35 años compatibles con traumatismos.

No se puede afirman que tuvo carácter homicida

La muerte de Esther no fue natural, pero todavía no está claro que tuviera una naturaleza homicida, ya que la medicina forense entiende por muerte violenta toda aquella que no es natural como, por ejemplo, un golpe.

No se ha encontrado signos de violencia o lesiones claras, tales como golpes o fracturas, así como tampoco heridas de arma blanca o disparos, que pudieran apuntar a un asesinato u homicidio de Esther López.

El cadáver no presentaba signos externos de violencia en una primera inspección, dado que las heridas que ahora se han hallado son profundas y únicamente se han podido constatar con un examen detallado, que ha incluido un TAC.

En cualquier caso, los resultados definitivos de la autopsia tardarán en conocerse, ya que hay que esperar al análisis las muestras biológicas que se han enviado a Madrid.

Comunicado de la familia

«En este momento sentimos un especial agradecimiento por todos los miembros de la Guardia Civil que han trabajado de manera incansable y sin importarles los horarios para tratar de devolvernos a Esther. Sabemos que han hecho todo lo posible por traer a nuestra hija de vuelta y que, a partir de ahora, harán todo lo posible para desdeñar las circunstancias de su muerte y encontrar, si los hubiera, a los que tengan alguna responsabilidad en lo que a Esther le haya sucedido», dice el comunicado firmado por el padre de Esther López.

¿Cuerpo abandonado?

No se descarta que el cuerpo de Esther López, que se encontró en superficie por un paseante en la mañana del sábado en los alrededores del pueblo, en la finca La Carrascosa, próxima al polígono Tuduero, junto a la carretera N-122, a medio kilómetro del restaurante ‘La Maña’, hubiera sido abandonado allí esa misma noche.

La investigación

Según fuentes policiales, Esther López tenía su ropa puesta cuando fue encontrada y contaba con todos sus objetos personales intactos, incluido su teléfono móvil que puede ser clave para la investigación.

Pese a que la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, confirmara la “muerte violenta” de López, estas fuentes todavía no aseguran que esta haya sido así.

¿Cuándo desapareció Esther López?

La desaparición de Esther López en Traspinedo tuvo lugar el pasado 12 de enero, cuando la fallecida de 35 años salió de fiesta tras ver el partido de Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid.

Después de estar con sus amigos Óscar y Carlos en casa de uno de ellos, Esther fue vista por última vez en un cruce la carretera N-122, al bajarse de un coche tras discutir con un amigo.