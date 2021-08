La Audiencia Nacional rechaza retirar la imputación del presidente de Iberdrola y de otros tres directivos

- Publicidad-

Ignacio Sánchez Galán no se libra de la imputación como presidente del Iberdrola.

Así, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado la solicitud de Iberdrola de declarar la nulidad del auto del pasado 23 de junio por el que se acordó la citación como investigados de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, y de tres de sus directivos, Fernando Becker, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo, por delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil en el marco de la pieza 17 de la denominada “Operación Tándem”.

En un auto, el magistrado considera que en este caso no se cumple el presupuesto de la imposibilidad de formular recurso contra el acto procesal del que se interesa la nulidad. Explica que según la Ley Orgánica del Poder Judicial la nulidad de actuaciones ha de hacerse por medio de los recursos legalmente establecidos, sean de carácter ordinario o extraordinario. “En el presente caso la nulidad no se hizo valer por vía de recurso, cuando hubo posibilidad para ello”, indica.

Cuestiones de fondo

No obstante el rechazo de la solicitud de nulidad por aspectos formales, el juez señala que el incidente tampoco podría prosperar por cuestiones de fondo.

Explica que la representación de Iberdrola cuestiona, en esencia, que no se les tenga por parte en este caso, pese a la acumulación de las diligencias 124/2020 del Juzgado de Instrucción 3 de Bilbao de julio de 2020.

Explica el juez que en esta pieza 17 se acordó la expulsión de Iberdola SA en su condición de acusación particular en la medida en que no sería perjudicada por los hechos objeto de investigación, resolución que fue notificada a la compañía, quien ha tenido oportunidad de presentar recurso, “por lo que no se ha causado indefensión alguna a dicha representación”.

En otro auto, el magistrado rechaza el recurso de reforma presentado por Cornelius Dica y C-TECH en el que solicitaba que se incluyera la imputación a Iberdrola Renovables Energía SA de un delito continuado de revelación de secretos.

Sánchez Galán se mantiene en sus cargos

Como ya anunció Iberdrola, su presidente no tiene por el momento intención de dimitir de su cargo en la eléctrica.

Tampoco la Universidad de Salamanca tiene previsto destituir o pedir que dimita a Sánchez Galán como presidente de su Consejo Social.

De hecho, esta misma Universidad nombró doctor honoris causa a Sánchez Galán hace ahora diez años.

El entonces Rector de la USAL, Daniel Hernández Ruipérez, definió a Sánchez Galán como “uno de los más importantes ejecutivos de nuestro país” y resaltó su audacia en la apuesta decidida por la innovación y la investigación, «que han permitido a Iberdrola convertirse en una de las empresas líderes mundiales del sector energético y una de las firmas con más menciones en el ámbito de la sostenibilidad».

Veremos…