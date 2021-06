La Audiencia Nacional procesa al abogado Gonzalo Boye por presunto blanqueamiento de capitales

- Publicidad-

Un proceso que tiene más sombras que luces anuncia hoy, por parte de la Audiencia Nacional, el procesamiento del abogado Gonzalo Boye, al que se le acusa de presunto blanqueamiento de capitales del capo narcotraficante Sito Miñanco (José Ramón Prado).

La Sala de lo Penal se alinea así con la juez de instrucción María Tardón confirmando la apertura del proceso judicial contra el abogado Gonzalo Boye que en estos momentos está siendo investigado por presunto blanqueamiento de capitales dentro de organización criminal, y por presunta falsificación de documento oficial.

Según la juez instructora, el abogado habría participado en la operación por la que Sito Miñanco intentaba recuperar 889.620 euros que habían sido incautados por la policía en la aduana del aeropuerto de Barajas. Boye no es el único letrado investigado por la supuesta colaboración con el narcotraficante. Aunque este asunto ha arrojado una serie de sombras desde su inicio, que han sido denunciadas por el propio letrado, al que se le han imputado hechos que no se corresponden con las pruebas presentadas. Por ejemplo se le sitúa en reuniones con personas que, según las pruebas presentadas que rastrean la ubicación en ese momento, demostrarían que la reunión no se produjo y que los hechos señalados no son ciertos.

El recurso presentado por Boye ha sido desestimado señalando que en esta fase no se analiza la culpabilidad del abogado, sino si existen indicios que justifiquen su procesamiento para investigarle.

Según la sala «existen indicios de su presunta participación en la manipulación de unos contratos de compraventa y emisión de letras por valor de 889.620 euros, tal como se constata en el curso de los trámites seguidos en los expedientes sancionadores que se siguieron en la Secretaría general del Tesoro y Política financiera, que acreditan indiciariamente la simulación y falta de contenido real de los distintos documentos de préstamos y constitución de hipotecas cambiarias y contratos de compraventa de letras de cambio que resultaron aportados por el recurrente a los expedientes incoados mismo para intentar justificar la procedencia de los 889.620 euros que habían sido intervenidos previamente en el aeropuerto de Barajas a cinco de los procesados en esta causa»

Solidaridad de distintas asociaciones de abogados con Gonzalo Boye

Durante el proceso, distintas asociaciones de abogados, como la de Osona, Maresme, Tortosa y Tarragona interpusieron una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, que instruye la causa contra el abogado Boye. Lo hicieron por presunto encubrimiento de asesinato en el marco de la causa que la magistrada está llevando a cabo.

La denuncia fue rechazada.

El apoyo a Boye también ha tenido recorrido en el ámbito internacional, donde abogados belgas, ingleses, escoceses y alemanes han mostrado públicamente su solidaridad.

«Con esta carta, levantamos nuestra voz para expresar nuestra preocupación por el caso de nuestro compañero Gonzalo Boye y promoveremos un proceso de coordinación internacional de abogados para exigir respeto por el libre ejercicio de nuestra profesión», afirman.