La Asociación de Lucha contra el Cáncer pide erradicar el humo del tabaco de los estadios de fútbol

Con el inicio del Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Profesional, y las sucesivas competiciones futbolísticas que se desarrollarán durante la temporada 2022-2023, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) pide que se liberen los estadios de fútbol en España del humo del tabaco.

La ley actual protege a la sociedad frente al humo del tabaco en espacios cerrados, pero es insuficiente a la hora de proteger a la población en general y a los menores, en particular, frente al humo ambiental del tabaco en espacios abiertos.

Si bien desde la AECC resaltan, por un lado, que el marco actual normativo se rige por el protocolo COVID-19 aprobado por el Consejo Interterritorial Nacional de Salud el 1 de abril de este año, según el cual no se permite el consumo de tabaco y de productos relacionados durante el evento deportivo (tanto en espacios interiores como exteriores), por otro, subrayan que no hay regulación prevista al respecto una vez pase la pandemia, quedando a la voluntad de los clubes deportivos la decisión de que se fume o no en sus instalaciones.

Sin legislación única

En España solo hay un caso de normativa legislativa autonómica, la del Parlamento Vasco, que aprobó la Ley de Adicciones, donde se prohíbe fumar en todos los espacios cerrados y semicerrados de uso público, con independencia de su titularidad pública o privada, como los estadios de fútbol o los frontones.

A nivel privado, clubes como el FC. Barcelona, el Málaga CF o el Deportivo de La Coruña prohibieron hace años no fumar en sus estadios y, otros, como el Atlético de Madrid o el Valencia CF, han puesto en marcha recientemente iniciativas de zonas libres de humo en sus estadios y ciudades deportivas.

En el ámbito internacional, en los eventos de la FIFA y la UEFA, como la Copa Mundial de Fútbol o la Nations League, está prohibido fumar, siendo los países organizadores los que garanticen que esto se cumpla. En cuanto a las competiciones de ligas europeas, son varios los países que han regulado la prohibición de fumar en estadios profesionales y amateurs, destacando, como ejemplo, la Premier League que, desde 2007, veta fumar en sus gradas tras la aprobación de la “Ley antitabaco” británica.

Así, ante la falta de un marco regulador antitabaco en campos y estadios de fútbol, la Asociación pide al Gobierno una actualización de la actual “Ley Antitabaco’ para que todas las instalaciones deportivas, ya sean públicas o privadas, a nivel profesional y a nivel formativo, sean espacios libres de humo.

A más tabaco, más muertes

Los datos que facilitan desde la AECC son aterradores y ya por sí mismos justifican la solicitud del cambio de la vigente ley: el tabaco es la primera causa de muerte prevenible en España al provocar más de 50.000 fallecidos al año.

Asimismo, entre los menores, el cigarro multiplica el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en la edad adulta y se normaliza su consumo, promoviendo que los jóvenes comiencen a fumar a una edad temprana (la edad media de inicio en el consumo es de 14,1 años) y que sea la segunda sustancia tóxica más consumida entre 14 y 18 años. A nivel mundial, cada año más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco.

Desde la Asociación Española de Luchas contra el Cáncer insisten que el tabaco no solo favorece, como se suele creer, el desarrollo de un cáncer de pulmón: es el causante del 30 % de todos los restantes hasta 20 tipos diferentes. Cáncer de laringe, orofaringe, vejiga, páncreas, boca, esófago, hígado y vías biliares y estómago, entre otros, pueden tener origen en el tabaco. Asimismo, los fumadores están más expuestos a padecer enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

Con el fin de contrarrestar los efectos adversos y los perjuicios para la salud descritos anteriormente, la Asociación ha lanzado una ambiciosa campaña para contar con la colaboración de la población, ya no exclusivamente en relación a los estadios, sino también al resto de espacios abiertos de las diferentes ciudades. Los interesados pueden apoyar esta iniciativa con su firma en la web de la institución.