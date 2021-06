La Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales envía al Gobierno y comunidades su proyecto para un nuevo modelo de residencia postCovid

- Publicidad-

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha elaborado para el Gobierno y las comunidades autónomas un documento con 10 ideas y 30 propuestas concretas para avanzar hacia un nuevo modelo de residencia para personas mayores tras la pandemia.

Lo sucedido con las residencias en la pandemia abre un nuevo debate institucional y multidisciplinar que necesita del consenso social y político.

La primera propuesta de esta organización de expertos es que el nuevo modelo residencial comienza en casa. Así, propone que los planes de atención individualizada (PAI) de la dependencia deben ser flexibles para compaginar y cambiar los diversos servicios y prestaciones domiciliarias y residenciales.

Como segundo planteamiento, estos expertos piden para un nuevo modelo de residencia un servicio de proximidad, a través de informes sociales en el planeamiento urbano que aseguren la dotación en suelo consolidado y habitado, para centros residenciales.

Ambiente hogareño

Apuestan, además, por un ambiente hogareño en su casa. A su juicio, es fundamental crear un mínimo del 75% de habitaciones individuales, con una superficie no inferior a 15m2. Así como Unidades de Convivencia para no más de 15 personas residentes, con sala de estar y comedores integrados, y una superficie no inferior a 4m2 por residente

Entienden vital la convivencia familiar. Por ello, dentro de este nuevo modelo de residencia, proponen el acceso de los familiares a la habitación del residente y a servicios del centro. También abogan, en este sentido, por la posibilidad de comer los familiares o allegados en el centro con el residente cualquier día. Así como, servicios para alojamiento de familiares en el centro en situaciones especiales.

Atención personalizada

La atención personalizada es otra de la propuestas, con un profesional de referencia para no más de 5 personas por residentes.

Respetar la dignidad de la persona es otra de las bases de la propuesta, con programas de reducción de sujeciones físicas y farmacológicas en todos los centros. Con un porcentaje no superior al 5% de sujeciones en los centros.

Vital es para la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales la colaboración con el Sistema Público de Salud. Así, defienden la atención hospitalaria domiciliaria en los centrosresidenciales cuando sea posible, a cargo del personal del hospital.

Plantillas bien remuneradas

Las plantillas bien dotadas, cualificadas y remuneradas son otra de las propuestas importantes de este colectivo. En este sentido, propone un ratio de 0,50 en todos los territorios que aun no lo tienen establecido, y alcanzar el 0,60 mínimo en todas las residencias en un plazo máximo de 5 años. También insisten en incrementos salariales no inferiores al 15%, que debe adoptarse de manera inmediata.

La calidad del servicio que se presta a los mayores en las residencias debe establecer niveles de calidad de los centros residenciales, consensuados y evaluados por las Administraciones, como referencia para los precios de concertación de plazas o para la prestación vinculada.

Flexibilizar el requisito de edad

La Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales abre el interrogatorio si es posible un futuro sin centros residenciales. Así, propone flexibilizar el requisito de edad para el ingreso en un centro residencial de mayores, y superar el criterio de 65 años para definir la necesidad de plazas residenciales o de servicios para personas mayores

El documento presentado incluye una escala de 100 puntos para evaluar la situación de los centros residenciales en relación con el nuevo modelo.

Incluye también datos, tablas y gráficos detallados a nivel general y por cada una de las Comunidades sobre la situación y evolución del sector residencial.

La Asociación envia este documento a las Comunidades Autónomas y al Ministerio, solicitando reuniones para valorar sus contenidos y recoger sus aportaciones. De la misma manera enviará el documento e impulsará un proceso de debate y consulta con profesionales, sindicatos, organizaciones del tercer sector y empresas, para definir con el mayor consenso posible las estrategias y los pasos a seguir para el nuevo modelo residencial que exige la sociedad y las nuevas generaciones de personas mayores en España.