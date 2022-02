La artista Concha Mayordomo rescata a más de 600 mujeres del arte

- Publicidad-

Concha Mayordomo no solo es conocida por sus piezas artísticas, especialmente por su propuesta `Un vestido, dos vivencias´ un trabajo de investigación donde dio una segunda vida a vestidos de novia, convirtiéndoles en preciosos cuadros, en los que la nota dominante es el color blanco. Ahora nos sorprende con una exposición de sus Mujeres en el Arte, el proyecto en el que lleva trabajando desde hace más de diez años.

¿Qué es Mujeres en el Arte?

Mujeres en el Arte es principalmente un blog, dentro de mi página web en el que incorporo pequeñas biografías de mujeres que tienen una estrecha relación con el arte, esencialmente son artistas de todos los tiempos, todas las disciplinas, todos los movimientos. Pero también hay, aunque en menor medida galeristas, mecenas, teóricas y gestoras. Comencé con ellas en el 2011 y actualmente recoge más de 620 protagonistas.

¿Por qué esa insistencia en las mujeres artistas?

Por un lado es un tema que me apasiona. Siempre que doy una conferencia comienzo con la pregunta «¿Cuántas mujeres artistas conoces?». En el mejor de los casos me han contestado “de un tirón” cinco nombres, aunque lo habitual es que sólo se cite a Frida Kahlo y además con cierta dificultad. Ya sabemos que el arte en general no es un tema fuerte en cualquier ámbito, pero si lo reducimos a las aportaciones de las mujeres, el resultado es sencillamente penoso, son las grandes desconocidas, invisibilizadas, olvidadas o directamente borradas de la historia cuando ya habían ocupado un lugar. Mientras los libros de texto no recojan su vida y sus obras, las nuevas generaciones seguirán sin tener referentes.

¿Y ahora se ha convertido en un proyecto expositivo?

Sí, eso es. Como me sigue gustando mucho dibujar, desde el 2015 comencé a hacer retratos de las mujeres de mi blog. Me encanta esa inmediatez del papel y el lápiz, y cuando me di cuenta tenía más de 150, por lo que en el 2020 pude exponerlos por primera vez. No son retratos al uso, en realidad son apuntes rápidos sin más pretensión que el de dar corporeidad a mis mujeres en el arte. También les he incorporado un código QR, para que al accionarlo se tenga acceso a la biografía que de cada una consta en mi blog.

¿Sólo españolas e iberoamericanas?

Ese es el proyecto expositivo, el blog tiene de todos los continentes, pero consciente de la posición de inferioridad que se ha prestado a nuestras compatriotas frente a las anglosajonas, las francesas o las italianas, decidí darles mayor visibilidad y más tarde amplié el proyecto a las de los países iberoamericanos, que por cierto, no dejan de sorprenderme y creo que actualmente son las que tienen una producción más interesante y con un gran compromiso, son muy potentes.

Si tuviera que realizar una exposición con solo cinco imágenes, ¿cuáles serían?

Imposible seleccionar solo a cinco en un proyecto que actualmente tiene 600 nombres de mujer. Sólo me voy a quedar con Maruja Mallo, porque a ella y a su obra me une un cariño especial y fue precisamente con el retrato de ella con el que empecé el proyecto.

Después de tantos años de investigación, ¿a qué conclusiones ha llegado?

Que hay que seguir y seguir trabajando, porque ellas se lo merecen, las que fueron, las que son y las que serán. En estos momentos hay todo un movimiento de reivindicación y ya se aprecian cambios, por lo que quiero pensar que el trabajo de fondo que se está haciendo desde varios ámbitos tendrá sus frutos. De hecho mi blog tiene desde su creación casi 900.000 visitas y espero llegar al millón en breve.

¿Cuáles son sus planes más inmediatos?

En estos momentos estoy preparando una exposición de 200 retratos en el Centru Cultural de Mieres (Asturias). Me hace especial ilusión que el proyecto itinere en diferentes territorios y Asturias es un lugar muy especial para mí y además siempre me da mucha suerte.

La imagen de la exposición es el retrato de Julia Alcayde Montoya, una mujer nacida en 1855 que dedicó su vida por completo a la pintura. Fue muy valiente porque decidió no casarse en un tiempo en el que el matrimonio hubiera significado dejar la paleta definitivamente. Existe además una coincidencia que me hace especial ilusión, Julia durante su tiempo más fructífero vivió en mi barrio, en su finca de Carabanchel creó y fue testigo activo de diferentes movimientos artísticos y sociales de la época.