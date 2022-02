La Archidiócesis de Madrid asesta un duro golpe al PP y Vox y defiende investigar los casos de abusos en la iglesia

- Publicidad-

La Archidiócesis de Madrid, presidida por el cardenal Carlos Osoro ha hecho público un vídeo donde cambia radicalmente su postura sobre los abusos en la iglesia española y apuesta firmemente por denunciar e investigar los hechos. Este cambio de actitud es un duro golpe a los postulados del PP y de la extrema derecha de Vox, que reniegan de cualquier investigación de los hechos ocurridos en la iglesia española durante el franquismo.

“La denuncia ayuda”, “un solo caso de abusos ya son demasiados”, “el dolor de las víctimas no prescribe”. Estos son algunos de los mensajes que lanza el Proyecto Repara en un vídeo hecho público este lunes, 14 de febrero, para desmentir falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias.

La Iglesia madrileña cambia de mensaje, tres semanas después de informar de que en 2021 atendió a 103 víctimas, negándose entrar en la profundidad del asunto. El proyecto del Arzobispado de Madrid recoge algunas de las afirmaciones más escuchadas al abordar el drama de los abusos y las confronta con lo que su equipo detecta en el día a día. “Los prejuicios de la sociedad y la estigmatización de las víctimas obstaculizan las actuaciones que son necesarias y urgentes –subraya–. Para dejar atrás las falsas creencias se requiere una información veraz, comunicación y transparencia”.

14,6% de las víctimas contabilizadas son mujeres

Muchos de estos abusos se cometieron contra niños y que en el vídeo se echa de menos figuras masculinas maltratadas. Según el informe sobre pederastia en el clero español publicado por EL PAÍS, los casos de niñas maltratadas, ahora mujeres, salen con más dificultad a la luz. Además representan el 14,6% de las víctimas contabilizadas.

Durante la dictadura los colegios estaban segregados por sexos. Algunos de los curas en los seminarios, internados o colegios abusaban y maltrataban de forma mayoritaria a los varones menores de edad.

En la Iglesia, más grave y escandaloso

El Arzobispado madrileño cambia de actitud y señala que “aquellos que sostienen que la denuncia daña a la Iglesia, el Proyecto Repara les recuerda que, en realidad, las denuncias por posibles abusos ayudan a afrontar y prevenir que se produzcan este tipo de situaciones”, y lamenta que “lo que realmente le perjudica es el silenciamiento y la desconfianza respecto de las víctimas”. “La denuncia ayuda”, confirma la iglesias madrileña.

“Los casos del pasado son casos del presente, sobre todo cuando la herida de las víctima sigue abierta y aunque quien abusó haya fallecido. Es necesario denunciar los posibles casos de abusos”.

Además, frente a quienes defienden que en la actualidad ya no hay casos de abusos en la Iglesia, todos dentro de la órbita de la derecha y la extrema derecha del PP y Vox, la archidiócesis dirigida por Carlos Osoro reconoce que: “el hecho de que no haya denuncias, no significa que no haya casos” y remarca que “los casos del pasado son casos del presente, sobre todo cuando la herida de las víctima sigue abierta y aunque quien abusó haya fallecido. Es necesario denunciar los posibles casos de abusos”, abunda.

Un único caso de abusos ya son demasiados

El proyecto de la diócesis de Madrid rehúye de las justificaciones de que los abusos se dan en otros entornos y de que en la Iglesia “el porcentaje es mínimo”. Según detalla, es cierto que «los abusos se producen mayoritariamente en el seno familiar», pero «no exclusivamente», y «cuando se dan en la Iglesia es todavía más grave y escandaloso porque contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética. Un único caso de abusos ya son demasiados”, añade, aludiendo a varios pronunciamientos del Papa y del propio arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro.

“No hay denuncias falsas, sino que son fundadas porque quien se declara víctima de abuso y denuncia tiene poco que ganar y mucho que perder”

No creer a las víctimas implica doble dolor

La archidiócesis de Madrid desmiente que las victimas “busquen dañar a la Iglesia” y destaca que lo que necesitan es “sanar sus heridas”, tan profundas que muchas veces incluso se resisten a dar el nombre de quien abusó de ellas, o no se atreven a nombrar lo que han sufrido hasta 30 o 40 años después. “El paso del tiempo no cura las heridas. El dolor no prescribe”, insiste la iglesia madrileña.

El arzobispado de Madrid, dirigido por el cardenal Carlos Osoro asegura que “no hay denuncias falsas, sino que son fundadas porque quien se declara víctima de abuso y denuncia tiene poco que ganar y mucho que perder”. Por eso, con este cambio de actitud muestra “preocupación por el dolor que se causa al no creer a menores, que ciertamente pocas veces inventan historias relacionadas con su intimidad” y que “no pueden fantasear detalles de una actividad sexual cuyo conocimiento es absolutamente inapropiado para su edad”. “No creer a las víctimas implica doble dolor”.

La edad de las víctimas nunca con consentimiento

Precisamente en relación con la edad de las víctimas, la archidiócesis de Madrid incide en que “no se pueden descargar en el niño conductas seductoras con fines sexuales ni hablar de consentimiento”, y advierte de que “no hay edad mínima ni máxima para las víctimas”, porque “en una relación asimétrica basada en el abuso de poder, y que acaba en abuso sexual, no hay consentimiento, dado que la libertad de la víctima ha quedado comprometida por el tipo de relación que tiene con quien abusa de ella”.

El abuso se vulnera la dignidad de la víctima

En el abuso se vulnera la dignidad de la víctima –enfatiza la iglesia madrileña. La vulnerabilidad no es algo que tiene la víctima, como si se tratase de un defecto, “sino algo que provoca quien abusa”. “Es la relación de abuso la que conduce a la persona a una situación de vulnerabilidad”.