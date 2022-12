La Agrupación Ateneísta Negrín invita este 30 de diciembre

- Publicidad-

El viernes 30 de diciembre de 2022, la Agrupación Ateneísta «Juan Negrín» del Ateneo de Madrid, invitamos a un acto público. A las 19:30 hrs en la Sala «Ramón y Cajal». Conmemoramos la efeméride (30-XII-1922) de la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El Centenario del primer Estado obrero de la Historia.

La influencia de la URSS en el mundo fue inmensa y, más allá de su desaparición (26-XII-1991), su impronta llega hasta hoy. La Agupación Ateneísta –y naturalmente, republicana-, invitamos a este acto por varias razones: con independencia de los errores, fallos, etc, que cada cual vea, la URSS llegó a ser un motor de progreso -naturalmente, republicano-, a escala planetaria. Una referencia para millones y millones de personas en la lucha por los derechos sociales, económicos, laborales… Además fue, entre las potencias de la época, la única que ayudó de manera efectiva y continuada a la II República española en su lucha heroica contra el fascismo. Quiero reproducir unas palabras de Negrín en un discurso el 14 de abril de 1942. Las dijo en Londres, donde estaba como Presidente del Gobierno en el Exilio y ciudad que en esa época aún soportaba los bombardeos nazis. Dijo Juan Negrín:

«Sólo un gran Estado, con el que aún hasta tiempo después de comenzada la guerra no nos ligaban ni siquiera las normales relaciones diplomáticas, supo hacer honor a sus compromisos y mantener incólume el principio de la seguridad colectiva sobre el que se asentaba su política internacional. Su nombre está en nuestros labios: la Unión Soviética. Leal al Pacto de «No Intervención», mantuvo Rusia su estricta observancia, hasta el momento en que desengañada tras fundadas denuncias y constantes protestas de la mala fe de Alemania, Italia y Portugal, recabó su libertad de acción. A partir de entonces, de una manera desinteresada, sin reclamar, ni insinuar siquiera, compensaciones que comprometieran nuestra orientación nacional, y mucho menos sin pretender ingerirse en nuestros asuntos de orden interior, sin formalizar convenios o tratados políticos, procuró la URSS dar satisfacción a las demandas de suministro de material y recursos, de asesoramiento técnico y de apoyo diplomático hechas por los sucesivos Gobiernos, atendiendo a nuestro abastecimiento, dentro de las dificultades creadas por el bloqueo efectivo de la España constitucional, mantenido por los países firmantes del Pacto de «No Intervención» y no regateando su ayuda en el frente internacional, conforme con nuestros deseos y las conveniencias circustanciales de nuestra causa en cada momento. Los españoles amantes de una España progresiva, sean cuales sean nuestras ideas, no olvidaremos nunca los vínculos de amistad y gratitud que entre los dos países creó la guerra. ¡No contamos los españoles entre nuestros defectos el ser almas mal nacidas! La noble deuda del pueblo español, mejor que con el más sentido homenaje de exuberante cordialidad, queda patente con la execración maníaca de que hacen objeto a la URSS y el odio pertinaz que, en desatada furia, le tributan los actuales opresores de España».

Así habló Negrín. Yo creo que «simplemente» con estas palabras de un socialista –no un comunista, en puridad, aunque sí marxista-, se entiende igualmente nuestro acto. En esta ocasión, tanto por la temática como por quienes intervenimos, será un acto, sobre todo, comunista. Pero en la Agrupación Ateneísta «Juan Negrín», consecuentes con el Ejemplo de quien nos da nombre, estamos socialistas, comunistas, republicanos/as de izquierda, cristianos/as de base, militares demócratas y antifascistas… Quienes se identifiquen con estos ideales, están invitados e invitadas fraternalmente al acto. Muy bienvenidos.

Me gustaría comentar ciertas cuestiones sobre la Agrupación Ateneísta y la figura de Juan Negrín: la Agrupación se aprobó en el Ateneo de Madrid el 23 de abril de 2009, no sin un poco de lucha democrática (una parte de la Junta de Gobierno del Ateneo de entonces no la quería autorizar), la cual llevó algunos meses. Ello se recogió también en algunas noticias en Internet cuando por fin fuimos aprobados. En Webs de Memoria democrática, republicanas, comunistas, y en la de Izquierda Socialista también, se nos saludó solidariamente (1)

Como ya he escrito alguna vez, mi interés primero, admiración luego, por la figura de Negrín, nació cuando tuve el honor de conocer a Santiago Álvarez, Comisario de la 11a División del Ejército Popular republicano comandada por Enrique Líster. Fue en 1994 y en Córdoba, en la Fiesta de la federación andaluza (PCA) del Partido Comunista de España. Yo tenía diecinueve años y el veterano dirigente acababa de sacar una obra en dos tomos sobre Negrín. En un tiempo en el cual aún imperaba el anatema -históricamente injusto-, sobre el Jefe de Gobierno republicano, fue muy importante. Aunque hayan venido luego obras más exhaustivas, el trabajo de Santiago Álvarez sigue estando para mí entre los mejores. No lo escribía “cualquier” persona: lo hizo un auténtico combatiente.

Varios años después, ya en Madrid yo y socio del Ateneo, comprobé gratamente que había, en un segmento suficiente de la Casa, sensibilidad negrinista en un tiempo todavía -reitero-, en el cual seguían teniendo, asombrosamente para mí, en no pocos ámbitos de las izquierdas españolas, mayor «prestigio» los que traicionaron al Gobierno de Negrín y acabaron entregando España a Franco (marzo de 1939), que quienes permanecieron leales. Ello me animó a constituir la Agrupación conforme al propio Reglamento histórico del Ateneo de Madrid (luego volveré sobre esto). Naturalmente, me ayudaron socios y socias de la Casa. No puedo nombrarlos ahora todos. Refiero sólo algunos, precisamente porque ya no están sobre esta tierra, pero su digna memoria pervive en quienes les conocimos: Alberto Gil Novales, José María Coronas Salcedo, Pilar Flores Maldonado. También, un poco después, Carlos París, Presidente de la Junta de Gobierno ateneísta con la Convergencia para la Estabilidad Democrática del Ateneo.

¿Qué nos agrupaba y agrupa en torno a la figura de Juan Negrín? La convicción de que la legalidad republicana, aunque aplastada bélicamente y por varias traiciones, no fue abolida y debe ser recuperada para nuestro país. No rendirnos. Jamás. Muy posiblemente en los últimos años, no diré ya en los últimos días de «Tribunal Constitucional» (de la Constitución Monárquica de 1978), sea ya mucho más visible, innegable, la necrosis. Tal vez tras de los recientes hechos esto se vea, ahora, más claro. Pero no viene de ahora. Es sistémico y se incubó ya en aquella «trágala» del franquismo tras de Franco. A la sazón, la Monarquía.Quede pues bien claro (en nuestros propios Estatutos está y así se recogió en las noticias cuando nos constituimos; me remito a las Notas a pie de texto), que somos -sobre todo-, una agrupación de socios y socias del Ateneo madrileño quienes aspiramos a recuperar para España una III República digna continuadora de la de 1931 en general, y en especial, digna de la heroica lucha democrática antifascista de 1936-1975.

No somos exactamente una agrupación memorialista, aunque muchas veces así se nos defina y lo entendemos y muy honrados (por ejemplo, la referencia que se nos hace en la Wikipedia polaca dedicada a Negrín) (2)

Partimos de la Memoria, sí y sin duda. Inclusive tenemos una parte dedicada a la Ciencia médica (no se olvide que Juan Negrín fue un médico de enorme talla; discípulo de Ramón y Cajal y maestro de Severo Ochoa. Hay historiados quienes opinan que él mismo habría podido ganar también el Nobel de no haber sacrificado su carrera médica por su compromiso político). Pero somos, esencialmente, una agrupación al servicio de la República. Para España y también allende nuestras fronteras; allí donde el ideal republicano internacionalista esté amenazado por las fuerzas del capitalismo imperial.

Además de esto, luchamos –siempre con las «armas» de la razón y del argumento-, en un «frente interno» el cual a veces -y lo lamentamos…-, pasa desapercibido o – peor aún-, no se entiende su trascendencia. Y es: que el Reglamento -así se llama la «Constitución» histórica del Ateneo como asociación-, permanezca. ¿Por qué? Porque desde su primera fundación en el año 1820 y con personas como el militar progresista Evaristo Fernández de San Miguel (el autor del Himno de Riego), la Constitución del Ateneo de Madrid ha sido y es esencialmente republicana Con sus elecciones frecuentes (una vez al año) y su profunda democracia. Ha sido así desde el mismísimo año 1820, salvo los períodos de incautación por dictaduras como la franquista. Pero el Reglamento del Ateneo de Madrid es fundamentalmente el de los compañeros de Rafael de Riego y también y sobre todo, el de 1932; el elaborado en tiempos de la II República española por personas como Manuel Azaña -quien fue Secretario inicialmente, y Presidente luego, de la Junta de Gobierno ateneísta-, Clara Campoamor (que también fue cargo), Luis Jiménez de Asúa, del PSOE, jurista y uno de los redactores -además del vigente Reglamento del Ateneo de Madrid-, de la Constitución Española de 1931; la Constitución de la II República. Y José Antonio Balbontín, poeta; el primer Diputado del PCE en el Parlamento español (marzo de 1933). Por citar solamente cuatro nombres de personas directivas entonces de la asociación Ateneo de Madrid y quienes hicieron sus Estatutos que llegan hasta ahora. Repito: «una Constitución republicana» (la todavía vigente en el Ateneo madrileño).

Pues bien, sépase: cuanto ellos y ellas, gigantes, elaboraron para el Ateneo en 1932 y es -insisto-, naturalmente republicano, y que se recuperó -tras de la oprobiosa noche del franquismo-, no sin esfuerzo, en 1984; todo eso -digo-, es cuanto poderosos intereses capitalistas pretenden quitar, mas por ahora no lo consiguen. Pero nos resulta a veces un poco triste ver a personas progresistas y de izquierdas, cayendo ingenuamente en eso. Ingenuamente… Por «guiños» muy calculados. Por «inconografías» que también a nosotros/as nos emocionan. Pero decimos: ¿de qué sirve poner retratos si luego, precisamente, se traicionan los ideales y también del Ateneo de Madrid que esas personas defendieron en vida? ¿De qué sirve entonces? Hágase cada cual esta pregunta en términos éticos, morales. No solamente «pragmáticos»…

«Es la coherencia entre valor y conducta lo que llamamos virtud», sabias palabras escritas en 2009 por el profesor, veterano ateneísta (desde 1984), Pedro A. García Bilbao. Nada casualmente, Presidente de Honor de la Agrupación Ateneísta «Juan Negrín».

A veces pienso: ¿se quiere luchar democráticamente contra el Poder, el cual hoy tal vez más que nunca aúna lo económico clasista con lo mediático? Véngase entonces al Ateneo de Madrid, véngase… Y véase: cómo en el núcleo fundamental del Grupo que intenta -por más que apele a una fecha histórica-, quitar el reglamento histórico y republicano del Ateneo; en ese Grupo, actualmente directivo, están personas directivas también a fecha de entidades como: PRISA, Atresmedia, y La Sexta, Libertad Digital, The Objective, Fundación Círculo de Tecnologías de Defensa y Seguridad, Fundación La Caixa, Fundación Rafael del Pino, Fundación Repsol, España Juntos Sumamos, el think-tank jurídico-económico “Fundación Fide”, la European Association of Law and Economics, Amber Capital, el holding WPP-Spain (Wire and Plastic Products). O ex-directivas de: Centro Nacional de Inteligencia (CNI), diario ABC, Banca Privada Andorrana (BPA), Grupo Anaya, y la red de servicios profesionales y negocio multinacional, PwC (PricewaterhouseCooper). Son actualmente personas directivas del Ateneo madrileño (ya sea en la Junta de Gobierno o en Secciones y Agrupaciones temáticas).

Parte de la reseña del acto en el Ateneo de Madrid el 4 de abril de 1937 publicada por el diario “Ahora”.

Sépanlo quienes quieren batalla frente al Capitalismo. ¡Aquí se puede mirar a los ojos a ese Poder! Algo más que «jarrones chinos» como el Sr. Felipe González, a quien recientemente ha hecho socio ateneísta ese Grupo… Como socio yo mismo del Ateneo desde 2002 y directivo de la Junta de Gobierno con Carlos París en 2009-2014, no cierro la puerta a nadie quien desee hacerse socio/a (faltaría más). Pero sí digo –mucha atención-, que hay en marcha una operación del Poder (económico y mediático. En algunos ámbitos, también político; hoy cada vez más todo viene a ser uno), para quitar laConstitución histórica republicana del Ateneo de Madrid y usarlo asíen la pretensión de apuntalar un Sistema (el oficializado en España en 1978) cada vez con más visibles grietas. Sepan algunos quienes no quieren enterarse, que aquí estamos batallando cara a cara con ese Poder. Naturalmente, del Capital. Por más que lance señuelos progresistas cuando le conviene. Estamos luchando… Y por ahora, con mucho esfuerzo, resistiendo. El 27 de octubre de 2022 se intentó quitar -«actualizar» lo llaman eufemísticamente-, el Reglamento histórico.Pero derrotamos en las urnas esa primera intentona. No fue por mucho margen y ya han anunciado que volverán a intentarlo a poco tardar. La Agrupación Negrín seguiremos defendiendo los estatutos republicanos del Ateneo. Nunca nos rendiremos. Mas sepan personas de izquierdas a veces en las nubes, que nosotros/as libramos también esta otra tremenda batalla.

Quiero terminar este artículo con una pequeña selección de palabras de Juan Negrín las cuales creo dejan claro su pensamiento, demasiadas veces tergiversado:

Negrín era laico; defendía la separación Iglesia-Estado. Pero respetaba y admiraba el cristianismo de base:

“Nunca ha conmovido al mundo revolución tan profunda y de efectos tan hondos y duraderos. Su huella se encuentra en cuantas convulsiones registran las generaciones posteriores en su afán por el logro de un mejoramiento y una superación. Quebró el cristianismo el culto pagano, el particularismo egoísta, fustigó la soberbia, se enfrentó con el abuso del poderoso, reprimió la furia desatada de instintos primitivos, dignificó el trabajo, liberó al individuo y defendió su igualdad” (Alocución por Radio Barcelona, 24 de diciembre de 1938)

Negrín era socialista de verdad y marxista:

«Mi fe en el socialismo, amigos míos, es cada vez más profunda y arraigada. Yo creo que el mundo marchará a un caos si su economía y los problemas sociales y económicos de cada país no se nacionalizan y no se organizan bajo principios netamente socialistas” (Discurso en el Frontón de México. Ciudad de México, 3 de Septiembre de 1945)

En Negrín, como en Azaña, José Díaz, Federica Montseny…, su patriotismo no era chovinista:

“No quiero repetirme y volver aquí a decir lo que en tantas ocasiones he dicho y he hecho siempre, porque mi sentido internacionalista de socialista no lo he sentido incompatible con mi sentido altamente español, tan profundamente arraigado en mí» (Discurso ante las Cortes de la II República española. Sant Cugat del Vallès, 30 de septiembre 1938)

Negrín no era un centralista obtuso:

«Señores, a mí no me da miedo el separatismo; el separatismo es sólo un peligro para los Estados decadentes, y la República española no será un estado decadente. El separatismo no se combate con la violencia, sino dando las satisfacciones justificadas a los pueblos hispánicos” (Discurso en el Frontón de México)

Negrín nunca dio por perdida la batalla por la República:

“Tanto al abandonar España como al llegar, horas después, a Francia, el Gobierno afirmó su legitimidad y declaró que seguiría luchando indefinidamente hasta lograr el restablecimiento de la República, que consideraba subyugada, pero no abolida. ¡Nunca capitulamos! ¡Nunca nos rendimos! ¡Nunca aceptamos haber sido vencidos! No admitimos que una derrota transitoria fuera el final de la guerra, ni que la voluntad del pueblo español pudiera quedar anulada por la confabulación y la violencia» (Discurso en el Madison Square Gardens. Nueva York, 2 de enero de 1945. Lo iba a pronunciar el propio Negrín, pero al no serle concedido el visado por parte de las autoridades norteamericanas, tuvo que ser leído por otra persona)

Negrín no admitía volver a la Monarquía ni como transición post-franquista. Lo dijo muy claro:

“No podemos por ningún concepto admitir, ni siquiera como transición, la monarquía en España. Pero es que, además, en el sentimiento de todos los españoles, late la idea de que la decadencia, yo preferiría decir decaimiento, de nuestro país, está íntimamente ligado a la monarquía. Ningún español, patriota, conocedor de nuestra historia, puede ser monárquico sin ninguna aberración mental fundamental. Habsburgos y Borbones fueron los que condujeron España a la ruina. Una restauración monárquica sería de efectos semejantes y deplorables, como los de la restauración anterior, que hizo pasar a España por uno de los períodos de mayor envilecimiento. La monarquía creó problemas que nunca existieron, problemas que han pesado como grave lastre sobre la República y sus Gobiernos. No, la monarquía, nunca jamás» (Discurso en el Frontón de México)

Por todo esto y más, invitamos fraternalmente al acto del próximo 30 de diciembre de 2022. Dentro de nuestros medios (nunca hemos tenido ni tendremos fondos económicos ningunos. Morales, todos) y según las circustancias más fáciles o más difíciles en cada momento en el Ateneo de Madrid, proseguiremos siempre nuestra actividad. Republicana. Frente al fascismo. Anticapitalista y antiimperialista. Y como Negrín, tampoco nosotros/as nos rendiremos nunca.

Miguel Pastrana es Presidente de la Agrupación Ateneísta “Juan Negrín”

