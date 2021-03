La directora de la Agencia Europea del Medicamento, Emer Cooke, ha explicado, sobre la fiabilidad de la vacuna de AstraZeneca que han llegado a una conclusión «clara y científica: esta es una vacuna sana y efectiva» y ha añadido que «hemos concluido también que la vacuna no está asociada con los trombos detectados».

En este sentido, Cooke ha avanzado que están desarrollando más investigaciones «sobre estos casos raros de trombosis» y ha asegurado que «la vacuna de AstraZeneca es una opción sana y efectiva para proteger a los ciudadanos del coronavirus».

La directora de la Agencia Europea del Medicamento ha explicado que una situación como la que hemos vivido, con los casos de trombos detectados tras las vacunas, no es inesperada cuando se inocula a millones de personas en todo el mundo «es esperable que sucedan este tipo de efectos secundarios raros» y ha añadido que «nuestra labor es detectar estos casos y estudiar si están vinculados con las vacunas. La conclusión a la que hemos llegado hoy nos permite seguir luchando contra el virus».

Por su parte, la presidenta del comité de farmacovigilancia de la EMA, Sabine Straus, ha reiterado que «la vacuna es sana y efectiva» y que los beneficios siguen siendo más altos que los riesgos.

«La tasa de trombos entre las personas vacunadas es más baja que la detectada en la población general», ha explicado Straus, que aclara que los síntomas de los trombos comienzan entre siete y 14 días después de recibir la vacuna y ha destacado que «estos efectos son muy infrecuentes».

Además, Straus ha recomendado que las personas que sean vacunadas con AstraZeneca estén pendientes de los síntomas para poder detectar a tiempo posibles efectos secundarios, pero insiste en que los casos de trombos son muy infrecuentes.

No obstante Straus reconoce que los datos que tienen hasta la fecha no les permiten saber con certeza si los casos de trombos están causados directamente por la vacuna o no y ha explicado que «hemos estado debatiendo qué causas puede haber tras esos casos. De momento, seguiremos investigando con el comité de expertos».