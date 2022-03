La afición del Atleti pide boicotear a Nike

- Publicidad-

Suele ser habitual por estas fechas que Footy Headlines filtre las camisetas de los equipos de fútbol para el año que viene. También comienza a ser habitual que las hinchadas de diversos equipos a lo largo y ancho del mundo vociferen y se sientan molestos con las verdaderas patochadas que los especialistas de marketing vomitan. Cosas horrendas se han visto en segundas y terceras equipaciones, algunas menos en las equipaciones locales y clásicas. Pero la afición del Atlético de Madrid ha dicho hasta aquí hemos llegado y han lanzado una campaña de boicot a los productos de Nike (proveedor oficial de la SAD).

Basta de esperpentos, basta de ataques a nuestra esencia, manifestada en nuestros símbolos.

Basta ya. Boicot absoluto de la Masa Atlética a la empresa @Nike

Si la camiseta de este año, donde han desaparecido las rayas rojiblancas en favor de franjas a brochazos (nótese la diferencia entre raya y franja, que en marketing no deben tener idea de ello), ha sido calificada como horrible, la del año que viene es ya un insulto a la historia del club. Como pueden ver en la imagen que acompaña este artículo, vuelven las rayas pero en zig-zag. Dicen desde Nike, bueno eso escriben los amanuenses de Miguel Ángel Gil, que es un recuerdo al río Manzanares y su paso al lado del extinto Vicente Calderón. En realidad es una estupidez más de la compañía estadounidense que intenta justificar a posteriori. Porque el río siempre ha sido un incordio para la afición. Estaba ahí y ya. Lo que duele es haber perdido el Calderón, no el río.

Hace falta ser bastardo para ligar el adefesio de camiseta al Manzanares.



La filtración ya había provocado quejas de algunos periodistas valientes, pero en cuanto se ha confirmado que esa será realmente la camiseta que lucirán los jugadores, la afición se ha lanzado a las redes sociales con el lema #NikeNoMore. En inglés para que lo entiendan en la sede estadounidense, pues se duda que en España entiendan algo como se ha demostrado. Porque este año, con la tercera equipación, más parecida a un pijama y de un azul horroroso, han dado muestras de no enterarse de las quejas. En la SAD tampoco se han enterado, porque al final les da lo mismo si cobran los millones pactados, ni cuando la afición agotó la camiseta del 75 aniversario con el escudo y no el logo.

La camiseta del #Atleti que se ha filtrado para la temporada que viene no solo es horripilante. También es una afrenta para los jugadores y la afición. Del Club y sus señas de identidad ya no hablo, porque la SAD ya se ha encargado de cercenar unos y otras

Boicot a todos los productos de Nike para que sientan que ya basta de reírse del Atlético de Madrid. En vista que Gil y Enrique Cerezo no defienden al equipo, salvo que vean perder sus canonjías, la afición, una vez más, se lanza contra el atentado artístico de la marca que equipa a la SAD. No sólo hay que dejar de comprar productos en tiendas de la SAD sino todos los productos de Nike. Desde gayumbos para correr hasta zapatillas para tumbarse en el sofá con una cerveza; desde bañadores hasta calcetines o mallas para spinning.

No sólo es un horror de diseño sino que no se ha pensado en lo que mal que quedarían puestas en personas normales. ¿Imaginan a un señor o señora con barriga cervecera intentar que esa camiseta no le haga parecer diez kilos más gordo? ¿Imaginan cómo se pueden ver las mujeres, especialmente las que tienen bastante pecho? Se van a creer que tienen las tetas para los lados o algo peor. Por eso es más que posible que ni hayan pensado. Les ha hecho gracia las rayas a lo cebra y pa’lante. Por ello #NikeNoMore ha sido elegido como lema en redes sociales… además de no comprar los productos y ver si la SAD se da cuenta. ¡Ah no! Que cuelan una tercera equipación muy sabana africana con el escudo para engañar a los inconscientes.