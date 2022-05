Kukum, el poder de la novela

- Publicidad-

“Un mar en medio de los árboles. Agua hasta donde alcanza la vista, gris o azul, según el humor del cielo, atravesada por corrientes heladas. Este lago es hermoso y aterrador al mismo tiempo. Desmesurado. Y la vida en él es tan frágil como ardiente.” Así comienza Kukum, la novela del periodista y escritor canadiense Michel Jean, que Tiempo de Papel Ediciones publica en España bajo la traducción de Luisa Lucuix Venegas. Si bien aún el año es joven, me atrevería a decir que estamos ante una de las novelas más importantes de 2022.

Antes de continuar quiero destacar que no debemos perder de vista a esta editorial valenciana, ya que en lo que va de año ha dejado a los lectores varias obras de una trascendencia enorme. Para ejemplo Donde los perros ladran con la cola, de la francesa Estelle-Sarah Bulle, o La contemplación, del venezolano Edgar Borges (reedición de una novela publicada originalmente en 2010).

Kukum tiene un tono intimista con una capacidad admirable de relacionar al ser humano con la naturaleza. La fuerza de la narración permite que el lector se haga parte de las vivencias que cuenta el escritor. No en vano se hace difícil soltar el libro una vez que se inicia. Las variables de la naturaleza tienen mucho que ver con la personalidad de cada ser que cobra vida en la historia. Aquí nada es ajeno, vivencia y entorno van de la mano como si fueran parte de las mismas emociones. Las situaciones de la trama parecen decirnos que el mundo exterior tiene mucho que ver con nuestras sacudidas internas. El tiempo podría ser un personaje más de esta obra.

La novela, que ha vendido más de 150.000 ejemplares en Canadá, cuenta la historia de Almanda, bisabuela del autor, que, enamorada de un joven innu de Quebec, adoptará con entusiasmo su forma de vida nómada

Formalmente, podríamos decir que Kukum cuenta la historia de Almanda, bisabuela del autor, que enamorada de un joven innu de Quebec, adoptará con entusiasmo su forma de vida nómada: la existencia libre en el bosque de acuerdo a los ciclos de la naturaleza. Se convertirá en una auténtica innu aunque siempre conservará el hábito de la lectura, rompiendo así las barreras impuestas a las mujeres indígenas. En la madurez, tendrá que enfrentarse a la pérdida de sus tierras, el encierro en las reservas y la violencia de los internados, todo ello en nombre del progreso.

La historia de Almanda se desarrolla a lo largo de un siglo, y hace parte al lector del apego a los valores ancestrales y a la necesidad de libertad que aún hoy sienten los pueblos nómadas. He aquí otra de las virtudes de esta novela: conmocionar, generar en el lector una mirada más comprometida con temas muchas veces olvidados o incluso ignorados por la actualidad mediática.

Quede Kukum como una recomendación para aquellos lectores ávidos de libros con el poder suficiente para quedar granados en nuestra memoria, pero también en nuestras emociones.

Michel Jean es un periodista de televisión canadiense y también escritor. Además de su carrera periodística, Jean ha publicado varias novelas, entre ellas Special Envoy (2008), A Dead World Like the Moon (2009), A Life to Love (2010), Elle et nous (2012), Le vent en parle encore (2013), La belle mélancolie (2015), Tsunamis (2017) y Kukum (2019).

Kukum, una novela basada en la vida de su propia bisabuela innu, Almanda Siméon, ganó el Prix France-Québec en 2020, y fue seleccionado para la edición 2021 de Le Combat des livres, donde fue defendida por un activista indígena.