Para iniciar esta tercera parte en la que se reflejarán los “chefs” del PP, y si queda espacio, algunos más de otras formaciones, voy a llevar a cabo unos “copia y pega” de algunos párrafos de un escrito del mes de enero referente a la electricidad, sencillamente, como recordatorio de los principales causantes de la ignominia que supone la energía eléctrica en España.

“Las temperaturas más bajas de las que se tienen registro en España y la peor tormenta de nieve y frío a la que se ha enfrentado el centro de la península en cinco décadas, acompañadas de los precios de la luz más altos en años, han resucitado el debate sobre la reforma del mercado eléctrico vigente desde la privatización definitiva del sector en 1997”.

Sobre la pobreza energética. “No es el frio, es el mercado: piden la reforma de un sistema a medida de Endesa, Naturgy e Iberdrola”.

“Unidas Podemos se ha querido desmarcar de las declaraciones de las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que pedía no caer en el “alarmismo” por “unos cuantos euros”, y de la vicepresidente económica, Nadia Calviño, que achacaba el aumento interanual del precio de la luz en más de un 30% los primeros diez días de enero a la transición hacia un modelo energético menos dependiente de los combustibles fósiles”.

“Para el partido liderado por Pablo Iglesias, los recientes incrementos en la factura eléctrica evidencian “el defectuoso funcionamiento del sistema de ‘subastas marginalistas’ creado por el Gobierno de Aznar, en donde los precios finales de la electricidad poco tienen que ver en ocasiones con los costes de su generación”. Fuentes de esta formación señalan que no se puede “seguir manteniendo este sistema por más tiempo, es necesario reformarlo, tal y como contempla el acuerdo de coalición”.

“Los elevados precios de la electricidad en nuestro país suponen cuantiosos beneficios para el reducido grupo de sociedades que forman el oligopolio eléctrico, pero empujan a la pobreza energética a millones de hogares», dicen desde Unidas Podemos. “En concreto, Unidas Podemos exige terminar con la “sobrerretribución que hoy reciben en el mercado mayorista las centrales nucleares e hidroeléctricas”. Según explican, “compañías empresas que explotan estas centrales reciben importantes “beneficios caídos del cielo”, derivados del reconocimiento en los momentos de la privatización de unos Costes de Transición a la Competencia que les permitieron recuperar sus inversiones iníciales”. “Veinticuatro años después de la privatización implementada por el Gobierno del PP e iniciada años atrás por el de Felipe González, es necesario destinar esos “beneficios caídos del cielo” a reducir directamente el coste del suministro eléctrico”, indican fuentes de este partido.

“Los elevados precios de la electricidad en nuestro país suponen cuantiosos beneficios para el reducido grupo de sociedades que forman el oligopolio eléctrico, pero empujan a la pobreza energética a millones de hogares, y conllevan problemas de competitividad para millones de empresas españolas, por los sobrecostes que estas se ven obligadas a asumir”, concluyen.

“Frente a las críticas y las denuncias de los efectos de esta subida en los millones de españoles que ya sufren de pobreza energética, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido que no se haga “alarmismo” ya que el aumento en el recibo “solo son unos pocos euros”. La organización de consumidores FACUA lamenta la “actitud conformista” ante la evolución de los precios mostrada en diversas entrevistas por la ministra Ribera, y le reclama “medidas urgentes para frenar la especulación y abaratar el recibo de la luz, en cumplimiento de los compromisos adoptados en el acuerdo de Gobierno de coalición”.

“Para Jorge Fabra Utray, del blog Economistas Frente a la Crisis, el frío y el aumento de la demanda no explican por sí solos el aumento de los precios experimentados en los primeros diez días de enero. El precio de la luz no se ha disparado por la ola de frío. Se ha disparado por la regulación del mercado de la electricidad establecida mediante la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, dice este economista en referencia a la norma aprobada por José María Aznar (¡menudo Chef!, al que ya nos hemos referido) por la que se terminó de privatizar el mercado y se inauguró el actual sistema de fijación de precios dominado actualmente por el oligopolio formado por Naturgy, Endesa e Iberdrola, que controlan el 90% del negocio”. ¡Cuánto le tenemos que agradecer los españoles a ese D. José María Alfredo Ansar (perdón Aznar) López! Sobre la “luz y la guerra”, especialmente.

Para finalizar los “copia y pega”: “Desde Unidas Podemos, señalaban como responsable directo de la subida de precios a un sistema de fijación de precios hecho a medida de los intereses de un oligopolio eléctrico que durante mucho tiempo se compraba a políticos con las puertas giratorias”. Y el resultado final: el recibo de la luz más caro de toda Europa es el de los españoles.

Pero sigamos con los grandes “Chefs” y “Cooks”, ahora los del PP:

Dña. Ana Palacio (Cook), ministra de Asuntos Exteriores (2002-2004). Diputada en el Parlamento Europeo y en las Cortes por Toledo, ejerció como ministra de Exteriores durante la ocupación del islote de Perejil y la guerra de Irak, donde defendió las posiciones de Estados Unidos y del Presidente Aznar. Desde marzo de 2014 es Consejera Independiente de Enagás.

Dña. Isabel Tocino (otra Cook), ministra de Medio Ambiente (1996-2000), Diputada por Madrid, Cantabria y Toledo en diferentes legislaturas, ocuparía brevemente la vicepresidencia del PP y el Ministerio de Medio Ambiente durante toda la primera legislatura de Aznar. En 2002 se retiró de la vida política y comenzó una larga carrera empresarial que incluye un puesto como consejera de Enagás.

D. Luis de Guindos (¡menudo Chef!), ministro de Economía (2011-2018), abandonó el consejo de Endesa y el comité de nombramientos y retribuciones de la eléctrica en 2011 para hacerse cargo del Ministerio de Economía hasta 2018. Entre sus atribuciones, también estuvo la cartera de Industria en 2016. Ese año, decidió abstenerse en la tramitación de la orden de retribución de la distribución de electricidad por un conflicto de intereses.

D. Pío Cabanillas Alonso (Chef), ministro portavoz del Gobierno de Aznar (2000-2002), hijo de Pío Cabanillas Galla, ministro de Información y Turismo del franquismo, este político del PP se convirtió entre 2007 y 2009 en director general de Comunicación de Endesa.

D. Rodolfo Martín Villa (Chef con algunos “problemillas” con la Justicia), ministro del Interior (1976-1979), vicepresidente del Gobierno entre 1981 y 1982 y ministro del Interior en los años más duros de la Transición, navegó desde el Franquismo hasta los consejos de administración de las principales empresas españolas. En 1997 fue elegido presidente de Endesa y fue sustituido por Manuel Pizarro en 2002.

D. Ángel Acebes (Chef de gran calado), ministro del Interior, de Justicia y de Administración Pública (1999-2004), secretario general del PP (2004-2008) y responsable de los Ministerios de Interior, de Justicia y de Administraciones Públicas durante los años de José María Aznar. En 2014, Iberdrola lo contrató con un sueldo de 400.000 euros al año. En 2019, los casos Barcenas y Bankia hicieron que la compañía lo apartara de su puesto al estar “investigado”. En octubre de 2020, recuperó su cargo como consejero de la eléctrica.

Una Cook, Dña. Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Medio Ambiente (2016-2018). El 22 de septiembre de 2020, Iberdrola incorporó a la ex ministra del Gobierno de Mariano Rajoy como consejera independiente de Neoenergía, la filial de la compañía en Brasil.

D. Josep Piqué, ministro de Industria y Energía, de Exteriores y de Ciencia y Tecnología (1996-2003). En 2016 Abengoa volvió a tirar de ex políticos. En este caso, Josep Piqué como consejero independiente. En el consejo de administración coincidió con Pilar Cavero, cuñada del ex presidente madrileño Ignacio González.

En fin, como la lista del PP es sumamente larga, en adelante, sólo les voy a dar nombre, cargo y ubicación para no agobiar demasiado.

D. José Folgado, secretario de Estado de la Energía (2002-2004), Red Eléctrica de España; D. José Manuel Serra Peris, secretario de Estado de Energía e Industria con Aznar, Red Eléctrica de España; D. Agustín Conde, secretario de Defensa (2016-2018), Red Eléctrica de España; D. Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía (2011-2016), Red Eléctrica de España; D. Luis Valero Artola, secretario general de Industria y Pyme, Enagás; D. Ramón de Miguel, secretario de Estado de Política Exterior y Asuntos Europeos (1996-2004), Iberdrola; D. Benigno Blanco, secretario de Estado de Agua y Costas (1996-2000) y de Infraestructuras (2000-2004), Iberdrola; D. Ricardo Martínez Rico, secretario de Estado de Presupuestos y Gastos (2003-2004), Abengoa; D. Santiago Lanzuela, presidente del Gobierno de Aragón (1995-1999), Red Eléctrica de España; D. Arsenio Fernández de la Mesa, Diputado y director de la Guardia Civil (2011-2016), Red Eléctrica de España; Dña. Beatriz Elisa de Munck Loyola, una “Cook”, portavoz del PP y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos, Red Eléctrica de España; D. Daniel Arveras, ex director de comunicación del ayuntamiento de Tres Cantos, Red Eléctrica de España; Dña. Catalina Rams (otra Cook), asesora en el Ministerio de Economía, Red Eléctrica de España; D. Ignacio Grangel Vicente, ex director de Gabinete del Ministerio de Energía de Álvaro Nadal, Red Eléctrica de España; D. Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, Red Eléctrica de España; D. Marcelino Oreja Arburúa, Eurodiputado (2002-2004), Enagás; D. Antonio Hernández Mancha, (¡un Chef extremeño!, no me lo puedo creer) presidente de Alianza Popular, Diputado y Senador, Enagás; Dña. Rosa Rodríguez Díaz (una Cook), vicepresidenta Cabildo de Gran Canaria, Enagás; D. José Luis Olivas,presidente de la Generalitat Valenciana (2002-2003), Enagás; D. José Manuel Fernández Norniella, vicepresidente de Caja Madrid, Enagás; D. Manuel Pizarro, Diputado en el Congreso (2008-2010), Endesa; D. Fernando Becker, presidente del Instituto de Crédito Oficial (1996-1999), Iberdrola; D. Santiago Martínez Garrido, director del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia, Iberdrola; D. Fernando García Sánchez, Jefe de Estado Mayor de la Defensa (2011-2017), Iberdrola; D. Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado para la Marca España (2012-2018), Acciona; Dña. Carmen Becerril (una “Cook” de prestigio, haré con ella una excepción, merece la pena), Directora General de Política Energética, Acciona, durante la segunda mitad de los 90, participó desde la Secretaría General de Energía en la redacción de la famosa Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, que rige la actual fijación de precios. Tras su paso al sector privado, fue presidenta Ejecutiva de Fortia Energía, directora general de Internacional de Acciona, presidenta de Acciona Energía y consejera de Endesa. Desde 2018 es la presidenta de OMEL, la entidad que gestiona las subastas de electricidad en la península.

Y vamos, para terminar, con unos cuantos de otros partidos: D. Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, ministro de Educación con UCD (1980-1981), Gas Natural (Naturgy); D. Antonio Barrera de Irimo, ministro de Hacienda en la Dictadura (1973-1974), Unión Fenosa (Naturgy); D. Nemesio Fernández-Cuesta, ministro de Comercio en el final de la Dictadura (1974-1975), Naturgy; D. José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos, Red Eléctrica de España; D. Joseba Andoni Aurrekoetxea, Diputado del Parlamento Vasco (PNV), Enagás; D. David Madí Cendrós, secretario de comunicación de Convergència Democràtica, Endesa; D. Miquel Roca, secretario general de CDC (1989-1996), Endesa; D. Joan Hortalá Arau, consejero de Industria y Energía catalán (ERC), Endesa; D. Joan Coscubiela, Diputado en el Congreso (ICV), Endesa; D. Juan Badosa Pagés, presidente de Enagás, Naturgy; D. Juan María Atutxa, consejero vasco de Interior con el PNV (1991-1998), Iberdrola.

Estos son los de mayor relevancia, pero seguro que hay la tira de menor importancia, aunque para enumerarlos necesitaríamos un libro tipo “el misal”. Y que nadie olvide la pléyade que hay camuflada en las empresa públicas de “menor calado” (todas deficitarias, o cuando menos, la mayoría) que tienen las CCAA y las Diputaciones para acoger el voto cautivo, pues aún quedan, al parecer, “residuos” de la Expo de Sevilla que no han desaparecido. En cualquier caso, ¿en qué país ocurre algo semejante a esta bellaquería?