Kissinger plantea una propuesta de paz en Ucrania: «Cómo evitar otra guerra mundial»

El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, ha publicado un artículo de opinión donde señala una propuesta de paz para Ucrania.

En su análisis, recuerda la oportunidad perdida en 1916, cuando el gobierno de Estados Unidos tuvo la oportunidad de poner fin a la Primera Guerra Mundial a través de la diplomacia, pero no lo hizo.

El proceso de paz que propone Kissinger «vincula a Ucrania con la OTAN, como quiera que se exprese», y considera que la neutralidad para Kiev ya no es una opción. Considera que Rusia debe retirarse a las líneas previas al 24 de febrero, y que los territorios que reclama Ucrania, como Donetsk, Lugansk y Crimea, «podrían ser objeto de negociación después del alto el fuego».

El acuerdo debería garantizar la libertad de Ucrania y definir una nueva estructura internacional, especialmente para Europa Central y Oriental, donde Rusia debería también encontrar un lugar.

Subraya que el papel de Moscú no debe degradarse.

A través de este ensayo, Kissinger incide en lo que planteó el pasado mes de mayo. Un posicionamiento que le costó duras críticas, acusándole de «pro ruso», de «enemigo de Ucrania«.

«Cómo evitar otra guerra mundial»

El artículo se titula: «Cómo evitar otra guerra mundial» y pasamos a reproducirlo, traducido, para nuestros lectores.

«La Primera Guerra Mundial fue una especie de suicidio cultural que destruyó la eminencia de Europa. Los líderes europeos caminaron sonámbulos –en palabras del historiador Christopher Clark– hacia un conflicto en el que ninguno de ellos habría entrado si hubieran previsto el final de la guerra mundial en 1918. En las décadas anteriores, habían expresado sus rivalidades creando dos conjuntos de alianzas cuyas las estrategias se habían vinculado por sus respectivos calendarios de movilización. Como resultado, en 1914, se permitió que el asesinato del príncipe heredero de Austria en Sarajevo, Bosnia, a manos de un nacionalista serbio, se convirtiera en una guerra general que comenzó cuando Alemania ejecutó su plan general para derrotar a Francia atacando a la neutral Bélgica en el otro lado. fin de Europa.

Las naciones de Europa, insuficientemente familiarizadas con la forma en que la tecnología había mejorado sus respectivas fuerzas militares, procedieron a infligirse una devastación sin precedentes entre sí. En agosto de 1916, después de dos años de guerra y millones de bajas, los principales combatientes de Occidente (Gran Bretaña, Francia y Alemania) comenzaron a explorar perspectivas para poner fin a la carnicería. En el Este, los rivales Austria y Rusia habían extendido antenas similares. Debido a que ningún compromiso concebible podía justificar los sacrificios ya realizados y porque nadie quería transmitir una impresión de debilidad, los distintos líderes dudaron en iniciar un proceso de paz formal. Por lo tanto, buscaron la mediación estadounidense. Las exploraciones realizadas por el coronel Edward House, emisario personal del presidente Woodrow Wilson, revelaron que una paz basada en el statu quo ante modificado estaba al alcance de la mano. Sin embargo, Wilson, aunque dispuesto y eventualmente ansioso por emprender la mediación, retrasado hasta después de las elecciones presidenciales en noviembre. Para entonces, la ofensiva británica de Somme y la ofensiva alemana de Verdun habían sumado otros dos millones de bajas.

En palabras del libro sobre el tema de Philip Zelikow, la diplomacia se convirtió en el camino menos transitado. La Gran Guerra se prolongó durante dos años más y cobró millones de víctimas más, dañando irremediablemente el equilibrio establecido en Europa. Alemania y Rusia fueron desgarradas por la revolución; el estado austrohúngaro desapareció del mapa. Francia se había desangrado. Gran Bretaña había sacrificado una parte significativa de su joven generación y de sus capacidades económicas a los requisitos de la victoria. El punitivo Tratado de Versalles que puso fin a la guerra resultó mucho más frágil que la estructura que reemplazó.

¿Se encuentra el mundo de hoy en un punto de inflexión comparable en Ucrania, ya que el invierno impone una pausa en las operaciones militares a gran escala allí? He expresado repetidamente mi apoyo al esfuerzo militar aliado para frustrar la agresión de Rusia en Ucrania. Pero se acerca el momento de construir sobre los cambios estratégicos que ya se han logrado e integrarlos en una nueva estructura para lograr la paz a través de la negociación.

Ucrania se ha convertido en un estado importante en Europa Central por primera vez en la historia moderna. Con la ayuda de sus aliados e inspirada por su presidente, Volodymyr Zelensky, Ucrania ha bloqueado a las fuerzas convencionales rusas que han estado dominando Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y el sistema internacional, incluida China, se opone a la amenaza de Rusia o al uso de sus armas nucleares.

Este proceso ha discutido los problemas originales relacionados con la membresía de Ucrania en la OTAN. Ucrania ha adquirido uno de los ejércitos terrestres más grandes y efectivos de Europa, equipado por Estados Unidos y sus aliados. Un proceso de paz debería vincular a Ucrania con la OTAN, como quiera que se exprese. La alternativa de la neutralidad ya no tiene sentido, especialmente después de que Finlandia y Suecia se unieran a la OTAN. Por eso, en mayo pasado, recomendé establecer una línea de alto el fuego a lo largo de las fronteras existentes donde comenzó la guerra el 24 de febrero. Rusia arrojaría allí sus conquistas, pero no el territorio que ocupaba hace casi una década, incluida Crimea. Ese territorio podría ser objeto de una negociación tras un alto el fuego.

Si la línea divisoria de antes de la guerra entre Ucrania y Rusia no puede lograrse mediante el combate o la negociación, podría explorarse el recurso al principio de autodeterminación. Los referéndums supervisados ​​internacionalmente sobre la autodeterminación podrían aplicarse a territorios particularmente divisivos que han cambiado de manos repetidamente a lo largo de los siglos.

El objetivo de un proceso de paz sería doble: confirmar la libertad de Ucrania y definir una nueva estructura internacional, especialmente para Europa Central y Oriental. Eventualmente, Rusia debería encontrar un lugar en tal orden.

El resultado preferido por algunos es una Rusia impotente por la guerra. No estoy de acuerdo. A pesar de toda su propensión a la violencia, Rusia ha hecho contribuciones decisivas al equilibrio global y al equilibrio de poder durante más de medio milenio. Su papel histórico no debe ser degradado. Los reveses militares de Rusia no han eliminado su alcance nuclear mundial, lo que le permite amenazar con una escalada en Ucrania. Incluso si esta capacidad disminuye, la disolución de Rusia o la destrucción de su capacidad para la política estratégica podría convertir su territorio que abarca 11 zonas horarias en un vacío disputado. Sus sociedades competidoras podrían decidir resolver sus disputas por medio de la violencia. Otros países podrían buscar expandir sus reclamos por la fuerza.

Mientras los líderes mundiales se esfuerzan por poner fin a la guerra en la que dos potencias nucleares se enfrentan a un país con armamento convencional, también deben reflexionar sobre el impacto de este conflicto y sobre la estrategia a largo plazo de la incipiente inteligencia artificial y de alta tecnología. Ya existen armas autónomas, capaces de definir, evaluar y apuntar a sus propias amenazas percibidas y, por lo tanto, en condiciones de comenzar su propia guerra.

Una vez que se cruce la línea en este ámbito y la alta tecnología se convierta en armamento estándar, y las computadoras se conviertan en los principales ejecutores de la estrategia, el mundo se encontrará en una condición para la cual aún no tiene un concepto establecido. ¿Cómo pueden los líderes ejercer el control cuando las computadoras prescriben instrucciones estratégicas en una escala y de una manera que inherentemente limita y amenaza el aporte humano? ¿Cómo se puede preservar la civilización en medio de tal vorágine de información, percepciones y capacidades destructivas contradictorias?