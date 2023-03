KAT, música en directo en La Bombilla

Sucede de un modo absolutamente casual, podía decir que incluso mágico.

A mí es una palabra que siempre me gusta: mágico. La magia está por todas partes. También en la música de TAK, pero a eso llegaremos un poco más adelante.

Es domingo, creo, nunca estoy seguro del día de la semana y soy muy despistado, pero creo que es domingo. Es domingo y estoy paseando con mi chica, Con la rubia de las piernas largas, por el Parque del Oeste y entre la maleza vemos unas líneas que parecen un puente.

-¿HAY UN PUENTE AHÍ?

-PARECE QUE SÍ.

-VAMOS A VERLO.

Y vamos. Y lo atravesamos. El puente sobrevuela las vías del tren. Al otro lado hay otro parque, el famoso Parque de LA BOMBILLA donde si mal no recuerdo se hacía cine de verano. A lo lejos suena música y da la sensación de que es en directo. ¿Podría ser que hubiese un concierto?

Nos vamos acercando. Y en efecto hay un grupo tocando. Hay un grupo pero no hay público. Es alucinante. La música me parece maravillosa. Mágica.

Ya he dicho que me gusta la palabra. Mágica. Así que como ratones atraídos por una melodía del Flautista de Hamelín nos vamos acercando, sobre todo yo, que a la velocidad de un pistolero del oeste he sacado la cámara y en cuanto estoy a 8 o 10 metros de los músicos comienzo a grabar. No les digo nada. No les pregunto nada ni les pido ningún tipo de permiso. Solo grabo y me mezclo entre ellos.

Doy vueltas buscando ángulos y planos, cambiando de una lente a otra pero sin dejar de filmar ni un solo momento. El resultado es el vídeo cuyo enlace dejo pegado a continuación.

En el vídeo pueden verse como los músicos me miran atónitos e incrédulos.

Fue algo maravilloso. Mágico. Lo pasé como un niño. Porque solo los niños pueden creer en la magia.

Me gustó mucho la música de TAC espero hacer algún día más cosas con ellos. Me quedé con el teléfono de John. Son un descubrimiento.

EXCELSIOR

(Mecanografía: MDFM)