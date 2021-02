Junqueras: «El efecto Illa es un producto de marketing de Moncloa»

El líder de ERC reconoce que volverán a convocar un referéndum, " pero mucho mejor porque a diferencia de otros, no queremos hacer una independencia de ocho segundos, queremos hacerla para siempre y de forma definitiva"

Oriol Junqueras no da un paso atrás tras 37 meses en prisión y sabiendo que volverá en breve a la cárcel. En esta entrevista a Diario16, el líder indiscutible de ERC, aunque no haya podido ser el candidato a la Generalitat por decisión del Tribunal Supremo, reconoce que desde su partido y pese a lo vivido, volverán a empezar con el referéndum y la declaración de independencia si consiguen el domingo un apoyo mayoritario del independentismo del que, por otra parte, está seguro de lograr. Aunque, eso sí, confirma con rotundidad que lo harán para «que sea vinculante y con las garantías democráticas exigidas«. Además, resta importancia al «efecto Illa», que, a su juicio, «es un producto de marketing de Moncloa.

¿Cree que el “Efecto Illa” es un producto de marketing del PSC o, contra todo pronóstico hace escasas semanas, peligra la mayoría independentista?

Es sin duda un producto de marketing de la Moncloa para tapar la realidad, que es que Illa es el único ministro de sanidad del mundo que ha abandonado sus funciones como ministro para hacer de candidato. Y no, en absoluto peligra la mayoría independentista, al contrario y además, ahora será liderada desde una mayoría independentista y de izquierdas porque ganará ERC.

En los debates son rotundos en el ‘NO’ a pactar con el PSC. ¿Y si no dan los números? ¿No hay plan B?

Estamos convencidos que ganaremos, sin duda. Y no hay ningún plan B, con el PSC ni por activa ni por pasiva, no pactaremos con ellos ni aceptaremos sus votos en cambio ellos si que aceptarán los votos de VOX.

¿Cómo se encuentra, ahora que al fin ha podido participar en la campaña? Volvería, sabiendo lo que saben, a declarar la independencia?

Yo estoy encantado de poder hacer campaña y de recorrer el territorio. Estos días he estado en Lleida, en Tarragona, en Manresa, en Badalona, en Cornellà, en Sabadell etc.Pero sabemos que en breve nos devolverán a la prisión, pero eso no nos hace estar menos convencidos que lo volveremos a hacer, pero mucho mejor porque a diferencia de otros, no queremos hacer una independencia de ocho segundos, queremos hacerla para siempre y de forma definitiva.

Ya ha dejado claro su intención de un referéndum. ¿Volveríamos a empezar? ¿Cree que los catalanes quieren revivir aquella situación que partió en dos a la sociedad?

Nosotros fuimos claros, el programa electoral decía que haríamos un referéndum y lo hicimos, cumplimos el mandato electoral y eso no lo pueden decir todos los partidos y ahora lo volveremos a hacer pero esta vez, que sea vinculante y con las garantías democráticas exigidas y con todas las garantías. Pero para poder hacer eso, necesitamos una mayoría inapelable en las urnas.

Las políticas anticatalanistas del PP en la era Rajoy les hizo ganar más ciudadanos para la causa independentista. Al Gobierno de coalición de Pedro Sanchez le acusan por la derecha de venderse a ustedes. ¿Cuál es la verdadera situación?

El PP demostró hasta dónde eran capaces de llegar las cloacas del estado, y la prueba de ello es la represión que sufrimos como país, pero el gobierno de Sánchez no ha hecho nada para solucionar esta situación. Ningún cambio al margen de las buenas palabras. Pero es evidente que a la mínima, derivan hacia la derecha, lo vimos en los presupuestos cuando querían pactarlos con Ciudadanos o recientemente cuando Illa se presta a aceptar los votos de VOX, de la ultra derecha, para ser investido.