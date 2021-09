«Juezas y jueces para la Democracia» desarma las mentiras de Pablo Casado en el Congreso

- Publicidad-

El primer día de la sesión de control al Gobierno tras las vacaciones y Pablo Casado vuelve al hemiciclo con sus mentiras o medias verdades de siempre. Pero han dado en hueso duro al tratar de utilizar a las asociaciones de magistrados para su causa sobre el bloqueo a la renovación del Poder Judicial.

Así, la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia ha aclarado en un tuit una nueva falsedad del líder de la oposición en el Parlamento con respecto al bloqueo al que tiene sometido al Poder Judicial.

En el fervor de la batalla, porque para Casado esto es una guerra y los daños colaterales son admisibles al precio que sea para el país y sus ciudadanos, el presidente del PP ha asegurado al presidente Pedro Sánchez en el Congreso que «las cuatro asociaciones de la judicatura van a Europa para denunciar el sistema de elección de los jueces». Se trata de un nuevo bulo.

Reacción de Juezas y jueces para la Democracia

La reacción de la Asociación de Juezas y jueces para la Democracia no se ha hecho esperar. Así, ha respondido en un hilo de tuit que «no confunda señor Pablo Casado, no manipule y no instrumentalice a la carrera judicial».

Además, deja claro que a lo que van a Europa es «a denunciar que usted y el Partido Popular están bloqueando la renovación. Que no están aplicando la Constitución y la legalidad vigente».

A juicio de esta asociación, «el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial debe estudiarse y mejorarse. Sin embargo, aclara al líder de la oposición que «no como usted y el PP quieren, como una imposición al resto de grupos parlamentarios y sin exponer qué tipo de modelo».