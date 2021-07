Juezas y jueces para la Democracia denuncia ante Bruselas el «boicot» del PP a la renovación del Poder Judicial

- Publicidad-

La Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) denuncia al PP ante Bruselas por el «boicot» a la renovación del Poder Judicial. A su juicio, «las leyes y la Constitución deben cumplirse, cuando gustan y cuando no gustan».

Según ha confirmado la organización en sus redes sociales, «los fraudes no pueden amparar las estrategias partidistas de apropiación de un órgano constitucional«:

Otro lunes sin renovarse el CGPJ. El PP sigue poniendo excusas para incumplir la Constitución. Hemos denunciado al PP ante el Comisario de Justicia de la UE por secuestro institucional. Ayuda al Poder Judicial, pasa la voz ! pic.twitter.com/FILe2rONHk — Juezas y Jueces para la Democracia (@JpDemocracia) July 26, 2021

Secuestro institucional

En la carta enviada ayer desde JJpD al Comisario de Justicia de la Unión Europea sobre la renovación del CGPJ en España, esta entidad explica que :

«Queremos transmitir la preocupación por el deterioro institucional que supone esta situación. Tras más de dos años y siete meses en funciones, el CGPJ está paralizado, con graves anomalías de funcionamiento, no hay proyecto de futuro, no se planifica para atender las necesidades de la ciudadanía y atender los requerimientos de la judicatura, y no se garantiza la independencia del Poder Judicial, misión fundamental del CGPJ. Sería impensable que cada cuatro años no hubiera elecciones, por lo que nos parece igualmente antidemocrático que la actual composición del CGPJ se mantenga sin los cambios que ordena la Constitución».

Además, en la misiva, recuerdan que:

«Nos hemos dirigido ya a las presidencias del Congreso de los Diputados y Senado, reclamando que inicien el proceso de renovación. También al Presidente del CGPJ, al que hemos pedido que, junto a los demás vocales, dimita. Finalmente hemos solicitado entrevistas con los líderes de todos los grupos parlamentarios que, con excepción de D. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, comparten la preocupación por esta situación».

De «secuestro institucional» tacha esta asociación el bloqueo del PP a la renovación de los órganos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La pasada semana, ya JJpD solicitaba al propio Carlos Lesmes que presentara su dimisión como Presidente del Tribunal Supremo para no colaborar en este boicot institucional al que el PP tiene sometido al Poder Judicial.

Además, ha solicitado una reunión con el propio líder del PP, Pablo Casado, que, por el momento, no ha recibido notificación de fecha posible.

Así las cosas, la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia ya anunció que tenían previsto dirigirse a los órganos internacionales europeos para denunciar la situación y solicitar que exijan a España el cumplimiento de la legalidad vigente. «Concretamente nos dirigiremos al Comisario Europeo de Justicia y al Partido Popular europeo», afirmaba la entidad en un comunicado al que ha tenido acceso Diario16.

Además, hace un llamamiento a todas las instituciones y organizaciones implicadas «para encontrar una solución que acabe con tan anómala situación de parálisis institucional».