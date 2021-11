Juanma Moreno dispuesto a convocar elecciones ante el bloqueo de Vox

Juanma Moreno convocará elecciones anticipadas en Andalucía “si se mantiene en el tiempo la alianza del PSOE, Podemos y Vox” para bloquear sus Presupuestos. En una entrevista en La Razón, el presidente de la Junta de Andalucía ve “responsable” a Vox de que se pierdan “casi 4.000 millones de incremento en las cuentas públicas”, acusándoles de “dañar la reactivación y la creación de empleo y riqueza”.

Para Moreno, la formación, con “ansiedad electoral”, pretende “beneficiarse de los daños de la pandemia”. “Un buen resultado en Andalucía te abre muchas puertas a nivel nacional”, explica. Sin embargo, el presidente de la Junta se muestra dispuesto a agotar el año que le resta de legislatura.

“Si se mantiene en el tiempo la alianza del PSOE, Podemos y Vox para bloquear nuestra acción de gobierno, evidentemente no podemos gobernar. (…) Por tanto, si lo paralizan todo en el Parlamento no me quedará más remedio que convocar elecciones, porque no voy a permitir ni un minuto de parálisis en Andalucía”, avanza Moreno.

También habla abiertamente de la guerra interna en el PP, pidiendo “un diálogo honesto y franco” y “sentido común por parte de todos”. “Mi madre siempre dice que todo se arregla menos la muerte, por lo que esto también se puede, y se debe, arreglar perfectamente”, agrega.