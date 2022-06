Juanma Moreno Bonilla: “Ha habido mucho trasvase de votos del PSOE al PP”

- Publicidad-

El vencedor de las elecciones autonómicas en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha sido entrevistado por varias cadenas de radio nacionales, entre ellas la Cadena SER y Onda Cero.

Juanma Moreno: “Esto es un vuelco, ha habido mucho trasvase de votos de Cs y PSOE”, ha señalado en todas ellas. Además, las declaraciones del presidente electo de Andalucía supone una antítesis de la forma de actuar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y un mensaje para su equipo de comunicación. “Desde el centro hemos conseguido parar a Vox”, ha asegurado Moreno tras su abrumadora victoria en Andalucía este domingo.

Juanma Moreno Bonilla: “Estaba convencido de que no yo iba a necesitar a Vox”

Un mensaje que ha querido trasmitir es que estaba convencido de “que no iba a necesitar a Vox”, ha manifestado sobre la mayoría absoluta en el Parlamento Andaluz que ha obtenido su candidatura.

- Publicidad-

“Iba a aguantar hasta las últimas consecuencias”, ha advertido, pero lo ha dicho cuando ya sabe los resultados. Con todo, ha manifestado que “no le veía sentido a lo que decía Vox” de que estaban determinados a forzar su entrada en el Ejecutivo andaluz si el PP necesitaba un solo voto de la formación liderada por Santiago Abascal.

“Ese Gobierno en solitario, la presión que hubiera tenido la izquierda hubiera sido terrible”, ha recordado. Para Moreno Bonilla, “lo que me interesaba era acercarme a la mayoría porque eso me daba más libertad. En la última semana he pedido una mayoría suficiente y los andaluces la han conseguido. Hay que aplicarla con una enorme dosis de humildad, de proximidad y pegado a la tierra”, ha explicado.

Ha sido un revés para Vox

“Yo he pedido la mayoría suficiente a los andaluces y lo han entendido”, y dice que “ahora hay que trabajar desde la humildad”.

“Ha sido un revés para Vox”, ha analizado tras afirmar que el partido que lidera Abascal ha hecho “una apuesta fuerte y candidata potente, pero que finalmente ha ganado el voto útil” y ha reivindicado su trabajo. “Yo me he entendido con la izquierda y la derecha”.

Juanma Moreno Bonilla: “Los votantes del partido socialista me han prestado muchísimo”

“Los votantes del partido socialista me han prestado muchísimo”, ha añadido. El líder del PP andaluz ha nombrado todo una serie de municipios, entre ellos Sevilla, para apuntalar sus 58 diputados sobre los 109 del Parlamento Andaluz. “Esto es un cambio, esto es un vuelco. aquí ha habido sin duda alguna mucha afluencia de votantes socialistas”.

“Ha habido mucho trasvase de votos del PSOE al PP. Hasta en Marinaleda somos segunda fuerza política”, ha dicho el ganador de las elecciones de Andalucía, Juanma Moreno, que repite como presidente pero en esta ocasión con mayoría absoluta. “Esto ha sido un vuelco, en el que ha habido mucha afluencia de votantes socialistas”, ha reflexionado.

Un gobierno desde el diálogo

Desde esa mayoría absoluta en el Parlamento andaluz “va a formar un gobierno gestor y eficaz”, en el que la ideología no va a ser fundamental” en su formación.

Moreno Bonilla está dispuesto “a incorporar independientes”, ha explicado, aunque es prematuro contar ahora con Juan Marín, el que considera que “puede aportar cosas. Le tengo un aprecio personal”.

Moreno considera que el éxito en estas elecciones ha sido “saber interpretar a la Andalucía de 2022”, en la que su partido ha encontrado “un espacio político plural, diverso y tolerante”.

Reitera que va a gobernar “con humildad desde esos 58 escaños y con la convicción de que todo lo que no venga de abajo, yo no lo voy a aceptar”.

El logo del PP muy pequeñito, pero sin borrarlo

“No hay ni un solo cartel donde no aparezca PP, aunque sea pequeñito. La política ha cambiado. Las siglas tienen un punto de desgaste y yo he puesto el proyecto a mi nombre”, ha recordado.

Hecha la Ley, hecha la trampa, haberlo haylo, pero no se veía.